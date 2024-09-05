В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Минск-Арене» 5 сентября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Амур», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: Весь предыдущий сезон белорусский клуб вел привычную борьбу за одну из последних путевок в плей-офф со стороны Запада, с чем он успешно справился, с запасом выиграв конкуренцию у «Куньлуня» и «Сочи».

Однако кубковый поход «Динамо» Минск традиционно продлился недолго: уже в первом раунде белорусы налетели на московское «Динамо», которому, несмотря на все попытки, уступили в шести встречах.

Последние матчи: В рамках предсезонной подготовки команда Дмитрия Квартальнова провела шесть матчей в период с 12 по 27 августа, из которых четыре встречи закончились поражением.

Одну из двух побед «Динамо» Минск одержало над «Норильском» (6:3), после чего последовала череда провалов вплоть до заключительной товарищеской игры с «Адмиралом». В ней белорусы вновь преуспели (3:1).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Не сыграют: На данный момент информация о серьезных кадровых потерях «Динамо» Минск отсутствует.

Состояние команды: В межсезонье белорусы провели грамотную кампанию по усилению обороны, которая остается их слабым местом. Вместе с тем Вадим Шипачев и Диллон Дюбе освежат атаку минчан, сделав ее более конкурентной.

«Амур»

Турнирное положение: Прошлый сезон хабаровчан был ознаменован неуступчивой борьбой с «Нефтехимиком» и «Сибирью» за последнюю возможность выйти в плей-офф с Востока. Тогда все было решено с разницей в 2 очка, благодаря которым «тигры» прошли дальше.

В кубковом раунде «Амур» встретился с будущим чемпионом — «Металлургом» Мг — которому уже на старте плей-офф устроил достойную проверку, хотя и вылетел по итогу шести матчей, уступив в овертайме последнего (2:3 ОТ).

Последние матчи: В процессе подготовки к новому сезону команда Андрея Мартемьянова участвовала в двух товарищеских турнирах: заключительный — Кубок губернатора Челябинской области — прошел в период с 27 по 30 августа.

Упомянутое товарищеское соревнование «Амур» закончил весьма успешно. В частности, дальневосточный клуб обыграл «Югру» (2:1), «Ладу» (3:2), а затем разгромил «Трактор» (5:2) и забрал символический трофей.

Не сыграют: Предстоящую встречу пропустит нападающий Илья Талалуев.

Состояние команды: На фоне сравнительного яркого прошлого сезона «Амур» усилил состав за счет Гальченюка, Броссо и Дюрандо, с которыми надеется повторить предыдущее достижение, а при самых удачных раскладах — задержаться в Кубке чуть дольше.

Статистика для ставок

В пяти очных матчах из последних шести вершиной общей результативности были четыре заброшенные шайбы

В двух последних личных встречах в Минске победа досталась «Амуру» (2:1 Б, 3:2 ОТ).

В пяти матчах из шести последних за пределами Хабаровска «Амур» проиграл

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 2.07, ничья — в 4.15, а победа «Амура» — в 3.24.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.67, на тотал меньше 4.5 — за 2.20.

Прогноз: В новом сезоне обе команды намереваются улучшить показатели, установленные в предыдущем. Тем не менее на страте чемпионата — когда расклады не столь важны — фактор домашней арены может сыграть в пользу белорусов, которые будут нацелены на то, чтобы прервать серию неудачных очных матчей.

Ставка: «Динамо» Минск победит + ТБ 3.5 за 2.30.

Прогноз: Тренерский штаб белорусов должен был сделать выводы из провальной предсезонки, предложив варианты для улучшений. Скорее всего, новые механизмы игры команда Квартальнова продемонстрирует уже в ближайшем матче и попытается добыть уверенную победу.

Ставка: «Динамо» Минск победит с форой -1 за 2.37.