Россиянин Андрей Рублев сыграет против норвежца Каспера Рууда в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 16:00 мск. Рублев — Рууд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рублев

Так получилось, что у нас не было текста перед матчем Андрея Рублева против Рафаэля Надаля, но, может, это и к лучшему. Несмотря на то, что россиянин проводит мощнейший сезон, было крайне сомнительно, что ему удастся обыграть «Грунтового короля».

Но в итоге Рублев одержал невероятную победу в трех сетах. Свои партии Андрей забрал со счетом 6:2. Так дерзко Надаля давно не обыгрывали.

«Андрей играл в такой теннис, который в дальнейшем позволит выиграть не один турнир "Большого шлема". Он показал теннис уровня первой ракетки мира — это точно», — такой вывод сделал после матча один из лучших российских теннисистов в истории Евгений Кафельников.

Ранее на этой неделе Рублев выиграл в Монте-Карло у Сальваторе Карузо и Роберто Баутисты-Агута. К слову, после этих матчей сложно было представить, что Андрей покажет настолько выдающуюся игру против Надаля.

Рууд

Классный теннис на этой неделе показывает и Рууд, который, как и Рублев, во второй раз в карьере дошел до полуфинала «Мастерса».

Перед этим Каспер не очень удачно выступил в Марбелье, где проиграл 17-летнему Карлосу Алькарасу, поэтому его успехи в Монте-Карло немного удивили.

Тем более Рууд победил соперников, которые отлично играют на грунте. Во втором раунде норвежец легко остановил Диего Шварцмана, в третьем круге переиграл Пабло Каррено-Бусту, а в четвертьфинале — Фабио Фоньини.

Все прогнозы на теннис

Но в целом Рууд, конечно, здорово действует на этом покрытии. В прошлом году он провел ряд очень классных турниров, а в Буэнос-Айресе даже взял титул.

Прогноз и ставка

На Рублева можно поставить в этом матче за 1.35, победу Рууда букмекеры предлагают за 3.84.

Ранее эти теннисисты провели между собой четыре матча — все завершились в пользу российского теннисиста.

И после невероятной победы Рублева над Надалем было бы странно рассуждать, что в ближайшем матче Рууд может прервать серию поражений в матчах с Андреем.

Ставка — победа Рублева в двух сетах за 1.99.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Рууда меньше 10,5 за 1.90.