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    Сможет ли Корда создать проблемы Рублеву?

    Корда — Рублев. Прогноз (2.68) и ставки на турнир в Майами 2 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Корда — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Себастьяна Корды в четвертьфинале крупного турнира в Майами (США). Матч пройдет 2 апреля, начало — в 02:00 мск. Корда — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Корда

    20-летний Корда проводит один из лучших турниров в карьере. Американец впервые сыграет в четвертьфинале «Мастерса».

    В первом круге Корда разгромил Раду Албота, потом одержал волевую победу над Фабио Фоньини, сумев быстро прийти в себя после 1:6 в стартовом сете.

    В третьем раунде Корда неожиданно легко выиграл у Аслана Карацева — 6:3, 6:0.

    Матч против Диего Шварцмана получился не таким простым, но в целом Корда в очередной раз показал очень мощный теннис. После матча аргентинец сравнил Себастьяна по манере игры с чехом Томашем Бердыхом.

    Рублев

    Рублев во второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале на турнире серии «Мастерс».

    Пока что Рублев не проиграл на текущем турнире ни одного сета.

    В стартовом матче Андрей разгромил Тенниса Сандгрена, а после этого всего лишь за 52 минуты выиграл у Мартона Фучовича.

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    Не самым сложным был и матч против Марина Чилича — Рублев выиграл 6:4, 6:4.

    Прогноз и ставка

    На Корду букмекеры предлагают поставить за 4.20, а на победу Рублева — за 1.26.

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    С одной стороны, Рублев явный фаворит, но Корда уже провел ряд матчей, который показали, что он может конкурировать даже с лучшими игроками тура.

    Ставка — тотал выигранных геймов Корды больше 9,5 за 1.85.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.68.

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