Флорида
Нью-Йорк Рейнджерс
«Флорида»
Путь к плей-офф: На фоне нерешительного выхода в плей-офф в прошлом году в этом сезоне «Пантерз» примкнули к компании лидеров Востока. В 82 встречах команда из Санрайза набрала 110 очков и закрепилась в первой тройке конференции.
Последние матчи: В моменте соперничества с «Рейнджерс» ситуация для команды Пола Мориса складывалась не лучшим образом после двух подряд поражений (1:2 ОТ, 4:5 ОТ) в трех матчах.
Флорида — Нью-Йорк Рейнджерс: коэффициенты букмекеров
Однако уйти в еще больший отрыв ньюйоркцам «Флорида» не дала. Так, победа на домашнем льду (3:2 ОТ) позволила восстановить равенство, а на площадке в «Сквер Гарден» команда приблизилась на шаг ко второму за два года финалу — 3:2.
Не сыграют: На шестой матч серии «Пантерз» готовы заявиться без кадровых потерь.
Состояние команды: Важнейшая победа в Нью-Йорке ставит «Флориду» в максимально выгодное положение дома. И тем не менее даже при таких раскладах закончить все в Санрайзе «Пантерз» будет крайне тяжело.
«Рейнджерс»
Путь к плей-офф: Нынешнюю кубковую кампанию «Рейнджерс» представляют в статусе обладателя Президентского трофея, ради завоевания которого им хватило 114 очков на 82-матчевой дистанции.
Последние матчи: В финале Востока команда Питера Лавиолетта пытается справиться с труднейшим в текущем плей-офф вызовом, однако успешность этой задачи находится под угрозой с учетом трех поражений в пяти матчах.
Последнюю игру в Санрайзе «Рейнджерс» в который раз перевели в овертайм, но потерпели поражение (2:3 ОТ). Еще одним серьезным ударом стал неудачный результат в «Сквер Гарден» в рамках матча №5 (2:3).
Не сыграют: Нападающий Джимми Веси — единственная кадровая потеря в составе клуба с Нью-Йорка.
Состояние команды: В очередной кубковый сезон «Рейнджерс» вошли в статусе самого очевидного кандидата на выход в финал. И хотя траектория противостояния с «Пантерз» свернула не туда, в ближайшей игре у ньюйоркцев будет возможность исправить ситуацию.
Статистика для ставок
- Команда Пола Мориса потерпела три поражения в пяти последних встречах в Санрайзе
- Минимум 6 голов было забито суммарно в четырех выездных матчах «Рейнджерс» из последних шести
- В трех встречах из пяти в этой серии соперникам не удалось выявить победителя в основное время
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 2.11, ничья — в 4.42, а победа «Рейнджерс» — в 3.17.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.21, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.
Прогноз: Когда команда в условиях равной борьбы оказывается на грани вылета, нередко в ответственный момент она собирается с силами и продавливает соперника, сохраняя тем самым шансы на дальнейшую борьбу.
Вполне вероятно, что встреча на «Арене Амерант Банк» пройдет по такому сценарию и закончится в пользу гостей.
Ставка: «Рейнджерс» победят в матче за 2.28.
Прогноз: В трех играх из пяти в этом противостоянии результативность не доходила даже до пяти заброшенных шайб. На фоне матча с наивысшим уровнем ответственности команды вновь не будут жертвовать результатом ради зрелищности.
Ставка: Тотал меньше 5 за 1.97.