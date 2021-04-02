Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Себастьяна Корды в четвертьфинале крупного турнира в Майами (США). Матч пройдет 2 апреля, начало — в 02:00 мск. Корда — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Корда

20-летний Корда проводит один из лучших турниров в карьере. Американец впервые сыграет в четвертьфинале «Мастерса».

В первом круге Корда разгромил Раду Албота, потом одержал волевую победу над Фабио Фоньини, сумев быстро прийти в себя после 1:6 в стартовом сете.

В третьем раунде Корда неожиданно легко выиграл у Аслана Карацева — 6:3, 6:0.

Матч против Диего Шварцмана получился не таким простым, но в целом Корда в очередной раз показал очень мощный теннис. После матча аргентинец сравнил Себастьяна по манере игры с чехом Томашем Бердыхом.

Рублев

Рублев во второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале на турнире серии «Мастерс».

Пока что Рублев не проиграл на текущем турнире ни одного сета.

В стартовом матче Андрей разгромил Тенниса Сандгрена, а после этого всего лишь за 52 минуты выиграл у Мартона Фучовича.

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Не самым сложным был и матч против Марина Чилича — Рублев выиграл 6:4, 6:4.

Прогноз и ставка

На Корду букмекеры предлагают поставить за 4.20, а на победу Рублева — за 1.26.

С одной стороны, Рублев явный фаворит, но Корда уже провел ряд матчей, который показали, что он может конкурировать даже с лучшими игроками тура.

Ставка — тотал выигранных геймов Корды больше 9,5 за 1.85.

Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.68.