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    Игра в Казани не запомнится высокой результативностью?

    «Ак Барс» — «Нефтехимик». Ставка (к. 2.00) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 13 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Нефтехимик»
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    Александр Радулов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 13 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Ак Барс» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ак Барс»

    Турнирное положение: На прошлой неделе «Ак Барс» уже в который раз поднялся на четвертое место в таблице Востока, но теперь ему, кажется, удалось там закрепиться.

    В 61 встрече казанцы набрали 74 очка, с которыми на один балл опережают пятый «Автомобилист», имея по отношению к нему матч в запасе. На 2 балла «Ак Барс» оторвался от «Трактора» и «Лады».

    Последние матчи: Неделями ранее казанцы организовали небольшую, но достойную беспроигрышную партию, в рамках которой победили «Барыс» (3:1), «Сибирь» (4:0) и «Трактор» (4:1).

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    Однако после данной серии результаты ухудшились. В частности, команда Зинэтулы Билялетдинова устроилась на 1:4 от «Сибири», а после победы над «Трактором» (2:1) — уступила «Салавату Юлаеву» в сохраняющем принципиальность дерби (1:2).

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    Состояние команды: Несмотря на то что казанцы смогли задержаться в топ-4, расслабляться им по-прежнему рано. Высокая плотность в середине таблицы может снова ухудшить положение «Ак Барса» при минимальных потерях очков.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: «Нефтехимик» продолжает вести неуступчивую борьбу с «Амуром» и «Сибирью». Правда, последняя немного сбавила темп, из-за чего заочное противостояние сейчас больше сконцентрировано на двух соперниках.

    По итогам 62 матчей «Нефтехимик», с 64 очками, по-прежнему занимает восьмое место в таблице Востока, на 2 балла опережая девятый «Амур», который имеет игру в запасе.

    Последние матчи: На прошлой неделе нижнекамцы провели три встречи и набрали очки в каждой. В двух матчах «Нефтехимик» победил.

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    • В очередной раз команда Олега Леонтьева одержала верх над «Ладой» (4:2), после чего состоялась важная встреча с «Сибирью», в которой «Нефтехимик» потерпел поражение (1:2 ОТ). В воскресном матче нижнекамцы стали одной из главных сенсаций игрового дня благодаря победе над «Торпедо» (4:3 ОТ).

    Не сыграют: «Нефтехимику» в этой игре не поможет нападающий Наиль Якупов из-за травмы.

    Состояние команды: Цели «Нефтехимика» на конец регулярного сезона предельно ясны. И на текущий момент нижнекамцы делают все от них зависящее, чтобы эта кампания закончилась успехом.

    Статистика для ставок

    • «Ак Барс» потерпел всего одно поражение в 2024 году на домашнем льду, где провел семь матчей

    • В девяти гостевых матчах из десяти последних с участием «Нефтехимика» суммарная результативность добиралась до отметки в 5+ заброшенных шайб.

    • В трех предыдущих очных встречах на «Татнефть-Арене» казанцы выигрывали с разницей в 3 шайбы и более

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.67, ничья — в 4.60, а победа «Нефтехимика» — в 4.40.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.81, а на тотал меньше 4.5 — за 2.00.

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    Прогноз: «Нефтехимик» сохраняет высокую мотивацию, получая таким образом вдохновение на новые подвиги. Тем не менее играть в открытый хоккей на катке «Ак Барса» команда Олега Леонтьева вряд ли решится.

    Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.00.

    Прогноз: Если план нижнекамцев, которые на «Татнефть-Арене», скорее всего, будут действовать вторым номером, сработает, то они гарантированно сумеют избежать крупного поражения.

    Ставка: «Нефтехимик» победит с форой +1 за 1.83.

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    «Ак Барс» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 13.02.2024. Прогнозы на хоккей. Игра в Казани не запомнится высокой результативностью?
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