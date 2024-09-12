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    ЦСКА — Торпедо: ставка и прогноз, новости. 12.09.2024

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Торпедо»
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    ЦСКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 12 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 12 Сентября 2024 года

    ЦСКА

  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Торпедо

    Торпедо

  • Нижний Новгород
    •

    ЦСКА

    Турнирное положение: Московский ЦСКА на старте нового сезона не впечатляет своей игрой, и текущая девятая позиция в западной конференции — не самый удовлетворительный результат.

    Последние матчи: После первого проигранного матча московскому «Спартаку», подопечные Воробьева собрались с мыслями и одержали уверенную победу над «Адмиралом» из Владивостока.

    ЦСКА — Торпедо: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: За московский клуб сейчас не могут играть Колби Уильямс и Кристиан Ярош. Оба игрока выбыли на неопределенный срок.

    Общий тонус клуба: В поединке против «Торпедо» нужно будет довольно серьезно постараться, чтобы записать на свой счет очередных два очка.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Пока что «Торпедо» занимает явно не свое место в турнирной таблице западной конференции, поскольку коллектив Ларионова

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: Нижегородская команда почти провалила стартовую неделю нового чемпионата, но за три матча все же могла одержать одну победу, которая пришлась на последний проведенный матч против «Автомобилиста».

    Травмированные игроки: Нижегородцы на старте сезона потеряли защитника Михаила Орлова и нападающего Антона Берлева.

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    Общий тонус клуба: Сейчас «Торпедо» и ЦСКА соседствуют в турнирной таблице, и предстоящий поединок будет не за два, а за четыре очка.

    Статистика для ставок

    • ЦСКА на своем льду не проигрывает «Торпедо» четыре матча подряд

    • «Торпедо» поступательно наращивает количество заброшенных шайб в каждом новом поединке сезона (ноль в первом, три в последнем)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.77, на ничью — 4.50, на гостей — 3.85.

    Прогноз: Гости не в полном порядке, поэтому у хозяев больше шансов победить в предстоящем матче

    Альтернативный прогноз: Будет рациональная игра с обеих сторон, поэтому на большой общий тотал матча рассчитывать не приходится.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.77.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.34.

    Ещё прогнозы на спорт
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    ЦСКА — «Торпедо»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 12.09.2024. Прогнозы на хоккей. ЦСКА сможет победить крепких волжан?
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