Колорадо — Даллас. Ставка (к. 1.97), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 01 мая 2025 года

В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Болл Арене» 01 мая. Начало встречи — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Колорадо» — «Даллас», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Колорадо»

Турнирное положение: Серия вернулась в Денвер, где «Колорадо» оказался в роли догоняющего по серии, и нет никакой уверенности, что «лавины» смогут довести дело до седьмого матча серии.

Последние матчи: Когда в четвертой игре серии «Колорадо» выиграл максимально убедительно, да ещё и в сухую, было минимум сомнений, что подобное повторится и в Техасе, а вышло все с точностью до наоборот.

Травмированные игроки: На долгосрочном повреждении у «Колорадо» находится только Пулман, но кроме этого есть сложности со здоровьем у Колтона.

Общий тонус клуба: Хозяева льда просто не имеют права проиграть «Далласу» шестой матч серии, поэтому стоит ждать максимального давления от «Эвеланш» в этом поединке.

«Даллас»

Турнирное положение: Нужно отдать должное «Далласу» за то, как он выглядит в серии против «Колорадо», хотя хоккейные эксперты высказывались о крайне низких шансах этого клуба на победу в серии.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Пятая игра противостояния всецело осталась за «Далласом», хотя мало кто верил, что «звезды» смогут оправиться от ледяного душа в четвертом матче противостояния.

Травмированные игроки: По-прежнему за «Даллас» не могут играть Лундквист и Робертсон. Проблемы со здоровьем у Хейсканена до сих пор не разрешились.

Общий тонус клуба: В Денвере будет тяжело, но если гости смогут четко выполнить установку на матч, то матч и серия останутся за техасцами.

Статистика для ставок

«Даллас» выиграл три из пяти последних очных матчей в Денвере

«Колорадо» за четыре последних домашних матча одержал только одну победу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.97, на ничью — 4.62, на гостей — 3.26.

Прогноз: «Колорадо» сравнянет счет в серии и вернет её в Техас.

Альтернативный прогноз: Много голов от этой игры ждать не стоит.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.97.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.81.