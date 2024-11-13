В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать СКА. Игра пройдет 13 ноября. Начало встречи — в 15:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сибирь» — СКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сибирь»

Турнирное положение: Команда занимает 9-е место в таблице Востока с 22 очками в активе после 23-х встреч. «Сибирь» отстает от зоны плей-офф всего на 1 балл.

Последние матчи: В последнее время команда выступает не очень здорово. «Сибирь» крупно проиграла «Металлургу Мг» (1:4), а до этого уступила «Салавату Юлаеву» (2:3 Б).

За последние 8 матчей подопечные Вадима Епанчинцева выиграли только «Металлург Мг» (4:3) и 7 раз проиграли. За этот период «Сибирь» также крупно уступила «Трактору» (0:5) и СКА (3:6).

Не сыграют: Егор Мартынов и Тейлор Бек (травмы).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Сейчас «Сибирь» продолжает проигрывать и никак не может найти свою игру. К тому же, в Новосибирск приезжает раненый зверь — СКА.

У «Сибири» довольно много проблем, одна из главных — отсутствие нападающего Тейлора Бека, который был ключевым форвардом команды. Сейчас сибиряки довольно блекло выступают в атаке.

К тому же, за последние 5 матчей «Сибирь» пропустила 20 голов — это 4 шайбы в среднем за игру. После удачной победной серии у подопечных Епанчинцева резко что-то пошло не так.

СКА

Турнирное положение: Команда Романа Ротенберга располагается на 3-й позиции Запада с 32 очками в активе после 26-и сыгранных матчей. СКА опережает «Северсталь» (4-я строчка) лишь на 2 пункта.

Последние матчи: У СКА также продолжается спад в последнее время. Команда неожиданно уступила «Авангарду» со счетом 1:2, а до этого крупно проиграла «Сочи» (2:5).

У СКА уже 5 поражений подряд. За этот период подопечные Ротенберга проиграли «Куньлуню» (1:2 ОТ), «Салавату Юлаеву» (2:4) и «Локомотиву» (2:3). Пять поражений подряд — довольно серьезный спад.

Не сыграют: Артем Земченок (травма) и Никита Серебряков (решение тренера).

Состояние команды: Со СКА происходит что-то не очень хорошее. Команда раз за разом уступают соперникам, которые на порядок слабее питерцев. К слову, подопечные Ротенберга уже дважды проиграли «Куньлуню» в нынешнем сезоне.

Стоит отметить, что все поражения СКА были разными — команда действительно играла хуже «Сочи» и «Локомотива», но во встрече против «Куньлуня» питерцам просто не повезло.

Еще одна проблема СКА — дисциплина, а точнее ее отсутствие. Нападающий команды Евгений Кузнецов раз за разом удаляется, а соперники при этом реализуют эти удаления.

Статистика для ставок

В последних 8-и матчах «Сибирь» выиграла только 1 раз

У СКА продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 5 матчей подряд

В 4-х из 5-и последних очных матчах СКА обыгрывал «Сибирь»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 1.70, ничья — в 4.40, а победа «Сибири» — в 4.30.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с одинаковыми коэффициентами — 1.90.

Прогноз: Если СКА проиграет и в этот раз, то это будет катастрофой. Прогнозируем победу армейцев.

Ставка: Победа СКА с форой (-1) за 1.82.

Прогноз: Можно предположить, что игра получится результативной. Обе команды будут пытаться победить.

Ставка: Обе забьют 1.5 больше за 1.71.