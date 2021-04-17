Рублев'
Так получилось, что у нас не было текста перед матчем Андрея Рублева против Рафаэля Надаля, но, может, это и к лучшему. Несмотря на то, что россиянин проводит мощнейший сезон, было крайне сомнительно, что ему удастся обыграть «Грунтового короля».
Но в итоге Рублев одержал невероятную победу в трех сетах. Свои партии Андрей забрал со счетом 6:2. Так дерзко Надаля давно не обыгрывали.
«Андрей играл в такой теннис, который в дальнейшем позволит выиграть не один турнир "Большого шлема". Он показал теннис уровня первой ракетки мира — это точно», — такой вывод сделал после матча один из лучших российских теннисистов в истории Евгений Кафельников.
Ранее на этой неделе Рублев выиграл в Монте-Карло у Сальваторе Карузо и Роберто Баутисты-Агута. К слову, после этих матчей сложно было представить, что Андрей покажет настолько выдающуюся игру против Надаля.
Рууд
Классный теннис на этой неделе показывает и Рууд, который, как и Рублев, во второй раз в карьере дошел до полуфинала «Мастерса».
Перед этим Каспер не очень удачно выступил в Марбелье, где проиграл 17-летнему Карлосу Алькарасу, поэтому его успехи в Монте-Карло немного удивили.
Тем более Рууд победил соперников, которые отлично играют на грунте. Во втором раунде норвежец легко остановил Диего Шварцмана, в третьем круге переиграл Пабло Каррено-Бусту, а в четвертьфинале — Фабио Фоньини.
Но в целом Рууд, конечно, здорово действует на этом покрытии. В прошлом году он провел ряд очень классных турниров, а в Буэнос-Айресе даже взял титул.
Прогноз и ставка
На Рублева можно поставить в этом матче за 1.35, победу Рууда букмекеры предлагают за 3.84.
Ранее эти теннисисты провели между собой четыре матча — все завершились в пользу российского теннисиста.
И после невероятной победы Рублева над Надалем было бы странно рассуждать, что в ближайшем матче Рууд может прервать серию поражений в матчах с Андреем.
Ставка — победа Рублева в двух сетах за 1.99.
Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Рууда меньше 10,5 за 1.90.