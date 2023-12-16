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    «Айлендерс» лишат очков лидера Востока?

    «Айлендерс» — «Бостон». Ставка и прогноз (к. 2.21) на хоккейный матч НХЛ 16 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Бостон»
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    «Айлендерс» в игре с «Флоридой»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Бостон». Игра пройдет на «UBS Арене» 16 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Айлендерс» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Айлендерс»

    В текущий сезон «Айлендерс» входили в качестве клуба, который едва ли воспринимался всерьез в контексте борьбы за кубковую квалификацию. Однако его результаты на данном этапе регулярки превосходят пессимистичные ожидания.

    По итогам 28 матчей «Айлендерс» поднялись на пятое место в Восточной конференции с 35 очками. Столько же баллов набрал четвертый «Торонто», а от зоны топ-3 клуб с Лонг-Айленда отстает на одно очко.

    В декабре команда Лейна Ламберта почти не проигрывает: только в одной встрече из семи ньюйоркцы покинули каток с одним набранным баллом. В остальных матчах «Айлс» непременно побеждали.

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    К игре с лидером конференции «Айлендерс» подходят с 4-матчевой серией без поражения, в рамках которой они уничтожили «Коламбус» (7:3), а также обыграли «Лос-Анджелес» (3:2 ОТ), «Торонто» (4:3 ОТ) и «Анахайм» (4:3).

    «Бостон»

    В последнем сезоне «Бостон» установил серию безумных рекордов по количеству побед и набранных очков, но провалился в плей-офф. Вероятно, теперь он готов расставить новые приоритеты, но без серьезных жертв в плане итогового места в регулярке.

    Но даже с далекими от идеальных результатами бостонцы смогли вернуться на первое место в Восточной конференции, набрав 40 очков в 27 играх. Своих главных конкурентов — «Рейнджерс» — «Брюинз» обошли на один балл.

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    • В течение первых дней декабря команда Джима Монтгомери сумела добиться трех побед подряд, перекрыв тем самым такую же по продолжительности серию поражений конца ноября.

    Однако за тремя безошибочными встречами последовали новые потери. В частности, «Бостон» проиграл «Баффало» (1:3) и «Нью-Джерси» (1:2 ОТ). Между двумя упомянутыми матчами «Брюинз» успели разделаться с «Аризоной» на домашнем льду (5:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Айлендерс» букмекеры дают коэффициент 3.04, на ничью — 4.54, а на победу «Бостона» — 2.15.

    Бесспорно, «Бостон» является фаворитом предстоящей игры. Но при этом его основные проблемы, включая слабую реализацию в некоторых матчах, никуда не исчезают.

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    «Айлендерс» же по-прежнему на ходу. Команда добивается побед не только во встречах с аутсайдерами, но и демонстрирует конкурентоспособность на фоне сильнейших представителей конференций.

    Кажется, на своем катке «Айлс» — в текущей форме — способны побороться на равных с нестабильными «Брюинз» и дополнить беспроигрышную серию, пожалуй, самым статусным матчем. Наши прогноз и ставка — «Айлендерс» победят с форой 0 за 2.21.

    Несмотря на ряд результативных игр, бостонцы не позволят хозяевам «UBS Арены» выдать очередной безумный в плане заброшенных шайб матч. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 5.5 за 2.14.

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