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    «Авангард» не прервет свой беспроигрышный ряд

    «Авангард» — ЦСКА. Ставка (к. 2.22) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 17 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — ЦСКА
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    Дамир Жафяров
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Арене G-Drive» 17 января. Начало встречи — в 16:30 мск. «Авангард» — ЦСКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 17 Января 2024 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 16:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Авангард»

    Турнирное положение: «Авангард» продолжает заочную борьбу с «Магниткой» за первую позицию на Востоке. Сейчас омичи занимают второе место с 71 очком после 50 матчей. Разрыв между «Металлургом» Мг составляет 3 балла с учетом двух встреч команды Кравеца в запасе.

    Последние матчи: После поражения от «Салавата Юлаева» в дебютной январской встрече (2:4) «Авангард» больше не сходил с победной дистанции. Его текущая беспроигрышная серия состоит из пяти матчей.

    Коэффициенты матча Авангард — ЦСКА

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    Все началось с домашнего матча с «Ладой» (5:3), за которым последовал выезд на Дальний Восток, где команда Михаила Кравеца разобралась с «Адмиралом» (2:1 ОТ, 2:1) и «Амуром» (3:2, 3:1).

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    Не сыграют: На текущий момент в составе «Авангарда» нет травмированных и дисквалифицированных.

    Состояние команды: В январе «Авангард», кажется, получил то, чего ему не хватало на декабрьском отрезке. Речь идет о возможности поставить победы на поток, благодаря чему Омск в очередной раз почти вплотную приблизился к лидеру и ушел в отрыв от преследователей.

    ЦСКА

    Турнирное положение: ЦСКА переживает новый период спада, который отныне отражается на его турнирной ситуации. По итогам 50 матчей столичный клуб, с 56 очками, опустился на седьмое место на Западе. Шестая «Северсталь» ушла в отрыв на один балл при равенстве проведенных встреч.

    Последние матчи: В течение предыдущих недель ЦСКА выдал 4-матчевую победную серию, что на фоне текущего положения дел для него является довольно серьезным локальным успехом.

    Однако за циклом образцовых матчей последовали потери очков в играх с соперниками, набравшими идеальную (или почти) форму. Так, команда Сергея Федорова проиграла «Динамо» Москва (2:4) и «Автомобилисту» (2:3).

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    • Не сыграют: К выезду в Омск ЦСКА готовится сто стопроцентной обоймой.

    Состояние команды: Неделями ранее ЦСКА получил реальную возможность подойти вплотную к пятому «Торпедо» и побороться за его позицию. Но всего несколько неудач при высокой интенсивности борьбы на Западе привели к снижению, которое, хоть и не является критическим, явно нанесло новый психологический урон.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается в 2.22, ничья — в 4.15, а победа ЦСКА — 2.90.

    В преддверии встречи с ЦСКА «Авангард» выдал 5-матчевую беспроигрышную серию, состоявшую в основном из цикла на Дальнем Востоке, где добиться стопроцентного результата по набору очков по умолчанию тяжело даже сильнейшим командам.

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    Текущая серия говорит о том, что омичи находятся в полном порядке, в то время как главной проблемой ЦСКА остаются топ-матчи, в которых «армейцам» не хватает ни сил, ни характера для победы.

    В игре этой категории «Авангард», не оставляя попыток догнать «Магнитку» в гонке лидеров, способен нанести столичному клубу очередное — третье подряд — поражение. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит за 2.22.

    В трех матчах из последних четырех с участием «Авангарда» общая результативность ни разу не преодолевала рубеж в 4 шайбы. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 4 за 1.94.

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    «Авангард» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 17.01.2024. Прогнозы на хоккей. «Авангард» не прервет свой беспроигрышный ряд
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