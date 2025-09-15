Амур — Шанхай Дрэгонс. Ставка (к. 2.10) и прогноз на хоккей, КХЛ, 15 сентября 2025 года

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Шанхай Дрэгонс». Игра пройдет на «Платинум Арене» 15 сентября 2025 года. Начало встречи — в 12:15 (мск). Ставка и прогноз на матч «Амур» — «Шанхай Дрэгонс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Амур»

Турнирное положение: C одной победой на турнирном счету и 3 заработанными баллами в активе, «Амур» расположился на шестой строчке в таблице Восточной конференции.

Последние матчи: Первую встречу нового сезона команда Александра Гальченюка провела в гостях у «Сибири», где шайбы Сергея Дубакина и Олега Ли позволили состояться скромной победе дальневосточников (2:0).

Более интенсивной оказалась игра на территории «Барыса», где «Амур», несмотря на добытое в моменте преимущество, потерпел поражение в серии бросков (3:4). Безуспешно в плане результата хабаровчане накануне съездили в гости к «Авангарду» (1:2).

Не сыграют: Степан Новак.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: В новый сезон «Амур» вошел с правильным настроем. Как видим, в вопросе набора очков у команды Гальченюка не все идет гладко, но уровень игры, демонтируемый на старте, внушает оптимизм.

С похожими по стилю и потенциалу соперниками «Амур» пытается действовать на встречных курсах, делая упор на быстрый вход в зону и броски из любых позиций. Навязывая темповый хоккей на дистанции, хабаровчане будут стремиться к улучшению среднего процента реализации.

«Шанхай Дрэгонс»

Турнирное положение: В трех играх нового сезона «Шанхай Дрэгонс» одержали две победы и набрали 5 очков в сумме. В таблице Западной конференции китайцы разместились на второй строчке.

Последние матчи: Первую встречу под новым спортивным брендом китайский представитель лиги провел в рамках нового дерби Санкт-Петербурга, которое завершилось эффектной победой «Шанхай Дрэгонс» над СКА (7:4).

Следом команда Жерара Галлана провела энергичный матч против «Адмирала», обернувшийся поражением в серии буллитов (3:4). Третья попытка на новом игровом месте закончилась победой над «Локомотивом» (4:1).

Не сыграют: В составе «Шанхай Дрэгонс» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: На старте нового чемпионата «Шанхай Дрэгонс» оказались одной из наиболее непредсказуемых и в то же время зрелищных команд лиги. Коллектив Галлана демонстрирует хорошую игру в нападении и в завершающих фазах.

Однако по аналогии в первых играх сезона годами ранее действовал «Куньлунь», после чего довольно быстро скатывался в плане результатов. В связи с этим канадский штаб намерен привить должную дисциплину и добиваться высокой самоотдачи на более длительных турнирных отрезках.

Статистика для ставок

«Амур» потерпел 3 поражения в 4 последних личных встречах

В 3 последних матчах «Шанхай Дрэгонс» забивали 3 гола и более

В 4 последних личных встречах из 6 команды не забивали более 3 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 2.22, ничья — в 4.15, а победа «Шанхай Дрэгонс» — в 2.80.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.74.

Прогноз: В серии классных по исполнению матчей на льду «СКА-Арены» «Шанхай Дрэгонс» доказали, что на старте сезона они не желают замечать преграды на пути к результату, и во встрече в Хабаровске команда будет действовать в своем стиле, который шаг за шагом вырабатывает штаб Галлана.

Ставка: «Шанхай Дрэгонс» победят в матче за 2.10.

Прогноз: Ранее в этом сезоне шанхайцы не покидали площадку без трех и более заброшенных шайб. Весьма вероятно, в матче на льду «Амура» коллектив из Поднебесной попытается сыграть не хуже с точки зрения создания и эффективности завершения моментов.

Ставка: Индивидуальный тотал «Шанхай Дрэгонс» меньше 2.5 за 2.00.