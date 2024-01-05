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    «Автомобилист» едет в Сочи за уверенной победой

    «Сочи» — «Автомобилист». Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 5 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Автомобилист»
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    «Автомобилист» в матче с «Трактором»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет в «Большом» 5 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Сочи» — «Автомобилист»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 05 Января 2024 года
    Сочи
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    •  Сочи 17:00 Автомобилист Автомобилист
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    «Сочи»

    Турнирное положение: По итогам 47 матчей «Сочи» скатился на 11-е место в таблице Западной конференции с 34 очками. Теперь один балл отделяет южан от десятого «Куньлуня» и 8 очков — от зоны топ-8, которую замыкает минское «Динамо».

    Последние матчи: К матчу с «Автомобилистом» «Сочи» готовится с серией из 11 поражений. В семи встречах главный западный аутсайдер остался вообще без очков и пропустил по 4+ шайбы.

    Коэффициенты матча Сочи — Автомобилист

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    В конце прошлого года команда Дмитрия Кокорева выдала ряд безумных в плане результативности матчей. Ее соперниками были «Адмирал» (3:5), «Салават Юлаев» (4:6) и «Динамо» Минск (4:7). В начале 2024-го южане смогли отнять один балл у «Магнитки» (2:3 ОТ).

    Все прогнозы на КХЛ

    Не сыграют: Вратари Максим Третьяк, Никита Тулинов, нападающий Кирилл Рассказов — травмы.

    Состояние команды: Нынешние результаты и общая командная форма позволяют назвать «Сочи» одним из крупнейших неудачников чемпионата, матчи которого, хоть и нередко получаются эффектными, стали предсказуемыми в контексте итоговых результатов.

    «Автомобилист»

    Турнирное положение: «Автомобилист» сумел подняться на пятое место в таблице Восточной конференции. В 48 матчах он набрал 57 очков. Такое же количество баллов имеет четвертая «Лада», которая провела на игру меньше.

    Последние матчи: В конце прошлого года «Автомобилист» выдал 4-матчевую беспроигрышную серию, в рамках которой разделался с «Ак Барсом» (2:1), «Ладой» (5:1), «Динамо» Минск (4:1) и «Витязем» (3:2 Б).

    Однако закончить 2023-й победной партией команде Николая Заварухина не дал СКА (0:4). В дебютной встрече 2024 года «Автомобилист» на своем катке взял верх над «Трактором» (4:3).

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    • Не сыграют: Защитники Денис Баранцев, Кирилл Воробьев, Максим Осипов, нападающий Семен Казимов — травмы, под вопросом участие нападающего Владимира Кузнецова из-за болезни.

    Состояние команды: Нынешний «Автомобилист» — с учетом атакующих умений — приблизился к своей лучшей форме, что дало ему возможность одержать ряд важнейших побед и добиться значимых успехов в конкурентной гонке клубов за пределами первой тройки.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается в 4.32, ничья — в 4.70, а победа «Автомобилиста» — в 1.69.

    Несмотря на недавние 0:4 от СКА, «Автомобилист» находится в превосходной по своим меркам форме, а матчи с соперниками уровня СКА все же стоит выносить за рамки.

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    «Сочи» хватило сил на то, чтобы отнять один балл у «Магнитки», но серия неудач, подкрепленная сплошным разладом в обороне, по-прежнему никуда не делась.

    В матче такой категории екатеринбуржцам, активно ведущим борьбу за более выгодные позиции в первой пятерке Востока, два очка точно бы пригодились. Наши прогноз и ставка — «Автомобилист» победит с форой -1 за 1.90.

    С учетом того, насколько дырявой остается оборона «Сочи», в качестве альтернативы рекомендуем вариант — тотал больше 5.5 за 2.10.

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    «Сочи» — «Автомобилист»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 05.01.2024. Прогнозы на хоккей. «Автомобилист» едет в Сочи за уверенной победой
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