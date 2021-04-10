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    Дьере выйдет в финал турнира в Кальяри?

    Дьере — Басилашвили. Прогноз (к. 2.40) и ставки на турнир в Кальяри 10 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Дьере — Басилашвили
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    Ласло Дьере
    Серб Ласло Дьере сыграет против грузина Николоза Басилашвили в полуфинале турнира в Кальяри (Италия). Матч пройдет 10 апреля, начало — в 14:30 мск. Дьере — Басилашвили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Дьере

    Как и ожидалось, у Дьере в четвертьфинале был сложнейший матч против Лоренцо Музетти.

    Серб взял первый сет 6:4, итальянец с таким же счетом забрал вторую партию, но в решающей на первый план все же вышел опыт Ласло, который очень комфортно чувствует себя на грунте.

    В первом круге Дьере легко выиграл у итальянца Федерико Гайо, а потом одержал победу над Джоном Миллманом.

    Басилашвили

    Басилашвили в четвертьфинале одержал победу над Яном-Леннардом Штруффом. Матч получился затяжным, все решилось только в третьем сете. Грузинский теннисист в самый важный момент ошибался не так часто, как его соперник.

    В матче второго круга Николоз отыграл пять матчболов в игре против Йозефа Ковалика.

    Все прогнозы на теннис

    В марте Басилашвили сенсационно стал победителем турнира в Дохе, где выиграл в том числе у Роджера Федерера.

    Прогноз и ставка

    На Дьере букмекеры предлагают поставить за 1.54, а на победу Басилашвили — за 2.62.

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    Ранее эти теннисисты провели между собой четыре матча, счет в противостоянии на данный момент 2-2.

    То есть, по-хорошему, шансы действительно 50 на 50. И самый логичный вариант, конечно же, ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.40.

    Но если говорить об исходе, то у Дьере действительно больше шансов на победу.

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