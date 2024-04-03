«Нью-Йорк Айлендерс»
Турнирное положение: Совершенно блеклая игра «Нью-Йорк Айлендерс» в последние недели поставила крест на перспективах клуба Руа попасть в плей-офф.
Последние матчи: Несмотря на то, что «островитяне» смогли победить «Флориду» (3:2) и «Виннипег» (6:3), они без альтернативно проиграли «Тампе» (1:4) и «Нью-Джерси» (0:4).
Нью-Йорк Айлендерс — Чикаго: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: По-прежнему испытывает проблемы со здоровьем Мэйфилд, который не может играть из-за травмы верхней части тела.
Общий тонус клуба: Нет никакой уверенности, что в предстоящем поединке против откровенно слабого «Чикаго» хозяева смогут добиться такой важной для них победы.
«Чикаго»
Турнирное положение: Пробуждение «Чикаго» в последних поединках откровенно радует, но все равно выше 15 места на Западе запрыгнуть не получится.
Последние матчи: За четыре последних матча коллектив Ричардсона выиграл три поединка, причём в крайней встрече была бита сама «Филадельфия» (5:1).
Травмированные игроки: И без того слабый клуб постоянно испытывает проблемы с травмами значимых игроков. Сейчас не могут играть Зайцев, Мёрфи и Холл по разным причинам.
Общий тонус клуба: Матч в Нью-Йорке вполне может остаться за гостями, если они продемонстрируют такую же волю к победе, как в предыдущих победных поединках.
Статистика для ставок
- «Островитяне» за четыре последних домашних матча смогли одержать победу только в одном из них
- Последний матч между этими соперниками остался за «Чикаго»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.68, на ничью — 5.09, на гостей — 4.47.
Прогноз: Хозяевам необходимо побеждать, если они совсем не хотят разуверить своих болельщиков в потенциале клуба
- 1.95Локомотив — Трактор: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.18Нью-Джерси — Питтсбург: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.82Монреаль — Флорида: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Много голов от предстоящего поединка ждать не стоит
Ставка: П1 с коэффициентом 1.68.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.43.