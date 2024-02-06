В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Уфа-Арене» 6 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — ЦСКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: В активе «Салавата Юлаева» 59 сыгранных матчей, в которых он набрал 79 очков. С отрывом в 6 баллов от ближайшего преследователя уфимцы закрепились на третьем месте в таблице Восточной конференции.

Последние матчи: Четыре встречи из шести предыдущих «Салават Юлаев» провел на Дальнем Востоке, где добился трех побед, после чего вернулся домой.

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Цикл матчей на домашней площадке команда Виктора Козлова начала с крупной победы над «Ладой» (5:2). В своей последней игре «Салават Юлаев» был близок к тому, чтобы спасти безнадежную ситуацию, но решающей шайбы в ворота СКА ему не хватило (3:4).

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Не сыграют: Нападающие Глеб Кузьмин, Николай Кулемин — травмы.

Состояние команды: На данном этапе сезона третьему месту «Салавата Юлаева» ничего не угрожает. В текущей ситуации его турнирное положение кажется пределом, поскольку главные конкуренты в борьбе за лидерство остаются более стабильными в контексте набора очков.

ЦСКА

Турнирное положение: По итогам 59 матчей ЦСКА опустился на седьмое место в Западной конференции. Имея в своем активе 66 очков, он отстает от шестой «Северстали» на один балл. Разрыв между пятым «Торпедо» при равенстве проведенных встреч составляет 3 очка.

Последние матчи: В двух недавних играх ЦСКА разделался с турнирными соседями: в гостях он разбил «Северсталь» (6:2), а на своем льду одержал победу над «Торпедо» (3:2).

Короткий безошибочный ряд команды Сергея Федорова был уничтожен СКА в очной встрече 2 февраля (1:2). А в матче воскресенья ЦСКА на домашнем катке не справился с «Автомобилистом» (4:5 Б).

Не сыграют: Защитник Марсель Ибрагимов — травма.

Состояние команды: Уже в который раз «армейцы» съехали на седьмое место. Очевидно, что остаток сезона ЦСКА проведет в попытках обойти «Северсталь» и, возможно, закрепиться в зоне топ-5, хотя сместить «Торпедо» с такой игрой будет непросто.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается в 2.45, ничья — в 4.05, а победа ЦСКА — в 2.60.

Впервые за несколько недель «Салават Юлаев» покинул каток без набранных очков, хотя даже в безнадежной ситуации — уступая СКА 0:4 — выдал настоящую драму.

Несмотря на поражение в воскресной встрече, уфимцы по-прежнему в полном порядке, если говорить о результатах на дистанции , в то время как ЦСКА в который раз накрыли неудачи.

Регулярно разваливающихся в больших матчах столичных хоккеистов может ждать очередной гостевой облом, если учитывать класс будущего соперника. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» победит в матче за 1.90.

В четырех предыдущих матчах из пяти команда Виктора Козлова не забивала меньше трех голов. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2.5 за 2.10.