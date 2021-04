У Гайо просто не было вариантов не попасть во второй круг. Итальянец, который еще ни разу не был в топ-100, в стартовом матче играл против бунтаря Бенуа Пэра. Француз не так давно честно признался, что ему противно находиться в пузыре во время турниров, поэтому он приезжает, проигрывает, получает минимальные призовые — и едет дальше.

И в матче против Гайо он действовал четко по своему плану. Проиграл — и поехал дальше. Федерико выиграл у Пэра в двух сетах — 7:5, 6:3. В начале последнего гейма Бенуа поспорил с судьей на вышке из-за отметки на корте — француз считал, что подача соперника не попала в корт, но судья, изучив след на корте, с ним не согласился. После этого Пэр плюнул в сторону судейской вышки. Как говорится, делал вид, что переживает за результат, хотя, на самом деле, это не так.

На данный момент это главный успех Гайо в текущем сезоне. До этого он не выиграл ни одного матча на турнирах ATP. Более-менее приличные результаты 29-летний теннисист демонстрировал только на «челленджерах».

Paire disagreed with the umpire over a mark. He argued with him until the umpire wouldn’t change his mind. Paire started walking away, turned around and then spit in that direction.

Unreal.

