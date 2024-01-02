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    Швеция проведет еще один эталонный матч

    Швеция — Швейцария. Ставка (к. 2.98) и прогноз на хоккейный матч Молодежного чемпионата мира 2 января 2024 года

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    В матче четвертьфинала Молодежного чемпионата мира по хоккею Швеция сыграет со Швейцарией. Встреча пройдет в «Скандинавиуме» 2 января. Начало запланировано на 21:30 мск. Швеция — Швейцария: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. МЧМ-2024. Плей-офф 02 Января 2024 года
    Швеция U20
  • Стокгольм
    •  Швеция U20 21:30 Швейцария U20 Швейцария U20
  • Берн
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    Швеция

    Турнирное положение: На групповой стадии Швеция добилась трех побед. На текущий момент скандинавские ребята имеют лучший показатель по игре в обороне во всем чемпионате. В таблице шведы заняли первое место с 10 очками.

    Последние матчи: Нынешний турнир Швеция начала с двух искрометных матчей с аутсайдерами — Латвией (6:0) и Германией (5:0), после чего намного осторожнее и расчетливее провела встречу с Канадой (2:0). В последней игре команда Магнуса Хавелида уступила Финляндии (4:5 Б).

    Коэффициенты матча Швеция U20 — Швейцария U20

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    Не сыграют: В плей-офф раунд Швеция входит без потерь.

    Состояние команды: Перед началом чемпионата мира Швеции пророчили борьбу за медали — за бронзу минимум. Однако уверенный групповой этап готов повысить ставки и навести команду Магнуса Хавелида на мысли о большем.

    Швейцария

    Турнирное положение: В плей-офф кампанию Швейцария просочилась благодаря одной победе. Так, с 3 набранными очками она заняла четвертое место в группе, забросив 11 шайб при 20 пропущенных.

    Последние матчи: В дебюте чемпионата Швеция устроилась на 0:3 от Словакии, после чего была унижена сборной США (3:11). В важнейшей игре с Норвегией команда Марселя Йенни добилась разгромной победы (6:2), а в заключительной встрече она уступила Чехии (4:2).

    Не сыграют: У Швейцарии будет полноценный состав.

    Состояние команды: Швейцария — одна из команд-аутсайдеров, которая заранее знает об отсутствии перспектив в плей-офф. В предстоящем матче ее шансы на успех или минимальное чудо сводятся к нулю.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Швеции оценивается в 1.09, ничья — в 10.70, а победа Швейцарии — в 19.0.

    На групповом этапе Швеция была самой образцовой в плане игры в обороне: в трех встречах подряд она не пропустила ни разу, включая матч со сборной Канады.

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    С учетом наличия высококлассных защитных спецбригад в составе шведов, задача перед швейцарцами значительно усложняется.

    На групповом этапе Швейцария забила 11 голов, но плей-офф — это другой настрой, и шведы едва ли позволят аутсайдеру поразить свои ворота. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал Швейцарии меньше 1 за 2.98.

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    Швеция — Швейцария: прогноз, ставка (2.98), статистика, коэффициенты матча 02.01.2024. Прогнозы на хоккей. Швеция проведет еще один эталонный матч
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