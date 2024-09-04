В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Арене G-Drive» 4 сентября. Начало встречи — в 16:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Авангард» — «Сибирь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Авангард»

Турнирное положение: Предыдущий регулярный сезон омский клуб завершил на втором месте в Восточной конференции, набрав в 68 матчах 92 очка и уступив в гонке «Магнитке».

В Кубке Гагарина «Авангард» продержался до 1/4, где встретился с «Локомотивом» и потерпел поражение в седьмой игре. По ходу плей-офф омичей возглавил Сергей Звягин, который в межсезонье был представлен в качестве нового главного тренера.

Последние матчи: Основной предсезонный этап Омск провел в двадцатых числах августа в рамках Кубка Блинова, где сумел одержать две победы в четырех встречах.

Товарищеский турнир «Авангард» начал с поражения от «Трактора» (2:5), за которым последовали победы над «Барысом» (4:3 ОТ) и «Локомотивом» (3:2 ОТ). В последнем матче команда Звягина соперничала с «Сибирью» и потерпела неудачу в овертайме (1:2 ОТ).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Не сыграют: Начало сезона в составе «Авангарда» пропустят лидеры команды Рид Буше и Владимир Ткачев.

Состояние команды: Летом в Омске устроили чистку кадров, а также совершили несколько значимых сделок на вход, включая подписание Станислава Галиева, Линдена Вея, Кола Кессела, которые способны освежить атаку.

«Сибирь»

Турнирное положение: Последний регулярный чемпионат новосибирцы провели в интенсивной борьбе за восьмую — последнюю в контексте возможности сыграть в плей-офф — строчку на Востоке.

По ходу этого соперничества «Сибирь» оказалась десятой с 67 набранными очками, пропустив тем самым вперед «Амур» и «Нефтехимик».

Последние матчи: В межсезонье команду возглавил Вадим Епанчинцев, с которым «Сибирь» одержала два победы в рамках Кубка Блинова, прошедшего в конце августа.

Свой путь на турнире новосибирцы начали с поражения от «Локомотива» (0:2), после которого состоялся разгром «Барыса» (4:0). В следующих матчах «Сибирь» проиграла «Трактору» (0:3) и вырвала победу у «Авангарда» (2:1 ОТ).

Не сыграют: На текущий момент о значимых кадровых потерях в составе «Сибири» не сообщается.

Состояние команды: В межсезонье Новосибирск лишился нескольких ключевых игроков вроде нападающего Михеева. Вместе с тем состав «Сибири» пополнили Широков, Карпов и Пьянов.

Статистика для ставок

Последняя официальная очная встреча в регулярке, прошедшая в Омске, завершилась сокрушительной победой «Авангарда» со счетом 7:2

В статусе хозяина Омск оказался сильнее Новосибирска в пяти последних очных встречах, включая товарищеские.

В трех официальных матчах из последних четырех на домашнем льду «Авангард» забрасывал «Сибири» от трех и более шайб.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.91, ничья — в 4.05, а победа «Сибири» — в 3.58.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 4.5 — за 2.00.

Прогноз: За счет расширения состава «Авангард» получил необходимую глубину, благодаря которой команда на начальном этапе будет способна компенсировать травмы ключевых лидеров.

Обыграть «Сибирь» на своей территории — находясь вместе с тем в статусе фаворита Востока — команде Звягина вряд ли что-либо помешает.

Ставка: «Авангард» победит за 1.91.

Прогноз: Если принимать во внимание достаточно убедительную статистику Омска в атаке, когда речь идет об очных встречах дома, то вполне обоснованно можно предположить, что «Авангард» одержит верх и пробьет уверенный тотал.

Ставка: Индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 за 1.81.