Колорадо — Даллас. Ставка (к. 1.97), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 01 мая 2025 года

Колорадо
Даллас
«Колорадо»
Турнирное положение: Серия вернулась в Денвер, где «Колорадо» оказался в роли догоняющего по серии, и нет никакой уверенности, что «лавины» смогут довести дело до седьмого матча серии.
Последние матчи: Когда в четвертой игре серии «Колорадо» выиграл максимально убедительно, да ещё и в сухую, было минимум сомнений, что подобное повторится и в Техасе, а вышло все с точностью до наоборот.
Колорадо — Даллас: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: На долгосрочном повреждении у «Колорадо» находится только Пулман, но кроме этого есть сложности со здоровьем у Колтона.
Общий тонус клуба: Хозяева льда просто не имеют права проиграть «Далласу» шестой матч серии, поэтому стоит ждать максимального давления от «Эвеланш» в этом поединке.
«Даллас»
Турнирное положение: Нужно отдать должное «Далласу» за то, как он выглядит в серии против «Колорадо», хотя хоккейные эксперты высказывались о крайне низких шансах этого клуба на победу в серии.
Последние матчи: Пятая игра противостояния всецело осталась за «Далласом», хотя мало кто верил, что «звезды» смогут оправиться от ледяного душа в четвертом матче противостояния.
Травмированные игроки: По-прежнему за «Даллас» не могут играть Лундквист и Робертсон. Проблемы со здоровьем у Хейсканена до сих пор не разрешились.
Общий тонус клуба: В Денвере будет тяжело, но если гости смогут четко выполнить установку на матч, то матч и серия останутся за техасцами.
Статистика для ставок
- «Даллас» выиграл три из пяти последних очных матчей в Денвере
- «Колорадо» за четыре последних домашних матча одержал только одну победу
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.97, на ничью — 4.62, на гостей — 3.26.
Прогноз: «Колорадо» сравнянет счет в серии и вернет её в Техас.
- 1.87Тампа-Бэй — Флорида: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.83Финляндия — Чехия: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 1.96Вашингтон — Монреаль: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Много голов от этой игры ждать не стоит.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.97.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.81.