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    Рублев снова разгромит итальянца Карузо?

    Рублев — Карузо. Прогноз (к. 2.07) и ставки на турнир в Монте-Карло 14 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Карузо
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против итальянца Сальваторе Карузо во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 12:00 мск. Рублев — Карузо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рублев

    Рублев в начале апреля дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Майами. Это первый случай, когда Андрей попал в четверку лучших на турнире ATP 1000, но результат, скорее, разочаровал, чем порадовал.

    В полуфинале Андрей сенсационно проиграл Хуберту Хуркачу. Хотя до матча россиянин считался явным фаворитом.

    В любом случае, стабильность Рублева не может не поражать. После Australian Open, где восьмую ракетку мира в четвертьфинале остановил Даниил Медведев, он выиграл турнир в Роттердаме и остановился в шаге от финала в Дохе, Дубае и Майами.

    Рублев ранее лишь однажды смог преодолеть стартовый раунд в Монте-Карло. При этом в прошлом сезоне он выиграл грунтовый турнир в Гамбурге, где в финале победил Стефаноса Циципаса, и дошел до четвертьфинала на «Ролан Гаррос».

    Карузо

    Тем временем Карузо попал в основную сетку в Монте-Карло через квалификацию. В отборе итальянец обыграл Мартина Клижана и Бернарда Томича.

    А в первом круге Сальваторе выиграл в трех сетах у представителя Монако Лукаса Катарины.

    Главным достижением Карузо в этом сезоне пока что остается выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии. В Мельбурне итальянец обыграл Хенри Лааксонена, после чего уступил в матче-триллере соотечественнику Фабио Фоньини.

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    Еще в начале Карузо выступил на грунтовых турнирах в Буэнос-Айресе и Сантьяго. В обоих случаях проиграл уже в первом круге.

    Прогноз и ставка

    На Рублева букмекеры предлагают поставить за 1.088, а на победу Карузо — за 8.10.

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    В прошлом году Андрей разгромил итальянца на US Open, выиграв два из трех сетов со счетом 6:0.

    Скорее всего, ближайший матч тоже завершится победой россиянина с разгромным счетом.

    Ставка — победа Рублева с форой (-6,5) за 2.07.

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