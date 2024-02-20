В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «СкоттиаБанк Арене» 20 февраля. Начало встречи — в 00:00 мск. «Калгари» — «Виннипег»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Калгари»

Турнирное положение: «Калгари» с каждым новым сыгранным матчем теряет все больше шансов ан попадание в кубковую весну. Сейчас отставание от восьмого места составляет уже пять очков, причем у «огоньков» на один сыгранный матч больше, чем у идущего на проходном месте «Сент-Луиса».

Последние матчи: В последних трех играх три поражения, причем в крайнем мачте против «Детройта» так и вовсе случилось унижение со счетом 0:5.

Травмированные игроки: У клуба из Альберты сейчас не могут принимать участие в матчах Грир и Дюбе.

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Общий тонус клуба: Настроение у «Флэймз» отвратительное, и вряд ли оно улучшится после предстоящего матча против «Виннипега».

«Виннипег»

Турнирное положение: «Виннипег» располагается на третьем месте в западной конференции, и шансы побороться за победу в конференции все ещё вполне осязаемые.

Последние матчи: «Джетс» в трех последних матчах доказали серьёзность своих намерений, обыграв вполне приличную компанию, среди которой был и «Ванкувер».

Травмированные игроки: У «реактивщиков» нет ни одного травмированного игрока, поэтому клуб Боунесса в выигрышном положении относительно всех остальных клубов лиги.

Общий тонус клуба: В игре против «Калгари» гости имеют больше шансов на то, чтобы продолжить победную серию, нежели хозяева, чтобы прервать проигрышную.

Статистика для ставок

«Калгари» проиграл три последних поединка

«Виннипег» выиграл три последних матча по календарю

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.69, на ничью — 4.56, на гостей — 2.36.

Прогноз: «Джетс» выглядят более явными претендентами на победу.

Альтернативный прогноз: В матче не будет много голов.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.36.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.49.