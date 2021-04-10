Дьере
Как и ожидалось, у Дьере в четвертьфинале был сложнейший матч против Лоренцо Музетти.
Серб взял первый сет 6:4, итальянец с таким же счетом забрал вторую партию, но в решающей на первый план все же вышел опыт Ласло, который очень комфортно чувствует себя на грунте.
В первом круге Дьере легко выиграл у итальянца Федерико Гайо, а потом одержал победу над Джоном Миллманом.
Басилашвили
Басилашвили в четвертьфинале одержал победу над Яном-Леннардом Штруффом. Матч получился затяжным, все решилось только в третьем сете. Грузинский теннисист в самый важный момент ошибался не так часто, как его соперник.
В матче второго круга Николоз отыграл пять матчболов в игре против Йозефа Ковалика.
В марте Басилашвили сенсационно стал победителем турнира в Дохе, где выиграл в том числе у Роджера Федерера.
Прогноз и ставка
На Дьере букмекеры предлагают поставить за 1.54, а на победу Басилашвили — за 2.62.
Ранее эти теннисисты провели между собой четыре матча, счет в противостоянии на данный момент 2-2.
То есть, по-хорошему, шансы действительно 50 на 50. И самый логичный вариант, конечно же, ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.40.
Но если говорить об исходе, то у Дьере действительно больше шансов на победу.