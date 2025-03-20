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    «Амур» оставит без набранных баллов «Ладу»

    «Лада» — «Амур»: прогноз на КХЛ 20 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лада» — «Амур»
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    Олег Ли
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Лада Арене» 20 марта. Начало встречи — в 18:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Лада» — «Амур», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 20 Марта 2025 года

    Лада

  • КХЛ
    •  Лада 18:00 Амур

    Амур

  • Хабаровск
    •

    «Лада»

    Турнирное положение: По итогам 66 матчей «Лада» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции. С 52 очками в активе, тольяттинцы отстают от «Нефтехимика» на 11 турнирных баллов.

    Последние матчи: В одной из недавних игр «Лада» одержала скромную победу над «Сибирью» — 1:0 ОТ, за счет которой была прервана менее скромная — 6-матчевая — серия поражений.

    Лада — Амур: коэффициенты букмекеров

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    После встречи с сибиряками команда Павла Зубова уступила «Трактору» — 6:0 и «Спартаку» — 4:2, но сокрушила «Нефтехимик» — 7:1. Днем ранее тольяттинцы на домашнем катке не смогли справиться с «Амуром» — 2:3.

    Не сыграют: Егор Черников, Владислав Червоненко, Евгений Грошев, Павел Колтыгин, Артем Иванюженков

    Состояние команды: Тольяттинцы завершают крайне непростой регулярный сезон, утратив шансы на кубковый раунд задолго до финиша. Команду сопровождают не только игровые, но и организационные проблемы, отражающиеся на ее показателях.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    При всех своих трудностях «Лада» старается демонстрировать боевой настрой, однако в условиях ограниченности кадрового ресурса команде Павла Зубова не удается выдерживать конкурентный темп на дистанции.

    В матчах с топ-соперниками «Лада» нередко уступает с крупной разницей, что лишний раз подчеркивает разрыв в классе. На фоне недостатка мотивации тольяттинцы сталкиваются с низким уровнем исполнительского мастерства.

    «Амур»

    Турнирное положение: В 66 матчах хабаровчане набрали 42 очка, с которыми прописались на 11-й позиции в таблице Восточной конференции. От 10-й «Лады» команда отстает на 10 баллов.

    Последние матчи: Первая половина марта в турнирном понимании ознаменовала очередной провальный отрезок «Амура», в который вошли 4 встречи кряду, включая крупное поражение в дерби с «Адмиралом» — 2:5.

    После очередной неудачи в региональном противостоянии команда Виктора Костюченка крупно уступила «Сибири» — 2:5. Тем не менее днями ранее хабаровчане разбили «Барыс» — 5:2 и обыграли «Ладу» — 3:2.

    Не сыграют: Девин Броссо.

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    • Состояние команды: «Амур» провел разочаровывающий регулярный сезон, так и не сумев обозначить борьбу за места в зоне Кубка при наличии конкурентоспособного кадрового ресурса и потенциала.

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    В последних матчах, являющихся чистой формальностью, «Амур» продолжает искать игровой баланс, нацеливаясь на будущую кампанию, однако на дистанции у команды Виктора Костюченка по-прежнему много недостатков.

    Одной из ключевых проблем «Амура» остается оборона. В защитных звеньях хабаровчан виден разлад, приводящий к регулярным провалам. Отсутствие уверенности в фазах игры на своей половине площадки становятся причиной еще больших трудностей.

    Статистика для ставок

    • «Амур» обыграл «Ладу» в 2-х матчах из 3 последних

    • В 4-х очных встречах из 6 последних «Амур» забивал не менее 3 голов

    • В 4-х гостевых матчах «Амура» из 5 последних был пробит тотал больше 4.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается букмекерами в 2.22, ничья — в 4.05, а победа «Амура» — в 2.99.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 4.5 — за 2.02.

    Прогноз: В очередном матче с равным себе соперником «Амур» вновь попытается воспроизвести свои лучшие игровые навыки и реализовать атакующий потенциал.

    Ставка: «Амур» победит в матче за 2.15.

    Прогноз: На своей территории «Лада», несомненно, навяжет борьбу, однако «Амур» едва ли планирует отставать от соперника с точки зрения результативности.

    Ставка: Тотал больше 4.5 за 1.80.

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    «Лада» — «Амур»: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 20.03.202518:00. «Амур» оставит без набранных баллов «Ладу»
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