В шестом матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Арене Амерант Банк» 2 июня. Начало встречи — в 03:00 (мск). «Флорида» — «Рейнджерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Флорида»

Путь к плей-офф: На фоне нерешительного выхода в плей-офф в прошлом году в этом сезоне «Пантерз» примкнули к компании лидеров Востока. В 82 встречах команда из Санрайза набрала 110 очков и закрепилась в первой тройке конференции.

Последние матчи: В моменте соперничества с «Рейнджерс» ситуация для команды Пола Мориса складывалась не лучшим образом после двух подряд поражений (1:2 ОТ, 4:5 ОТ) в трех матчах.

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Однако уйти в еще больший отрыв ньюйоркцам «Флорида» не дала. Так, победа на домашнем льду (3:2 ОТ) позволила восстановить равенство, а на площадке в «Сквер Гарден» команда приблизилась на шаг ко второму за два года финалу — 3:2.

Все прогнозы на НХЛ

Не сыграют: На шестой матч серии «Пантерз» готовы заявиться без кадровых потерь.

Состояние команды: Важнейшая победа в Нью-Йорке ставит «Флориду» в максимально выгодное положение дома. И тем не менее даже при таких раскладах закончить все в Санрайзе «Пантерз» будет крайне тяжело.

«Рейнджерс»

Путь к плей-офф: Нынешнюю кубковую кампанию «Рейнджерс» представляют в статусе обладателя Президентского трофея, ради завоевания которого им хватило 114 очков на 82-матчевой дистанции.

Последние матчи: В финале Востока команда Питера Лавиолетта пытается справиться с труднейшим в текущем плей-офф вызовом, однако успешность этой задачи находится под угрозой с учетом трех поражений в пяти матчах.

Последнюю игру в Санрайзе «Рейнджерс» в который раз перевели в овертайм, но потерпели поражение (2:3 ОТ). Еще одним серьезным ударом стал неудачный результат в «Сквер Гарден» в рамках матча №5 (2:3).

Не сыграют: Нападающий Джимми Веси — единственная кадровая потеря в составе клуба с Нью-Йорка.

Состояние команды: В очередной кубковый сезон «Рейнджерс» вошли в статусе самого очевидного кандидата на выход в финал. И хотя траектория противостояния с «Пантерз» свернула не туда, в ближайшей игре у ньюйоркцев будет возможность исправить ситуацию.

Статистика для ставок

Команда Пола Мориса потерпела три поражения в пяти последних встречах в Санрайзе

Минимум 6 голов было забито суммарно в четырех выездных матчах «Рейнджерс» из последних шести

В трех встречах из пяти в этой серии соперникам не удалось выявить победителя в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 2.11, ничья — в 4.42, а победа «Рейнджерс» — в 3.17.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.21, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: Когда команда в условиях равной борьбы оказывается на грани вылета, нередко в ответственный момент она собирается с силами и продавливает соперника, сохраняя тем самым шансы на дальнейшую борьбу.

Вполне вероятно, что встреча на «Арене Амерант Банк» пройдет по такому сценарию и закончится в пользу гостей.

Ставка: «Рейнджерс» победят в матче за 2.28.

Прогноз: В трех играх из пяти в этом противостоянии результативность не доходила даже до пяти заброшенных шайб. На фоне матча с наивысшим уровнем ответственности команды вновь не будут жертвовать результатом ради зрелищности.

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.97.