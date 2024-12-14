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    «Лос-Анджелес» увезет победу с территории «Рейнджерс»

    «Рейнджерс» — «Лос-Анджелес». Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккей, НХЛ, 14 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»
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    «Лос-Анджелес» в матче с «Нью-Джерси»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» примет «Лос-Анджелес». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 14 декабря. Начало встречи — в 21:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Рейнджерс» — «Лос-Анджелес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Рейнджерс»

    Турнирное положение: В 28 матчах ньюйоркцы с Манхэттена заработали 31 очко, с которыми сместились на 9-ю строчку в таблице Востока, пропустив вперед «Филадельфию».

    Последние матчи: В конце прошлого месяца «Рейнджерс» потерпели пять поражений подряд, с серией которых удалось покончить только в матче с «Монреалем» — 4:3. Однако за встречей с «Хабс» последовали новые провалы.

    На домашней площадке команда Питера Лавиолетта была разбита «Нью-Джерси» — 1:5, а после победы над «Питтсбургом» «синерубашечники» уступили «Сиэтлу» — 5:7 и «Чикаго» — 1:2. Накануне «Рейнджерс» взяли верх над «Баффало» — 3:2.

    Не сыграют: Ки-Андре Миллер (под вопросом).

    Состояние команды: В очередной сезон «Рейнджерс» внедрялись в статусе одной из наиболее перспективных команд, которая должна бороться за лучшие кубковые места и за сам трофей, когда наступит соответствующий момент.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Однако нынешняя регулярка складывается для ньюйоркцев крайне неудачно. В настоящее время «Рейнджерс» не только страдают от медленного темпа набора очков, но и в целом выглядят безобразно.

    Один из лучших составов Восточной конференции демонстрирует крайне слабую игру в нападении, а его матчи сопровождаются полным отсутствием командного характера, за счет которого «Рейнджерс» добивались успехов годом ранее.

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: В активе калифорнийской команды 37 набранных очков по итогам 29 матчей. В таблице Западной конференции «Кингз» разместились на 3-й строчке.

    Последние матчи: Накануне «Лос-Анджелес» выдал запоминающуюся серию, итогом которой стали шесть побед подряд. Лучший индивидуальный отрезок калифорнийцев стартовал с разгрома «Виннипега» — 4:1.

    Вслед за матчем с «Джетс» команда Джима Хиллера разобралась с «Анахаймом» — 2:1, «Оттавой» — 5:2, «Далласом» — 3:2, «Миннесотой» — 4:1 и «Айлендерс» — 3:1. В последней встрече череда успехов «Кингз» прекратилась: на выезде «Лос-Анджелес» проиграл «Нью-Джерси» — 1:3.

    Не сыграют: Дрю Даути, Артур Калиев, Тревор Льюис.

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    • Состояние команды: Нынешнюю кампанию «Лос-Анджелес» проводит многообещающе: нынешние кондиции калифорнийского клуба позволяют рассуждать о чем-то большем, чем о выходе в первый плей-офф раунд.

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    В настоящий момент «Лос-Анджелес» демонстрирует дисциплинированный хоккей, который даже ввиду не самой высокой результативности приносит эффект на протяжении длительных отрезков.

    С идеями, внедряемыми Джимом Хиллером, «Лос-Анджелесу» важно сберечь нынешний темп на дистанции. Но на фоне нестабильных выступлений более влиятельных конкурентов «Кингз» выглядят готовыми к длительной гонке с потенциальным продвижением.

    Статистика для ставок

    • «Рейнджерс» проиграли в шести домашних матчах из последних девяти

    • Поражением «Лос-Анджелеса» закончились четыре гостевые встречи из шести предыдущих

    • В четырех предыдущих личных встречах в Нью-Йорке побеждали «Рейнджерс»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 2.43, ничья — в 4.44, а победа «Лос-Анджелеса» — в 2.53.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 5.5 — за 2.04.

    Прогноз: В контексте общей турнирной картины «Лос-Анджелес» в настоящее время выглядит более цельной командой, способной продавить соперника, который на протяжении длительного отрезка ассоциируется с системным спадом.

    Ставка: «Лос-Анджелес» победит в матче за 1.90.

    Прогноз: В настоящее время «Кингз» стараются придерживаться более сдержанной модели игры, в результате чего общее количество голов в Нью-Йорке может в значительной степени сократиться по отношению к ожидаемому стандарту.

    Ставка: Тотал меньше 5.5 за 2.04.

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    «Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 14.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Лос-Анджелес» увезет победу с территории «Рейнджерс»
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