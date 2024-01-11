В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Минск-Арене» 11 января. Начало встречи — в 19:10 мск. «Динамо» Минск — «Торпедо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: В нынешней кампании «Динамо» Минск по-прежнему нет изменений: в 47 матчах белорусы набрали 47 очков, с которыми надежно закрепились на восьмом в таблице Запада, опережая ближайших преследователей на 9-11 баллов.

Последние матчи: В конце прошлого месяца «Динамо» Минск накрыла череда поражений. В четырех подряд встречах белорусы остались без очков и получили в свои ворота по четыре шайбы минимум.

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Однако в четырех последних матчах команда Дмитрия Квартальнова выиграла трижды и еще в одной встрече заработала один балл. На днях белорусы разгромили «Торпедо» (5:2) и одержали верх над «Спартаком» (3:1).

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Не сыграют: Нападающие Виталий Пинчук, Бретт Ритчи — травмы.

Состояние команды: На текущий момент «Динамо» Минск не демонстрирует запредельных результатов, но добивается промежуточных успехов, благодаря которым уверенно держится в зоне плей-офф без существенных рисков пойти на понижение.

«Торпедо»

Турнирное положение: После 48 матчей «Торпедо» осталось с 59 очками на пятом месте в таблице Западной конференции. При этом на 3 балла сократился разрыв между шестым ЦСКА, в то время как от четвертого СКА нижегородцы отстают на 5 очков.

Последние матчи: После 3-матчевой победной серии, оформленной неделями ранее, «Торпедо» потерпело три поражения в четырех встречах. В каждом неудачном матче клуб из Нижнего Новгорода пропустил по 5 голов и более.

В конце 2023-го команда Игоря Ларионова не справилась дома с «Локомотивом» (3:5), а после победы над «Куньлунем» 4 января (2:3 ОТ) торпедовцы устроились на 2:5 от «Динамо» Минск и на 2:7 от ЦСКА.

Не сыграют: Нападающие Василий Атанасов, Николай Коваленко — травмы.

Состояние команды: Потеря ведущего бомбардира, а также серьезный разлад в обороне погрузили «Торпедо» в очередной игровой кризис, из-за которого команда рискует потерять пятую позицию, которая, как казалось, надежно за ней закреплена.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается в 2.32, ничья — в 4.30, а победа «Торпедо» — в 2.69.

К очному матчу в Белоруссии торпедовцы подходят с тремя крупными поражениями в четырех встречах. В обороне команды Игоря Ларионова явно произошла поломка, и динамовцы на своем катке, безусловно, постараются воспользоваться моментом.

Днями ранее команда Дмитрия Квартальнова разнесла нижегородцев на их же территории , а в нынешних условиях повторение аналогичной ситуации в Минске кажется вполне реальным. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Минск не проиграет + ТБ 4.5 за 2.22.

Не привязываясь к исходу, можно просто поверить в хорошую результативность и выбрать ставку — тотал больше 5.5 за 1.90.