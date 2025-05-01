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    «Колорадо» переведет серию в седьмой матч?

    Колорадо — Даллас. Ставка (к. 1.97), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 01 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Даллас»
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    «Колорадо»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Болл Арене» 01 мая. Начало встречи — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Колорадо» — «Даллас», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 01 Мая 2025 года

    Колорадо

  • Кубок Стэнли
    •  Колорадо 23:00 Даллас

    Даллас

  • Кубок Стэнли
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    «Колорадо»

    Турнирное положение: Серия вернулась в Денвер, где «Колорадо» оказался в роли догоняющего по серии, и нет никакой уверенности, что «лавины» смогут довести дело до седьмого матча серии.

    Последние матчи: Когда в четвертой игре серии «Колорадо» выиграл максимально убедительно, да ещё и в сухую, было минимум сомнений, что подобное повторится и в Техасе, а вышло все с точностью до наоборот.

    Колорадо — Даллас: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: На долгосрочном повреждении у «Колорадо» находится только Пулман, но кроме этого есть сложности со здоровьем у Колтона.

    Общий тонус клуба: Хозяева льда просто не имеют права проиграть «Далласу» шестой матч серии, поэтому стоит ждать максимального давления от «Эвеланш» в этом поединке.

    «Даллас»

    Турнирное положение: Нужно отдать должное «Далласу» за то, как он выглядит в серии против «Колорадо», хотя хоккейные эксперты высказывались о крайне низких шансах этого клуба на победу в серии.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Пятая игра противостояния всецело осталась за «Далласом», хотя мало кто верил, что «звезды» смогут оправиться от ледяного душа в четвертом матче противостояния.

    Травмированные игроки: По-прежнему за «Даллас» не могут играть Лундквист и Робертсон. Проблемы со здоровьем у Хейсканена до сих пор не разрешились.

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    Общий тонус клуба: В Денвере будет тяжело, но если гости смогут четко выполнить установку на матч, то матч и серия останутся за техасцами.

    Статистика для ставок

    • «Даллас» выиграл три из пяти последних очных матчей в Денвере

    • «Колорадо» за четыре последних домашних матча одержал только одну победу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.97, на ничью — 4.62, на гостей — 3.26.

    Прогноз: «Колорадо» сравнянет счет в серии и вернет её в Техас.

    Альтернативный прогноз: Много голов от этой игры ждать не стоит.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.97.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.81.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Колорадо — Даллас?

    Матч Колорадо — Даллас состоится 01 мая 2025 года в 23:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Колорадо — Даллас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Колорадо — Даллас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 1.97.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Колорадо — Даллас?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Колорадо — Даллас?

    Коэффициенты букмекеров: : на хозяев дают коэффициент 1.97, на ничью — 4.62, на гостей — 3.26.

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    Колорадо — Даллас: прогноз и ставка за 1.97, статистика, коэффициенты матча 01.05.202523:00. «Колорадо» переведет серию в седьмой матч?
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