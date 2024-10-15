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    «Адмирал» начнет домашнюю серию с победы?

    «Адмирал» — «Северсталь». Ставка (к. 2.40) и прогноз на хоккей, КХЛ, 15 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Адмирал» — «Северсталь»
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    Кирилл Пилипенко — нападающий «Северстали»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет 15 октября. Начало встречи — в 12:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Адмирал» — «Северсталь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 15 Октября 2024 года

    Адмирал

  • КХЛ
    •  Адмирал 12:30 Северсталь

    Северсталь

  • Череповец
    •

    «Адмирал»

    Турнирное положение: Команда занимает 8-е место в таблице Восточной конференции с 14-ю очками в активе. «Адмирал» не сильно проваливается и продолжает борьбу за зону плей-офф.

    Последние матчи: В прошедшей встрече дальневосточники проиграли «Трактору» (0:2), а до этого «Адмирал» с таким же счетом обыграл «Ладу», забросив все шайбы во 2-м периоде.

    Адмирал — Северсталь: коэффициенты букмекеров

    В последних 6-и матчах у «Адмирала» 5 поражений и 1 победа. К тому же, команда проиграла крупно в 2-х матчах — «Сочи» (0:5) и минскому «Динамо» со счетом 2:7.

    Не сыграет: Степан Старков (травма).

    Состояние команды: В последнее время «Адмирал» сильно пробуксовывает. У команды начался довольно серьезный спад, из которого необходимо выбираться.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Матч с «Северсталью» откроет домашнюю серию «Адмирала» из 4-х матчей. Именно в этот период у команды есть отличный шанс вернуть свою игру и уверенность в себе.

    К тому же, у «Адмирала» куда-то пропал Даниил Гутик, который не набрал ни одного результативного балла в последних 5-и матчах. За 13 встреч в нынешнем сезоне у форварда 13 (2+11) очков.

    «Северсталь»

    Турнирное положение: Череповчане располагаются на 6-й позиции в Западной конференции с 16-ю очками в активе после 15-и сыгранных матчей. «Северсталь» отстает от 3-ки лидеров на Западе на 3 балла.

    Последние матчи: В прошлом поединке «столевары» всухую проиграли «Куньлуню» (0:3), пропустив по шайбе в каждом периоде. До этого «Северсталь» одолела минское «Динамо» (3:2 Б).

    В последних 5-и матчах у команды 3 победы и 2 поражения. В одном из поединков «Северсталь» обыграла СКА со счетом 4:3, а также проиграла «Сочи» (0:1).

    Не сыграют: Яннис Калдис и Макар Фомин (у обоих — травмы).

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    • Состояние команды: «Северсталь» в последнее время выступает очень непредсказуемо, команда может проиграть «Куньлуню» или «Сочи», а может и обыграть СКА.

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    После поражения от китайской команды главный тренер «Северстали» Андрей Козырев посетовал на низкое исполнительное мастерство своих игроков. Вполне возможно, наставник попытался завести хоккеистов. В предстоящем матче «Адмиралу» будет не просто.

    Один из лидеров «Северстали» Кирилл Пилипенко в последнее время не может набрать очки. За последние 4 матча у форварда нет ни одного результативного балла.

    Статистика для ставок

    • В последних 6-и матчах у «Адмирала» только 1 победа

    • В 2-х из 4-х последних матчах «Северсталь» ни забрасывала ни одной шайбы

    • «Северсталь» обыгрывала «Адмирал» в последних 2-х очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 4.20, а победа «Адмирала» — в 2.50.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить за — 1.95 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Адмирал» начнет свою домашнюю серию с победы.

    Ставка: Победа «Адмирала» за 2.40.

    Прогноз: Матч не должен быть результативным, обе команды будут пытаться играть на победу.

    Ставка: Тотал 5.5 меньше за 1.85.

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    «Адмирал» — «Северсталь»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 15.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Адмирал» начнет домашнюю серию с победы?
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