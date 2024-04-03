В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Ю-Би-Эс Арене» 03 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Чикаго»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нью-Йорк Айлендерс»

Турнирное положение: Совершенно блеклая игра «Нью-Йорк Айлендерс» в последние недели поставила крест на перспективах клуба Руа попасть в плей-офф.

Последние матчи: Несмотря на то, что «островитяне» смогли победить «Флориду» (3:2) и «Виннипег» (6:3), они без альтернативно проиграли «Тампе» (1:4) и «Нью-Джерси» (0:4).

Нью-Йорк Айлендерс — Чикаго: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.654.804.20Бонус$9500

Травмированные игроки: По-прежнему испытывает проблемы со здоровьем Мэйфилд, который не может играть из-за травмы верхней части тела.

Общий тонус клуба: Нет никакой уверенности, что в предстоящем поединке против откровенно слабого «Чикаго» хозяева смогут добиться такой важной для них победы.

«Чикаго»

Турнирное положение: Пробуждение «Чикаго» в последних поединках откровенно радует, но все равно выше 15 места на Западе запрыгнуть не получится.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: За четыре последних матча коллектив Ричардсона выиграл три поединка, причём в крайней встрече была бита сама «Филадельфия» (5:1).

Травмированные игроки: И без того слабый клуб постоянно испытывает проблемы с травмами значимых игроков. Сейчас не могут играть Зайцев, Мёрфи и Холл по разным причинам.

Общий тонус клуба: Матч в Нью-Йорке вполне может остаться за гостями, если они продемонстрируют такую же волю к победе, как в предыдущих победных поединках.

Статистика для ставок

«Островитяне» за четыре последних домашних матча смогли одержать победу только в одном из них

Последний матч между этими соперниками остался за «Чикаго»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.68, на ничью — 5.09, на гостей — 4.47.

Прогноз: Хозяевам необходимо побеждать, если они совсем не хотят разуверить своих болельщиков в потенциале клуба

Альтернативный прогноз: Много голов от предстоящего поединка ждать не стоит

Ставка: П1 с коэффициентом 1.68.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.43.