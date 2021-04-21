Россиянин Андрей Рублев сыграет против итальянца Федерико Гайо во втором круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 12:00 мск. Гайо — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гайо

У Гайо просто не было вариантов не попасть во второй круг. Итальянец, который еще ни разу не был в топ-100, в стартовом матче играл против бунтаря Бенуа Пэра. Француз не так давно честно признался, что ему противно находиться в пузыре во время турниров, поэтому он приезжает, проигрывает, получает минимальные призовые — и едет дальше.

И в матче против Гайо он действовал четко по своему плану. Проиграл — и поехал дальше. Федерико выиграл у Пэра в двух сетах — 7:5, 6:3. В начале последнего гейма Бенуа поспорил с судьей на вышке из-за отметки на корте — француз считал, что подача соперника не попала в корт, но судья, изучив след на корте, с ним не согласился. После этого Пэр плюнул в сторону судейской вышки. Как говорится, делал вид, что переживает за результат, хотя, на самом деле, это не так.

На данный момент это главный успех Гайо в текущем сезоне. До этого он не выиграл ни одного матча на турнирах ATP. Более-менее приличные результаты 29-летний теннисист демонстрировал только на «челленджерах».

Paire disagreed with the umpire over a mark. He argued with him until the umpire wouldn’t change his mind. Paire started walking away, turned around and then spit in that direction.

Unreal.

(h/t @drivevolleys) pic.twitter.com/hLLF7TZLKu — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) April 19, 2021

Рублев

Тем временем Рублев на прошлой неделе впервые дошел до финала на «Мастерсе». В Монте-Карло россиянин провел ряд очень крутых матчей, в том числе против Рафаэля Надаля в четвертьфинале, но в решающем матче, увы, ему не удалось показать свою лучшую игру — грек Стефанос Циципас был лучше.

По всей видимости, у Андрея после изнурительных матчей с Надалем и Роберто Баутистой-Агутом банально не осталось сил на встречу с Циципасом, у которого был очень простой путь в финал.

В любом случае, прямо сейчас Рублев — один из лучших игроков мира. Это отмечают абсолютно все от простых болельщиков до самых известных экспертов и действующих теннисистов. Мало кто захочет сейчас встретиться с Андреем.

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Рублев в текущем сезоне доходил как минимум до четвертьфинала на всех турнирах.

Прогноз и ставка

На Рублева при желании можно поставить за 1.049. Победу Гайо букмекеры предлагают за 11.25.

Сложно представить, что должно произойти, чтобы Андрей не прошел дальше. Надо признать, что Гайо почти случайно оказался во втором раунде, даже нервный Пэр мог легко пройти его, если бы у него было такое желание.

Очевидно, что Рублев выиграет в двух сетах.

Ставка — победа Рублева с форой по геймам (-6,5) за 1.82.

Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета меньше 8,5 за 1.96. Итальянцу будет сложно поддерживать темп Рублева.