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    Сколько геймов Рублев отдаст в первом матче в Барселоне?

    Гайо — Рублев. Прогноз (к. 1.82) и ставки на турнир в Барселоне 21 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Гайо — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против итальянца Федерико Гайо во втором круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 12:00 мск. Гайо — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гайо

    У Гайо просто не было вариантов не попасть во второй круг. Итальянец, который еще ни разу не был в топ-100, в стартовом матче играл против бунтаря Бенуа Пэра. Француз не так давно честно признался, что ему противно находиться в пузыре во время турниров, поэтому он приезжает, проигрывает, получает минимальные призовые — и едет дальше.

    И в матче против Гайо он действовал четко по своему плану. Проиграл — и поехал дальше. Федерико выиграл у Пэра в двух сетах — 7:5, 6:3. В начале последнего гейма Бенуа поспорил с судьей на вышке из-за отметки на корте — француз считал, что подача соперника не попала в корт, но судья, изучив след на корте, с ним не согласился. После этого Пэр плюнул в сторону судейской вышки. Как говорится, делал вид, что переживает за результат, хотя, на самом деле, это не так.

    На данный момент это главный успех Гайо в текущем сезоне. До этого он не выиграл ни одного матча на турнирах ATP. Более-менее приличные результаты 29-летний теннисист демонстрировал только на «челленджерах».

    Рублев

    Тем временем Рублев на прошлой неделе впервые дошел до финала на «Мастерсе». В Монте-Карло россиянин провел ряд очень крутых матчей, в том числе против Рафаэля Надаля в четвертьфинале, но в решающем матче, увы, ему не удалось показать свою лучшую игру — грек Стефанос Циципас был лучше.

    По всей видимости, у Андрея после изнурительных матчей с Надалем и Роберто Баутистой-Агутом банально не осталось сил на встречу с Циципасом, у которого был очень простой путь в финал.

    В любом случае, прямо сейчас Рублев — один из лучших игроков мира. Это отмечают абсолютно все от простых болельщиков до самых известных экспертов и действующих теннисистов. Мало кто захочет сейчас встретиться с Андреем.

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    Рублев в текущем сезоне доходил как минимум до четвертьфинала на всех турнирах.

    Прогноз и ставка

    На Рублева при желании можно поставить за 1.049. Победу Гайо букмекеры предлагают за 11.25.

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    Сложно представить, что должно произойти, чтобы Андрей не прошел дальше. Надо признать, что Гайо почти случайно оказался во втором раунде, даже нервный Пэр мог легко пройти его, если бы у него было такое желание.

    Очевидно, что Рублев выиграет в двух сетах.

    Ставка — победа Рублева с форой по геймам (-6,5) за 1.82.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета меньше 8,5 за 1.96. Итальянцу будет сложно поддерживать темп Рублева.

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