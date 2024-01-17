В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Арене G-Drive» 17 января. Начало встречи — в 16:30 мск. «Авангард» — ЦСКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Авангард»

Турнирное положение: «Авангард» продолжает заочную борьбу с «Магниткой» за первую позицию на Востоке. Сейчас омичи занимают второе место с 71 очком после 50 матчей. Разрыв между «Металлургом» Мг составляет 3 балла с учетом двух встреч команды Кравеца в запасе.

Последние матчи: После поражения от «Салавата Юлаева» в дебютной январской встрече (2:4) «Авангард» больше не сходил с победной дистанции. Его текущая беспроигрышная серия состоит из пяти матчей.

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Все началось с домашнего матча с «Ладой» (5:3), за которым последовал выезд на Дальний Восток, где команда Михаила Кравеца разобралась с «Адмиралом» (2:1 ОТ, 2:1) и «Амуром» (3:2, 3:1).

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Не сыграют: На текущий момент в составе «Авангарда» нет травмированных и дисквалифицированных.

Состояние команды: В январе «Авангард», кажется, получил то, чего ему не хватало на декабрьском отрезке. Речь идет о возможности поставить победы на поток, благодаря чему Омск в очередной раз почти вплотную приблизился к лидеру и ушел в отрыв от преследователей.

ЦСКА

Турнирное положение: ЦСКА переживает новый период спада, который отныне отражается на его турнирной ситуации. По итогам 50 матчей столичный клуб, с 56 очками, опустился на седьмое место на Западе. Шестая «Северсталь» ушла в отрыв на один балл при равенстве проведенных встреч.

Последние матчи: В течение предыдущих недель ЦСКА выдал 4-матчевую победную серию, что на фоне текущего положения дел для него является довольно серьезным локальным успехом.

Однако за циклом образцовых матчей последовали потери очков в играх с соперниками, набравшими идеальную (или почти) форму. Так, команда Сергея Федорова проиграла «Динамо» Москва (2:4) и «Автомобилисту» (2:3).

Не сыграют: К выезду в Омск ЦСКА готовится сто стопроцентной обоймой.

Состояние команды: Неделями ранее ЦСКА получил реальную возможность подойти вплотную к пятому «Торпедо» и побороться за его позицию. Но всего несколько неудач при высокой интенсивности борьбы на Западе привели к снижению, которое, хоть и не является критическим, явно нанесло новый психологический урон.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается в 2.22, ничья — в 4.15, а победа ЦСКА — 2.90.

В преддверии встречи с ЦСКА «Авангард» выдал 5-матчевую беспроигрышную серию, состоявшую в основном из цикла на Дальнем Востоке, где добиться стопроцентного результата по набору очков по умолчанию тяжело даже сильнейшим командам.

Текущая серия говорит о том, что омичи находятся в полном порядке, в то время как главной проблемой ЦСКА остаются топ-матчи , в которых «армейцам» не хватает ни сил, ни характера для победы.

В игре этой категории «Авангард», не оставляя попыток догнать «Магнитку» в гонке лидеров, способен нанести столичному клубу очередное — третье подряд — поражение. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит за 2.22.

В трех матчах из последних четырех с участием «Авангарда» общая результативность ни разу не преодолевала рубеж в 4 шайбы. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 4 за 1.94.