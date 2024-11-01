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    «Локомотив» справится с давлением «Ак Барса»

    «Ак Барс» — «Локомотив». Ставка (к. 1.85) и прогноз на хоккей, КХЛ, 1 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Локомотив»
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    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Татнефть Арене» 1 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Ак Барс» — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 01 Ноября 2024 года

    Ак Барс

  • Казань
    •  Ак Барс 19:30 Локомотив

    Локомотив

  • Ярославль
    •

    «Ак Барс»

    Турнирное положение: Казанцы провели 18 матчей, в которых набрали 24 очка и поднялись на 3-ю строчку в таблице Востока. Разрыв между первым «Трактором» по-прежнему существенен, на момент написания он составляет 8 баллов.

    Последние матчи: В пяти недавних матчах команда Анвара Гатиятулина одержала четыре победы, зачастую сопровождая их высокой индивидуальной результативностью.

    Ак Барс — Локомотив: коэффициенты букмекеров

    За этот период «Ак Барс» разгромил «Металлург» Мг — 5:0, после чего проиграл «Трактору» — 1:3, а затем одержал верх над «Адмиралом» (дважды — 2:0, 4:2) и в который раз огорчил «Магнитку» — 4:1.

    Не сыграют: Николас Петан.

    Состояние команды: В межсезонье «Ак Барс» затеял перестройку в надежде вновь возглавить хоккейную элиту отечественного чемпионата.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    И после невразумительного старта и продолжающихся локальных неудач «Ак Барс» всецело выглядит неплохо. На фоне провалов прямых конкурентов казанцы продвигаются по таблице хорошими темпами.

    Серия последних матчей может намекать на то, что трудный период «Ак Барса» позади, но ввиду недавних побед команда Анвара Гатиятулина не может позволить себе даже краткосрочной релаксации.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: Ярославцы закрепили за собой лидерство в таблице Западной конференции, набрав в 22 матчах 38 очков. Отрыв от идущего вторым СКА увеличился до 7 баллов.

    Последние матчи: Поражение от «Витязя» несколько недель назад со счетом 1:2 стало для команды Игоря Никитина оплеухой, после которой «железнодорожники» больше никому не проигрывают.

    Все шесть последних матчей «Локомотива» закончились победой. Поочередно ярославцы разобрались с «Куньлунем» — 5:1, «Барысом» — 3:1, московским «Динамо» — 4:3 ОТ, «Амуром» — 5:0, «Динамо» Минск и, что важнее, со СКА на его территории — 3:2.

    Не сыграют: Никита Черепанов.

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    • Состояние команды: «Локомотив» продолжает уверенно нестись по дистанции, демонтируя впечатляющую стабильность и высокие результаты в матчах любой сложности.

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    В текущей форме команда Игоря Никитина является одним из наиболее очевидных кубковых претендентов, однако на длинном пути «Локомотиву» важно суметь сохранить боеспособные кондиции.

    Результаты «Локомотива» сопровождаются общекомандным прогрессом, который позволяет «железнодорожникам» с запасом лидировать в конференции и при малейших возможностях увеличивать свой отрыв.

    Статистика для ставок

    • «Ак Барс» победил в трех последних домашних встречах

    • Всего в одной игре из девяти на домашнем льду в нынешнем сезоне «Ак Барс» пропустил больше 2 голов

    • В двух последних личных встречах из трех в Казани был пробит тотал больше 5.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.55, ничья — в 3.80, а победа «Локомотива» — в 2.55.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 4.5 — за 2.00.

    Прогноз: В Казани очную партию разыграют две команды, которые находятся в прекрасной форме. Тем не менее «Локо» на текущий момент более стабилен на дистанции и более удачлив в матчах с топ-соперниками.

    Ставка: «Локомотив» не проиграет + ТМ 5.5 за 1.85.

    Прогноз: Команда Игоря Никитина демонстрирует предельную собранность, в то время как для «Ак Барса» характерно эпизодическое непостоянство, ввиду чего у ярославцев будет чуть больше шансов на успех.

    Ставка: «Локомотив» победит в матче за 1.90.

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    «Ак Барс» — «Локомотив»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 01.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» справится с давлением «Ак Барса»
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