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    «Филадельфия» преподнесет очередной сюрприз?

    «Филадельфия» — «Даллас». Ставка (к. 2.73), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 19 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Даллас»
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    «Филадельфия»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Веллс Фарго Центре» 19 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Филадельфия» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 19 Января 2024 года

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» умело может тормозить остро атакующие команды, поскольку защита — действительно сильная сторона клуба прямо сейчас.

    За счет именно грамотной игры в обороне «Флаерс» добыли большинство своих очков по нынешней регулярке.

    Коэффициенты матча Филадельфия — Даллас

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    За четыре последних матча ни одного поражения и справедливое место в первой восьмерке восточной конференции.

    Все прогнозы на НХЛ

    В игре против «Далласа» придется прессинговать соперника активнее и «выше», поскольку у техасской дружины очень хороша развита игра в пас прямо из-за своих ворот.

    «Даллас»

    «Даллас» продолжает держаться в лидирующей группе западной конференции, но как всегда держится поодаль от первого места.

    Для дружин Дебура не впервой прикидываться не самой впечатляющей командой по набранным очкам, зато в плей-офф техасцы начинают демонстрировать свой реальный уровень игры.

    У «звезд» за пять последних матчей всего лишь одно падение, а результативность такая, что ей позавидует каждый.

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    В игре против «Филадельфии» гости видятся очевидным фаворитом хотя бы по причине того, что пенсильванская команда последний раз побеждала «Даллас» пять лет назад.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.73, на ничью — 4.45, на гостей — 2.14.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Филадельфия» вполне может выиграть этот матч.

    Альтернативный прогноз: Вероятность овертайма в этой игре весьма высока.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.73.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.

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    «Филадельфия» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.73), статистика, коэффициенты матча 19.01.2024. Прогнозы на хоккей. «Филадельфия» преподнесет очередной сюрприз?
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