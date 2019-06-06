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    Зверев не станет легкой добычей Джоковича

    Новак Джокович — Александр Зверев. Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч 1/4 финала Ролан Гаррос 6 июня 2019 года

    Прогнозы на Ролан Гаррос ATP Прогнозы на Новак Джокович 
    Прогноз на Новак Джокович — Александр Зверев
    Новак Джокович
    В четверг, 6 июня, серб Новак Джокович встретится с немцем Александром Зверевым в рамках 1/4 финала Открытого чемпионата Франции. Начало матча — в 12:00 мск. Прогноз на Новак Джокович — Александр Зверев.

    Новак Джокович

    Серб является первой ракеткой мира и такой же номер у него в парижском посеве.

    Новак подтверждает статус одного из фаворитов и буквально «парит» по турнирной сетке, одержав четыре победы в четырех поединках со счетом 3:0 по сетам.

    Тем не менее, стоит обратить внимание и на уровень оппозиции, ведь Хуберт Хукач, Генри Лааксонен, Сальваторе Карузо и Ян-Леннард Штруфф — это далеко не звезды мужского Тура.

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    Только последний теоретически мог навязать борьбу Джоковичу, но, видимо, слишком устал после пятисетового сражения с Борной Чоричем.

    Таким образом, Новака ждет первый по-настоящему серьезный оппонент, представляющий первую пятерку мирового рейтинга. Именно «тест Зверевым» покажет, способен ли серб в дальнейшем побороться за трофей с главным фаворитом Рафой Надалем.

    Александр Зверев

    Немецкий теннисист является пятой ракеткой мира и аналогичный номер он получил в посеве Парижа.

    Недавно Саша выиграл турнир в Женеве, а теперь пытается проявить себя на «Ролан Гаррос», где его дела идут не очень гладко.

    В итоге Зверев уже провел два пятисетовых поединка, поэтому может присутствовать усталость. Две партии немец отдал Джону Миллману, в четырех сетах сражался с Фабио Фоньини, а еще пять провел на корте против Душана Лайовича.

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    Таким образом, уверенно победить удалось лишь малоизвестного Микаэля Имера.

    Любопытно, что Александр ведет в личных противостояниях с предстоящим соперником — 3:2. При этом глина не является любимым покрытием Джоковича, поэтому здесь у Зверева может быть шанс.

    Прогноз

    Букмекеры считают, что все однозначно — 1.13 на лидера мирового рейтинга против 6.38 на Зверева.

    Джокович хорош, но его ждет не самый удобный соперник на не самом любимом покрытии. У Александра хватало трудностей, но с каждой игрой он выглядит все лучше и мы ждет, что он не допустит разгрома. Предлагаем поставить на победу Зверева с учетом форы +7,5 гейма за 1.77. 0

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    Новак Джокович — Александр Зверев. Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч 1/4 финала Ролан Гаррос 6 июня 2019 года. Прогноз на Новак Джокович — Александр Зверев. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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