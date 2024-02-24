В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет в «Нагорном» 24 февраля. Начало встречи — в 13:00 (мск). «Торпедо» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: Нижегородская команда, которая явно рассчитывала на более спокойную концовку, переживает одно потрясение за другим. Сперва ее вытеснили из первой пятерки, а теперь возник риск опуститься на седьмую строчку.

В 66 матчах «Торпедо» набрало 74 очка и осталось на шестой позиции в таблице Запада, однако дистанция между седьмым ЦСКА сократилась до одного балла при равенстве проверенных встреч.

Последние матчи: На финишной прямой регулярного чемпионата «Торпедо» проводит одну из худших серий. На текущий момент речь идет о пяти подряд поражениях и всего одном набранном очке за этот период.

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Цикл неудач команды Игоря Ларионова начался в «Нагорном», где она не справилась с «Нефтехимиком» (3:4 ОТ). В дальнейшем торпедовцев ждал безуспешный выезд на территорию «Сочи» (2:3, 1:3), СКА (3:4) и «Спартака» (3:7).

Не сыграют: Защитник Кирилл Кирсанов — единственный, кто пропустит предстоящий матч по причине травмы.

Состояние команды: За несколько недель до завершения чемпионата «Торпедо» развалилось. Команду накрыл явный игровой кризис, обусловленный отсутствием реализации надлежащего уровня и оборонительным разладом.

ЦСКА

Турнирное положение: В конце сезона столичная команда, сама на это не надеясь, получила шанс подняться на шестую строчку в таблице Запада. Хотя даже такой локальный успех вряд ли соответствует статусу «армейцев».

Тем не менее сейчас ЦСКА занимает седьмую строчку в таблице Западной конференции с 73 очками, уступая шестому «Торпедо» разницу в один балл при одинаковом количестве сыгранных матчей.

Последние матчи: В период с 6 по 15 февраля ЦСКА провел 5-матчевую гостевую серию, в рамках которой три встречи были проиграны, а одна из самых событийных прошла в Ярославле, где москвичи уступили «Локомотиву» в овертайме (4:5 ОТ).

Две последние игры команда Сергея Федорова провела дома. На своей площадке «армейцы» неожиданно для всех умудрились проиграть «Витязю» (1:2), но в последнем матче — с «Сибирью» — смогли вырвать победу в овертайме (4:3 ОТ).

Не сыграют: ЦСКА в этой игре не поможет защитник Марсель Ибрагимов.

Состояние команды: Под занавес регулярки в турнирной жизни ЦСКА существенно ничего не меняется: нестабильный действующий чемпион плох в матчах с топ-соперниками и относительно хорош на фоне аутсайдеров.

Статистика для ставок

«Торпедо» потерпело 10 поражений в 12 последних матчах

В шести гостевых встречах ЦСКА из последних семи общая результативность подбиралась к рубежу 5 и более заброшенных шайб

Минимум 3 гола пропустило «Торпедо» в шести последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 3.31, ничья — в 3.85, а победа ЦСКА — в 2.12.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.65, на тотал меньше 4.5 — за 2.24.

Прогноз: На финише регулярного сезона «Торпедо» впало в затяжной кризис, из-за которого вот-вот потеряет все, за что боролось несколько месяцев.

Для ЦСКА шестое место в нынешних условиях стало бы неким утешительным бонусом. Безусловно, на фоне тлеющего соперника московские гости имеют все шансы удачно воспользоваться выпавшим шансом.

Ставка: ЦСКА не проиграет + ТБ 4.5 за 2.25.

Прогноз: Один из недавних матчей с «Сочи» и последняя игра со «Спартаком» показали, насколько у «Торпедо» все плохо в обороне.

Даже ЦСКА с его набором слабых мест сейчас способен уверенно обыграть нижегородцев. Закончить матч разгромом у него вряд ли получится, но на комфортную победу гости рассчитывать могут.

Ставка: ЦСКА победит с форой -1 за 2.40.