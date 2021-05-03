Австралийка Эшли Барти сыграет против польской теннисистки Иги Швентек в третьем круге на крупном турнире в Мадриде. Матч пройдет 3 мая, начало — в 20:00 мск. Барти — Швентек: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Барти

Барти в конце апреля выиграла турнир в Штутгарте, подтвердив тем самым, что она будет одной из главных фавориток предстоящего «Ролан Гаррос».

В Штутгарте первая ракетка мира обыграла Каролину Плишкову, Элину Свитолину и Арину Соболенко.

В Мадриде Эшли стартовала с победы над Шелби Роджерс — 6:2, 6:1.

А вот во втором раунде у Барти неожиданно возникли проблемы. Австралийка отдала один сет 80-й ракетке мира Тамаре Зиданшек — 6:4, 1:6, 6:3. Впрочем, подобное с ней случается не так уж и редко.

Швентек

Тем временем Швентек проводит первый в сезоне турнир на грунте. В апреле польская теннисистка решила сконцентрироваться на самостоятельно подготовке, из-за чего отказалась от участия в турнире в Штутгарте.

В первом круге действующая чемпионка «Ролан Гаррос» выиграла у Элисон Риске, а после этого одержала победу над Лаурой Зигемун — тоже в двух сетах.

Все прогнозы на теннис

В прошлом году Швентек не проиграла на «Ролан Гаррос» ни одного сета. По ходу турнира она ни разу не отдала за матч больше пяти геймов.

Прогноз и ставка

На Барти в этом матче можно поставить за 1.78, победу Швентек букмекеры предлагают за 2.13.

Сложно что-то сказать по поводу исхода, тот случай, когда шансы действительно 50 на 50.

Поэтому возьмем ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.33. По такому сценарию прошли больше половина матчей Барти на грунте в этом году.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Швентек больше 12,0 за 1.83.