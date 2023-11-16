ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити» Трансферный дайджест. 7 ноября — 13 ноября Трофей Лиги чемпионовВремя перемен. Почему новый формат Лиги чемпионов — это хорошо Сергей Павлович и Том АспиналлАспиналл финишировал Павловича, Перейра взял второй пояс. Обзор карда UFC 295
    Все новости спорта

    «Каролина» в очередной раз отнимет очки у «Филадельфии»

    «Каролина» — «Филадельфия». Ставка и прогноз (к. 2.38) на хоккейный матч НХЛ 16 ноября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Каролину Харрикейнз Прогнозы на Филадельфию Флайерз
    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Филадельфия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сет Джарвис
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «PNC-арене» 16 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Каролина» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Каролина»

    Первые недели «Каролины» характеризовались рваными отрезками, в которых количество поражений преобладало над победами. Последние же результаты приближают ее к показателям, соответствующим высокому статусу.

    В 15 матчах команда из города Роли, штат Северная Каролина, набрала 18 очков, с которыми занимает пятое место в Восточной конференции. Такое же количество баллов в своем активе имеет четвертый «Детройт» и шестой «Торонто».

    В начале ноября «Харрикейнз» потерпели поражение от «Рейнджерс» на льду «Мэдисон Сквер Гарден» (1:2). Из-за встречи в Нью-Йорке был прерван беспроигрышный цикл команды Рода Бриндамора, который остановился на трех матчах (лучший показатель клуба в текущем сезоне).

    Все прогнозы на НХЛ

    После игры с «Рейнджерс» «Каролина» с большим трудом победила «Айлендерс» (4:3 ОТ) и «Баффало» (3:2 ОТ). Но затем команду ждала очередная неудача, обусловленная крупным поражением от «Флориды» (2:5). Зато в последнем матче «Харрикейнз» размялись на «Тампе-Бэй» (4:0).

    «Филадельфия»

    В новый сезон «Филадельфия» вошла по своим меркам мощно. Тем не менее она все равно не рассматривалась в качестве одного из реальных претендентов на выход в плей-офф. И ее текущие результаты — в основном поражения — это доказывают.

    В 15 играх клубу из одноименного города в штате Пенсильвания удалось набрать 15 очков, с которыми она занимает 11-е место на Востоке. Столько же баллов заработали 10-й «Нью-Джерси» и 12-й «Баффало», а от зоны первой восьмерки «Филадельфия» отстает на одно очко.

  • НХЛ. «Эдмонтон» обыграл «Айлендерс», «Колорадо» разгромил «Сиэтл»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 ноября
  • Сегодня

    • Еще недавно «Флайерз» пережили самую продолжительную в нынешнем сезоне серию поражений (3 матча), которая была ярко прервана на катке «Баффало», где команда Джона Тортореллы забросила пять шайб в ворота «Сейбрз» (5:1).

    После матча в «КиБанк Центре» «Филадельфия» встречалась исключительно с клубами из Калифорнии. В двух играх она уступила: «Лос-Анджелесу» (0:5) и «Сан-Хосе» (1:2). Но последние матчи команда провела успешнее. Сперва она разгромила «Анахайм» (6:3), а затем взяла реванш у «Кингз» (4:2).

    Коэффициенты

    На победу «Каролины» букмекеры дают коэффициент 1.67, на ничью — 4.80, а на победу «Филадельфии» — 4.10.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз

    Перед матчем с «Каролиной» «Филадельфия» добилась пары крупных побед в Калифорнии. Но это не значит, что в ближайшее время «Флайерз» пройдут по дистанции безошибочно. «Каролина», хоть и испытывает некоторые проблемы, на своем катке является страшной силой, особенно для таких соперников.

    Кроме того, если говорить об очных встречах, то с 2021 года «Харрикейнз» ни разу не проиграли филадельфийцам, включая выездной матч в текущем сезоне (3:2). На данном этапе регулярки все факторы играют в пользу «Каролины», и дома она не разочарует.

    Ставка

    Команда Рода Бриндамора постарается забросить несколько шайб и будет пытаться удержать преимущество, зная о том, что «Филадельфия» способна дать достойный ответ. Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит + ТМ 7.5 за 2.38.

    В качестве альтернативы рекомендуем ставку — «Каролина» победит с форой -1 за 1.87. В последнем матче — с «Тампой-Бэй» — «Харрикейнз» добились перевеса в 4 шайбы.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Гоффен — Меллер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Циципас — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Авангард — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ак Барс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Чоински — Накашима
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хоршем — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.48
  • Экспресс дня 14 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Бертон — Порт Вейл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Аккрингтон — Донкастер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Крю Александра
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Солфорд Сити — Питерборо Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Йорк Сити — Честер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Каролина» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 16.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Каролина» в очередной раз отнимет очки у «Филадельфии»
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры