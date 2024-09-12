ЦСКА
Торпедо
ЦСКА
Турнирное положение: Московский ЦСКА на старте нового сезона не впечатляет своей игрой, и текущая девятая позиция в западной конференции — не самый удовлетворительный результат.
Последние матчи: После первого проигранного матча московскому «Спартаку», подопечные Воробьева собрались с мыслями и одержали уверенную победу над «Адмиралом» из Владивостока.
ЦСКА — Торпедо: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: За московский клуб сейчас не могут играть Колби Уильямс и Кристиан Ярош. Оба игрока выбыли на неопределенный срок.
Общий тонус клуба: В поединке против «Торпедо» нужно будет довольно серьезно постараться, чтобы записать на свой счет очередных два очка.
«Торпедо»
Турнирное положение: Пока что «Торпедо» занимает явно не свое место в турнирной таблице западной конференции, поскольку коллектив Ларионова
Последние матчи: Нижегородская команда почти провалила стартовую неделю нового чемпионата, но за три матча все же могла одержать одну победу, которая пришлась на последний проведенный матч против «Автомобилиста».
Травмированные игроки: Нижегородцы на старте сезона потеряли защитника Михаила Орлова и нападающего Антона Берлева.
Общий тонус клуба: Сейчас «Торпедо» и ЦСКА соседствуют в турнирной таблице, и предстоящий поединок будет не за два, а за четыре очка.
Статистика для ставок
- ЦСКА на своем льду не проигрывает «Торпедо» четыре матча подряд
- «Торпедо» поступательно наращивает количество заброшенных шайб в каждом новом поединке сезона (ноль в первом, три в последнем)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.77, на ничью — 4.50, на гостей — 3.85.
Прогноз: Гости не в полном порядке, поэтому у хозяев больше шансов победить в предстоящем матче
- 1.96Авангард — Амур: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.89Витязь — Динамо Мн: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Салават Юлаев — Автомобилист: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Альтернативный прогноз: Будет рациональная игра с обеих сторон, поэтому на большой общий тотал матча рассчитывать не приходится.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.77.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.34.