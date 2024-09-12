В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 12 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: Московский ЦСКА на старте нового сезона не впечатляет своей игрой, и текущая девятая позиция в западной конференции — не самый удовлетворительный результат.

Последние матчи: После первого проигранного матча московскому «Спартаку», подопечные Воробьева собрались с мыслями и одержали уверенную победу над «Адмиралом» из Владивостока.

Травмированные игроки: За московский клуб сейчас не могут играть Колби Уильямс и Кристиан Ярош. Оба игрока выбыли на неопределенный срок.

Общий тонус клуба: В поединке против «Торпедо» нужно будет довольно серьезно постараться, чтобы записать на свой счет очередных два очка.

«Торпедо»

Турнирное положение: Пока что «Торпедо» занимает явно не свое место в турнирной таблице западной конференции, поскольку коллектив Ларионова

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: Нижегородская команда почти провалила стартовую неделю нового чемпионата, но за три матча все же могла одержать одну победу, которая пришлась на последний проведенный матч против «Автомобилиста».

Травмированные игроки: Нижегородцы на старте сезона потеряли защитника Михаила Орлова и нападающего Антона Берлева.

Общий тонус клуба: Сейчас «Торпедо» и ЦСКА соседствуют в турнирной таблице, и предстоящий поединок будет не за два, а за четыре очка.

Статистика для ставок

ЦСКА на своем льду не проигрывает «Торпедо» четыре матча подряд

«Торпедо» поступательно наращивает количество заброшенных шайб в каждом новом поединке сезона (ноль в первом, три в последнем)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.77, на ничью — 4.50, на гостей — 3.85.

Прогноз: Гости не в полном порядке, поэтому у хозяев больше шансов победить в предстоящем матче

Альтернативный прогноз: Будет рациональная игра с обеих сторон, поэтому на большой общий тотал матча рассчитывать не приходится.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.77.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.34.