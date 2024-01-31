В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет в «Энтерпрайз Центре» 31 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Сент-Луис» — «Коламбус»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сент-Луис»

«Сент-Луис» продолжает демонстрировать недюжинные способности играть до последних секунд матча, и в поединке против «Лос-Анджелеса» подопечным Баннистера это снова помогло.

Примечательно, что «блюзмены» выиграли третий матч не в основное время встречи, а также четвёртый раз подряд игра завершилась в их пользу со счетом 4:3.

Коэффициенты матча Сент-Луис — Коламбус 1X2Новым игрокам 1.874.503.35Бонус$9500

Такими темпами именно клуб из Миссури будет видеться самым реальным претендентом на проход в плей-офф по путевке «Уайлд Кард».

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В игре против «Коламбуса» у хозяев предстоящего поединка будет прекрасный шанс продлить победную серию до шести матчей подряд.

«Коламбус»

«Коламбус» завел свою привычную шарманку, поскольку поражения начали сыпаться, как из рога изобилия.

Винсент не может на протяжении длительного времени контролировать ситуацию в своем клубе, поскольку игроки не могут в течении длительного периода следовать установкам коуча.

Профессионализм никто не отменял, но подобные вещи сродни болезни, от которой «жакетам» никак не удается оправиться.

В игре против «Сент-Луиса», находящегося на ходу, шансы разжиться очками близки к нулю.

Прогноз и ставка

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.87, на ничью — 4.96, на гостей — 3.60.

Прогноз: «Сент-Луис» не позволит победной серии прерваться.

Альтернативный прогноз: Игра будет изобиловать голами.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.87.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.46.