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    «Чикаго» доставит сложности «островитянам»?

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Чикаго». Ставка (к. 1.68), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 03 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Айлендерс» — «Чикаго»
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    «Чикаго»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Ю-Би-Эс Арене» 03 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Чикаго»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 03 Апреля 2024 года

    «Нью-Йорк Айлендерс»

    Турнирное положение: Совершенно блеклая игра «Нью-Йорк Айлендерс» в последние недели поставила крест на перспективах клуба Руа попасть в плей-офф.

    Последние матчи: Несмотря на то, что «островитяне» смогли победить «Флориду» (3:2) и «Виннипег» (6:3), они без альтернативно проиграли «Тампе» (1:4) и «Нью-Джерси» (0:4).

    Нью-Йорк Айлендерс — Чикаго: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: По-прежнему испытывает проблемы со здоровьем Мэйфилд, который не может играть из-за травмы верхней части тела.

    Общий тонус клуба: Нет никакой уверенности, что в предстоящем поединке против откровенно слабого «Чикаго» хозяева смогут добиться такой важной для них победы.

    «Чикаго»

    Турнирное положение: Пробуждение «Чикаго» в последних поединках откровенно радует, но все равно выше 15 места на Западе запрыгнуть не получится.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: За четыре последних матча коллектив Ричардсона выиграл три поединка, причём в крайней встрече была бита сама «Филадельфия» (5:1).

    Травмированные игроки: И без того слабый клуб постоянно испытывает проблемы с травмами значимых игроков. Сейчас не могут играть Зайцев, Мёрфи и Холл по разным причинам.

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    Общий тонус клуба: Матч в Нью-Йорке вполне может остаться за гостями, если они продемонстрируют такую же волю к победе, как в предыдущих победных поединках.

    Статистика для ставок

    • «Островитяне» за четыре последних домашних матча смогли одержать победу только в одном из них

    • Последний матч между этими соперниками остался за «Чикаго»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.68, на ничью — 5.09, на гостей — 4.47.

    Прогноз: Хозяевам необходимо побеждать, если они совсем не хотят разуверить своих болельщиков в потенциале клуба

    Альтернативный прогноз: Много голов от предстоящего поединка ждать не стоит

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.68.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.43.

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    Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Чикаго» с коэффициентом 1.68. Дата матча: 03.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Чикаго» доставит сложности «островитянам»?
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