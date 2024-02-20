ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан»«Монца» — «Милан» 4:2. Онлайн «Порту» — «Спортинг»Особенные. Почему Португалия — одна из лучших футбольных стран Европы «Лутон» — «Манчестер Юнайтед»«Лутон» — «Манчестер Юнайтед» 1:2. Онлайн
  • 00:54
    • «Монца» вырвала победу у «Милана» в безумном матче
  • 22:32
    • «Реал Сосьедад» вырвал победу у «Мальорки»
  • 00:59
    • «Бетис» и «Алавес» не смогли поразить ворота друг друга
  • 00:38
    • «Брест» выиграл у «Марселя» в меньшинстве
  • 00:12
    • «Ботафого» уступил «Васко да Гама» в чемпионате штата
  • 23:14
    • Сундлинг победила в разделке на этапе КМ
  • 21:47
    • «Бохум» сенсационно обыграл «Баварию»
    Все новости спорта

    Чья серия прервется первой?

    «Калгари» — «Виннипег». Ставка (к. 2.36), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 20 февраля 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Виннипег Джетс Прогнозы на Калгари Флэймз
    Прогноз и ставки на «Калгари» — «Виннипег»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Виннипег»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «СкоттиаБанк Арене» 20 февраля. Начало встречи — в 00:00 мск. «Калгари» — «Виннипег»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Калгари»

    Турнирное положение: «Калгари» с каждым новым сыгранным матчем теряет все больше шансов ан попадание в кубковую весну. Сейчас отставание от восьмого места составляет уже пять очков, причем у «огоньков» на один сыгранный матч больше, чем у идущего на проходном месте «Сент-Луиса».

    Последние матчи: В последних трех играх три поражения, причем в крайнем мачте против «Детройта» так и вовсе случилось унижение со счетом 0:5.

    Травмированные игроки: У клуба из Альберты сейчас не могут принимать участие в матчах Грир и Дюбе.

    Все прогнозы на НХЛ

    Общий тонус клуба: Настроение у «Флэймз» отвратительное, и вряд ли оно улучшится после предстоящего матча против «Виннипега».

    «Виннипег»

    Турнирное положение: «Виннипег» располагается на третьем месте в западной конференции, и шансы побороться за победу в конференции все ещё вполне осязаемые.

    Последние матчи: «Джетс» в трех последних матчах доказали серьёзность своих намерений, обыграв вполне приличную компанию, среди которой был и «Ванкувер».

    Травмированные игроки: У «реактивщиков» нет ни одного травмированного игрока, поэтому клуб Боунесса в выигрышном положении относительно всех остальных клубов лиги.

    Общий тонус клуба: В игре против «Калгари» гости имеют больше шансов на то, чтобы продолжить победную серию, нежели хозяева, чтобы прервать проигрышную.

    Статистика для ставок

    • «Калгари» проиграл три последних поединка

    • «Виннипег» выиграл три последних матча по календарю

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.69, на ничью — 4.56, на гостей — 2.36.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: «Джетс» выглядят более явными претендентами на победу.

    Альтернативный прогноз: В матче не будет много голов.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.36.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.49.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.77
  • Прогноз на матч Ланус — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Боузкова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Кудерметова — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Томова — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Касаткина — Бронцетти
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Башакшехир — Кайсериспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Бешикташ — Коньяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Тенерифе — Эльденсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Амьен — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.80
  • Прогноз на матч Атлетик — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Эвертон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Калгари» — «Виннипег»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 20.02.2024. Прогнозы на хоккей. Чья серия прервется первой?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры