Даниил Медведев — Григор Димитров. Прогноз и ставки на матч US Open 06 сентября 2019 года.

В пятницу, 6 сентября, в полуфинальном поединке Открытого чемпионата США российский теннисист Даниил Медведев сыграет с представителем Болгарии Григором Димитровым. Начало встречи — в 23:00 по мск. Прогноз на Даниил Медведев — Григор Димитров.

Даниил Медведев

В этом сезоне Даниил Медведев уже сыграл в трех финалах. В Вашингтоне и Монреале россиянин проиграл в решающем матча, а в Цинциннати он смог взять трофей.

Начал US Open 23-летний теннисист с легкой победы над Праджнешом Гуннесвараном, но в матче второго круга из-за проблем с мышцами он одержал непростую викторию над Уго Делльеном.

С тех пор Даниил играет на обезболивающих препаратах, что не помешало ему оставить за борт турнира Фелисиано Лопеса, Доминика Кепфера и Станисласа Вавринку.

Отметим, что на данный момент общая беспроигрышная серия пятой ракетки мира состоит из 11 матчей подряд.

Григор Димитров

В преддверии US Open Григор Димитров совершенно не впечатлял результатами на подготовительных турнирах, одержав всего одну победу в пяти матчах.

Начинал Открытый чемпиона США болгарин с победы над опытным итальянцем Андреасом Сеппи, затем прошел на отказе Борну Чорича, потом заставил зачехлить ракетку Камила Майхржака, в 1/8 финала выбил Алекса Де Минаура.

Все прогнозы на футбол

В четвертьфинале Димитров оформил громкую сенсацию, так как не пустил в следующий раунд Роджера Федерера, которому Григор до этого уступил в семи матчах подряд.

Пути теннисистов пересекались дважды, оба раза в сезоне 2017. На траве в Лондоне Григор выиграл в трех сетах, но затем в августе Медведев взял реванш в паре партий на харде в Вашингтоне.

Прогноз на Даниил Медведев — Григор Димитров

Букмекеры отдают Медведеву небольшое преимущество в этом полуфинальном поединке, предлагая поставить на его победу за коэффициент 1.62, на Димитрова — за 2.5.

Прогнозируем, что Медведеву будет очень непросто в этой встрече, учитывая постоянные проблемы россиянина со здоровьем на фоне усталости. Поэтому ждем в этом матче нешуточной борьбы и обменом партиями. Предлагаю поставить — ТБ 3,5 сета. 0