В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «PNC-арене» 16 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Каролина» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

Первые недели «Каролины» характеризовались рваными отрезками, в которых количество поражений преобладало над победами. Последние же результаты приближают ее к показателям, соответствующим высокому статусу.

В 15 матчах команда из города Роли, штат Северная Каролина, набрала 18 очков, с которыми занимает пятое место в Восточной конференции. Такое же количество баллов в своем активе имеет четвертый «Детройт» и шестой «Торонто».

В начале ноября «Харрикейнз» потерпели поражение от «Рейнджерс» на льду «Мэдисон Сквер Гарден» (1:2). Из-за встречи в Нью-Йорке был прерван беспроигрышный цикл команды Рода Бриндамора, который остановился на трех матчах (лучший показатель клуба в текущем сезоне).

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После игры с «Рейнджерс» «Каролина» с большим трудом победила «Айлендерс» (4:3 ОТ) и «Баффало» (3:2 ОТ). Но затем команду ждала очередная неудача, обусловленная крупным поражением от «Флориды» (2:5). Зато в последнем матче «Харрикейнз» размялись на «Тампе-Бэй» (4:0).

«Филадельфия»

В новый сезон «Филадельфия» вошла по своим меркам мощно. Тем не менее она все равно не рассматривалась в качестве одного из реальных претендентов на выход в плей-офф. И ее текущие результаты — в основном поражения — это доказывают.

В 15 играх клубу из одноименного города в штате Пенсильвания удалось набрать 15 очков, с которыми она занимает 11-е место на Востоке. Столько же баллов заработали 10-й «Нью-Джерси» и 12-й «Баффало», а от зоны первой восьмерки «Филадельфия» отстает на одно очко.

Еще недавно «Флайерз» пережили самую продолжительную в нынешнем сезоне серию поражений (3 матча), которая была ярко прервана на катке «Баффало», где команда Джона Тортореллы забросила пять шайб в ворота «Сейбрз» (5:1).

После матча в «КиБанк Центре» «Филадельфия» встречалась исключительно с клубами из Калифорнии. В двух играх она уступила: «Лос-Анджелесу» (0:5) и «Сан-Хосе» (1:2). Но последние матчи команда провела успешнее. Сперва она разгромила «Анахайм» (6:3), а затем взяла реванш у «Кингз» (4:2).

Коэффициенты

На победу «Каролины» букмекеры дают коэффициент 1.67, на ничью — 4.80, а на победу «Филадельфии» — 4.10.

Прогноз

Перед матчем с «Каролиной» «Филадельфия» добилась пары крупных побед в Калифорнии. Но это не значит, что в ближайшее время «Флайерз» пройдут по дистанции безошибочно. «Каролина», хоть и испытывает некоторые проблемы, на своем катке является страшной силой, особенно для таких соперников.

Кроме того, если говорить об очных встречах, то с 2021 года «Харрикейнз» ни разу не проиграли филадельфийцам , включая выездной матч в текущем сезоне (3:2). На данном этапе регулярки все факторы играют в пользу «Каролины», и дома она не разочарует.

Ставка

Команда Рода Бриндамора постарается забросить несколько шайб и будет пытаться удержать преимущество, зная о том, что «Филадельфия» способна дать достойный ответ. Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит + ТМ 7.5 за 2.38.

В качестве альтернативы рекомендуем ставку — «Каролина» победит с форой -1 за 1.87. В последнем матче — с «Тампой-Бэй» — «Харрикейнз» добились перевеса в 4 шайбы.