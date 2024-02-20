«Калгари»
Турнирное положение: «Калгари» с каждым новым сыгранным матчем теряет все больше шансов ан попадание в кубковую весну. Сейчас отставание от восьмого места составляет уже пять очков, причем у «огоньков» на один сыгранный матч больше, чем у идущего на проходном месте «Сент-Луиса».
Последние матчи: В последних трех играх три поражения, причем в крайнем мачте против «Детройта» так и вовсе случилось унижение со счетом 0:5.
Травмированные игроки: У клуба из Альберты сейчас не могут принимать участие в матчах Грир и Дюбе.
Общий тонус клуба: Настроение у «Флэймз» отвратительное, и вряд ли оно улучшится после предстоящего матча против «Виннипега».
«Виннипег»
Турнирное положение: «Виннипег» располагается на третьем месте в западной конференции, и шансы побороться за победу в конференции все ещё вполне осязаемые.
Последние матчи: «Джетс» в трех последних матчах доказали серьёзность своих намерений, обыграв вполне приличную компанию, среди которой был и «Ванкувер».
Травмированные игроки: У «реактивщиков» нет ни одного травмированного игрока, поэтому клуб Боунесса в выигрышном положении относительно всех остальных клубов лиги.
Общий тонус клуба: В игре против «Калгари» гости имеют больше шансов на то, чтобы продолжить победную серию, нежели хозяева, чтобы прервать проигрышную.
Статистика для ставок
- «Калгари» проиграл три последних поединка
- «Виннипег» выиграл три последних матча по календарю
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.69, на ничью — 4.56, на гостей — 2.36.
Прогноз: «Джетс» выглядят более явными претендентами на победу.
Альтернативный прогноз: В матче не будет много голов.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.36.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.49.