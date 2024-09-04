Авангард
Сибирь
«Авангард»
Турнирное положение: Предыдущий регулярный сезон омский клуб завершил на втором месте в Восточной конференции, набрав в 68 матчах 92 очка и уступив в гонке «Магнитке».
В Кубке Гагарина «Авангард» продержался до 1/4, где встретился с «Локомотивом» и потерпел поражение в седьмой игре. По ходу плей-офф омичей возглавил Сергей Звягин, который в межсезонье был представлен в качестве нового главного тренера.
Авангард — Сибирь: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Основной предсезонный этап Омск провел в двадцатых числах августа в рамках Кубка Блинова, где сумел одержать две победы в четырех встречах.
Товарищеский турнир «Авангард» начал с поражения от «Трактора» (2:5), за которым последовали победы над «Барысом» (4:3 ОТ) и «Локомотивом» (3:2 ОТ). В последнем матче команда Звягина соперничала с «Сибирью» и потерпела неудачу в овертайме (1:2 ОТ).
Не сыграют: Начало сезона в составе «Авангарда» пропустят лидеры команды Рид Буше и Владимир Ткачев.
Состояние команды: Летом в Омске устроили чистку кадров, а также совершили несколько значимых сделок на вход, включая подписание Станислава Галиева, Линдена Вея, Кола Кессела, которые способны освежить атаку.
«Сибирь»
Турнирное положение: Последний регулярный чемпионат новосибирцы провели в интенсивной борьбе за восьмую — последнюю в контексте возможности сыграть в плей-офф — строчку на Востоке.
По ходу этого соперничества «Сибирь» оказалась десятой с 67 набранными очками, пропустив тем самым вперед «Амур» и «Нефтехимик».
Последние матчи: В межсезонье команду возглавил Вадим Епанчинцев, с которым «Сибирь» одержала два победы в рамках Кубка Блинова, прошедшего в конце августа.
Свой путь на турнире новосибирцы начали с поражения от «Локомотива» (0:2), после которого состоялся разгром «Барыса» (4:0). В следующих матчах «Сибирь» проиграла «Трактору» (0:3) и вырвала победу у «Авангарда» (2:1 ОТ).
Не сыграют: На текущий момент о значимых кадровых потерях в составе «Сибири» не сообщается.
Состояние команды: В межсезонье Новосибирск лишился нескольких ключевых игроков вроде нападающего Михеева. Вместе с тем состав «Сибири» пополнили Широков, Карпов и Пьянов.
Статистика для ставок
- Последняя официальная очная встреча в регулярке, прошедшая в Омске, завершилась сокрушительной победой «Авангарда» со счетом 7:2
- В статусе хозяина Омск оказался сильнее Новосибирска в пяти последних очных встречах, включая товарищеские.
- В трех официальных матчах из последних четырех на домашнем льду «Авангард» забрасывал «Сибири» от трех и более шайб.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.91, ничья — в 4.05, а победа «Сибири» — в 3.58.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 4.5 — за 2.00.
- 1.81Металлург Мг — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.80Динамо М — Куньлунь: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.26Автомобилист — Трактор: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: За счет расширения состава «Авангард» получил необходимую глубину, благодаря которой команда на начальном этапе будет способна компенсировать травмы ключевых лидеров.
Обыграть «Сибирь» на своей территории — находясь вместе с тем в статусе фаворита Востока — команде Звягина вряд ли что-либо помешает.
Ставка: «Авангард» победит за 1.91.
Прогноз: Если принимать во внимание достаточно убедительную статистику Омска в атаке, когда речь идет об очных встречах дома, то вполне обоснованно можно предположить, что «Авангард» одержит верх и пробьет уверенный тотал.
Ставка: Индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 за 1.81.