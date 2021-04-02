Корда
20-летний Корда проводит один из лучших турниров в карьере. Американец впервые сыграет в четвертьфинале «Мастерса».
В первом круге Корда разгромил Раду Албота, потом одержал волевую победу над Фабио Фоньини, сумев быстро прийти в себя после 1:6 в стартовом сете.
В третьем раунде Корда неожиданно легко выиграл у Аслана Карацева — 6:3, 6:0.
Матч против Диего Шварцмана получился не таким простым, но в целом Корда в очередной раз показал очень мощный теннис. После матча аргентинец сравнил Себастьяна по манере игры с чехом Томашем Бердыхом.
Рублев
Рублев во второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале на турнире серии «Мастерс».
Пока что Рублев не проиграл на текущем турнире ни одного сета.
В стартовом матче Андрей разгромил Тенниса Сандгрена, а после этого всего лишь за 52 минуты выиграл у Мартона Фучовича.
Не самым сложным был и матч против Марина Чилича — Рублев выиграл 6:4, 6:4.
Прогноз и ставка
На Корду букмекеры предлагают поставить за 4.20, а на победу Рублева — за 1.26.
С одной стороны, Рублев явный фаворит, но Корда уже провел ряд матчей, который показали, что он может конкурировать даже с лучшими игроками тура.
Ставка — тотал выигранных геймов Корды больше 9,5 за 1.85.
Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.68.