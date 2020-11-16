Медведев — Зверев. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Итогового чемпионата ATP по теннису 16 ноября 2020 года

Даниил Медведев
Даниил Медведев в 2020 года завоевал один трофей. Это произошло всего несколько дней назад, когда он стал лучшим на «Мастерсе» в Париже.
По ходу турнира россиянин прошел Кевина Андерсона, Алекса Де Минаура, Диего Шварцмана, Милоша Раонича и Александра Зверева, отдав всего два сета.
Примечательно, что в Вене Даниил проиграл тому же Андерсону, а в Санкт-Петербурге — Райли Опелке, но, вероятно, сумел сделать правильные выводы.
Неплохие шансы Медведев также имел на Открытом чемпионате США, однако в полуфинале не смог остановить Доминика Тима — 2:6, 6:7, 6:7.
Что касается грунтовых турниров, то на них россиянин провалился, вылетев в первом круге как в Гамбурге, так и на «Ролан Гаррос».
Александр Зверев
На счету Александра Зверева два титула. Интересно, что он их завоевал в Кельне, где в октябре состоялись два подряд турнира.
На «Мастерсе» в Париже немец, как уже упоминалось, дошел до финала, но уступил Медведеву — 7:5, 4:6, 1:6.
Также седьмой номер рейтинга ATP может занести себе в актив выступление на US Open, где в финале он едва не одолел австрийца Доминика Тима — 6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7.
Если говорить о «Ролан Гаррос», то там Зверев проиграл молодому итальянцу Яннику Синнеру в поединке четвертого круга.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество россиянину: победа Медведева — 1.67, победа Зверева — 2.20.
Нужно признаться, что под конец сезона оба теннисиста набрали хорошую форму, что доказали своими триумфами в Париже и Кельне.
По личным встречам Зверев ведет 5-2, однако важно помнить, что в финальном поединке парижского «Мастерса» доминировал именно россиянин, чей прогресс заметен невооруженным взглядом.
Обыграть Зверева в зале сложно, что может подтвердить тот же Надаль, который в прошлом году уступил немцу в двух сетах, но Даниил уже знает, что нужно делать, чтобы заставить своего соперника нервничать, и это внушает оптимизм. Наш прогноз и ставка — «победа Медведева с форой по геймам -1,5» за 1.85.
Еще один вариант — «Медведев выиграет больше 12,5 гейма» за 1.71. Победить в двух сетах будет сложно, поэтому полагаем, что эта битва займет три партии. 0