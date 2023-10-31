ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» — «Ман Сити»Манчестер — синий. Дубль Холанна помог «Сити» выиграть дерби «в одну калитку» «Барселона» — «Реал»Эй, Джуд! Звездный новичок «Реала» наказал расточительную «Барселону» Тайсон Фьюри и Фрэнсис НганнуФьюри провел ужасный бой с Нганну. Победа Тайсона максимально спорная
  • 01:26
    • «Атлетико» на своем поле обыграл «Алавес» в матче Примеры
  • 01:14
    • «Наполи» отыгрался с 0:2 и сыграл вничью с «Миланом»
  • 00:06
    • Тюрам забитым голом принес победу «Интеру» в матче с «Ромой»
  • 01:28
    • Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, Хэмилтон — второй
    Все новости спорта

    В Санкт-Петербурге «Ак Барс» сумеет остановить свою серию поражений

    СКА — «Ак Барс». Ставка и прогноз (к. 2.05) на хоккейный матч КХЛ 31 октября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на СКА Прогнозы на Ак Барс
    Прогноз и ставки на СКА — «Ак Барс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ак Барс» в победном матче с «Авангардом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 31 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 31 Октября 2023 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
    •

    СКА

    Санкт-петербуржцы все еще страдают от неспособности поставить победные результаты на поток. Как и раньше, СКА проводит небольшие хорошие серии, за которыми непременно следует непредсказуемая потеря.

    Из-за ряда ненужных поражений и более успешной игры прямых конкурентов продвижение СКА по таблице Запада откладывается на неопределенный срок. Сейчас «армейцы из Санкт-Петербурга» занимают восьмое место в 24 очками.

    Коэффициенты матча СКА — Ак Барс

    1X2Новым игрокам
  • 2.304.102.75Бонус$9500
    •

    На 2 балла команда Романа Ротенберга опережает девятую «Северсталь» при равенстве проведенных встреч и на одно очко отстает от «Сочи» и минского «Динамо», имеющего игру в запасе.

    Все прогнозы на хоккей

    На прошлой неделе СКА добился двух подряд побед над соперниками, находящимися на этапе спада. Поочередно он разобрался с «Локомотивом» (3:2) и «Куньлунем» (6:3). В последнем матче короткой серии «армейцев» пришел конец. Произошло это в безумной игре на льду «Сочи» (4:5).

    «Ак Барс»

    Кажется, «Ак Барс» и «Магнитка» устроили игру в поддавки, будто нарочно пропуская друг друга вперед, отказываясь пользоваться чужими ошибками. И пока оба клуба спорят за право возглавить Восток, выгодным моментом решила воспользоваться «Лада».

    В таблице конференции «Ак Барс» опустился на третье место с 32 очками по итогам 23 матчей. Столько же баллов имеет второй «Металлург» Мг, а 33 очка набрала «Лада». Оба прямых конкурента провели на три игры больше.

    Второй по результативности клуб Восточной конференции немного сбавил в этом компоненте. В двух матчах из трех на прошлой неделе «Ак Барс» проиграл, и только в одной встрече он забил больше гола.

    Единственную победу команда Зинэтулы Билялетдинова одержала в матче с «Авангардом» (2:1 ОТ). Следом казанцы провалили важнейшую игру с «Ладой» (3:6), а вдогонку потеряли очки на территории «Нефтехимика» (1:2).

    Коэффициенты

    На победу СКА букмекеры дают коэффициент 2.35, на ничью — 4.00, а на победу «Ак Барса» — 2.65.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге «Ак Барс» посетит не в лучшем расположении духа. Однако предыдущие поражения добавят казанцам решимости покончить с серией демонстративно — в матче против одного из самых статусных клубов Запада.

    Последняя игра СКА вскрыла все слабые стороны, которые команда Зинэтулы Билялетдинова примет во внимание.

    Ставка

    При самых удачных раскладах казанцы могут покинуть площадку «Ледового» в статусе лидера Востока. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит в матче за 2.05.

    В двух предыдущих очных матчах общая результативность этих команд доходила до 7 и более заброшенных шайб. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 4.5 за 1.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Димитров — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Легечка — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вавринка — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Тиафо — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Маррей — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сибирь — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Хачанов — Перселл
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Мюллер — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Виктория Сумы — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Навбахор — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Бешикташ — Газиантеп
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Эмполи — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    СКА — «Ак Барс»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 31.10.2023. Прогнозы на хоккей. В Санкт-Петербурге «Ак Барс» сумеет остановить свою серию поражений
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры