Серб Ласло Дьере сыграет против грузина Николоза Басилашвили в полуфинале турнира в Кальяри (Италия). Матч пройдет 10 апреля, начало — в 14:30 мск. Дьере — Басилашвили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дьере

Как и ожидалось, у Дьере в четвертьфинале был сложнейший матч против Лоренцо Музетти.

Серб взял первый сет 6:4, итальянец с таким же счетом забрал вторую партию, но в решающей на первый план все же вышел опыт Ласло, который очень комфортно чувствует себя на грунте.

В первом круге Дьере легко выиграл у итальянца Федерико Гайо, а потом одержал победу над Джоном Миллманом.

Басилашвили

Басилашвили в четвертьфинале одержал победу над Яном-Леннардом Штруффом. Матч получился затяжным, все решилось только в третьем сете. Грузинский теннисист в самый важный момент ошибался не так часто, как его соперник.

В матче второго круга Николоз отыграл пять матчболов в игре против Йозефа Ковалика.

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В марте Басилашвили сенсационно стал победителем турнира в Дохе, где выиграл в том числе у Роджера Федерера.

Прогноз и ставка

На Дьере букмекеры предлагают поставить за 1.54, а на победу Басилашвили — за 2.62.

Ранее эти теннисисты провели между собой четыре матча, счет в противостоянии на данный момент 2-2.

То есть, по-хорошему, шансы действительно 50 на 50. И самый логичный вариант, конечно же, ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.40.

Но если говорить об исходе, то у Дьере действительно больше шансов на победу.