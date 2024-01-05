В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет в «Большом» 5 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Сочи» — «Автомобилист»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сочи»

Турнирное положение: По итогам 47 матчей «Сочи» скатился на 11-е место в таблице Западной конференции с 34 очками. Теперь один балл отделяет южан от десятого «Куньлуня» и 8 очков — от зоны топ-8, которую замыкает минское «Динамо».

Последние матчи: К матчу с «Автомобилистом» «Сочи» готовится с серией из 11 поражений. В семи встречах главный западный аутсайдер остался вообще без очков и пропустил по 4+ шайбы.

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В конце прошлого года команда Дмитрия Кокорева выдала ряд безумных в плане результативности матчей. Ее соперниками были «Адмирал» (3:5), «Салават Юлаев» (4:6) и «Динамо» Минск (4:7). В начале 2024-го южане смогли отнять один балл у «Магнитки» (2:3 ОТ).

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Не сыграют: Вратари Максим Третьяк, Никита Тулинов, нападающий Кирилл Рассказов — травмы.

Состояние команды: Нынешние результаты и общая командная форма позволяют назвать «Сочи» одним из крупнейших неудачников чемпионата, матчи которого, хоть и нередко получаются эффектными, стали предсказуемыми в контексте итоговых результатов.

«Автомобилист»

Турнирное положение: «Автомобилист» сумел подняться на пятое место в таблице Восточной конференции. В 48 матчах он набрал 57 очков. Такое же количество баллов имеет четвертая «Лада», которая провела на игру меньше.

Последние матчи: В конце прошлого года «Автомобилист» выдал 4-матчевую беспроигрышную серию, в рамках которой разделался с «Ак Барсом» (2:1), «Ладой» (5:1), «Динамо» Минск (4:1) и «Витязем» (3:2 Б).

Однако закончить 2023-й победной партией команде Николая Заварухина не дал СКА (0:4). В дебютной встрече 2024 года «Автомобилист» на своем катке взял верх над «Трактором» (4:3).

Не сыграют: Защитники Денис Баранцев, Кирилл Воробьев, Максим Осипов, нападающий Семен Казимов — травмы, под вопросом участие нападающего Владимира Кузнецова из-за болезни.

Состояние команды: Нынешний «Автомобилист» — с учетом атакующих умений — приблизился к своей лучшей форме, что дало ему возможность одержать ряд важнейших побед и добиться значимых успехов в конкурентной гонке клубов за пределами первой тройки.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается в 4.32, ничья — в 4.70, а победа «Автомобилиста» — в 1.69.

Несмотря на недавние 0:4 от СКА, «Автомобилист» находится в превосходной по своим меркам форме , а матчи с соперниками уровня СКА все же стоит выносить за рамки.

«Сочи» хватило сил на то, чтобы отнять один балл у «Магнитки», но серия неудач, подкрепленная сплошным разладом в обороне, по-прежнему никуда не делась.

В матче такой категории екатеринбуржцам, активно ведущим борьбу за более выгодные позиции в первой пятерке Востока, два очка точно бы пригодились. Наши прогноз и ставка — «Автомобилист» победит с форой -1 за 1.90.

С учетом того, насколько дырявой остается оборона «Сочи», в качестве альтернативы рекомендуем вариант — тотал больше 5.5 за 2.10.