В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 31 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

Санкт-петербуржцы все еще страдают от неспособности поставить победные результаты на поток. Как и раньше, СКА проводит небольшие хорошие серии, за которыми непременно следует непредсказуемая потеря.

Из-за ряда ненужных поражений и более успешной игры прямых конкурентов продвижение СКА по таблице Запада откладывается на неопределенный срок. Сейчас «армейцы из Санкт-Петербурга» занимают восьмое место в 24 очками.

Коэффициенты матча СКА — Ак Барс 1X2Новым игрокам 2.304.102.75Бонус$9500

На 2 балла команда Романа Ротенберга опережает девятую «Северсталь» при равенстве проведенных встреч и на одно очко отстает от «Сочи» и минского «Динамо», имеющего игру в запасе.

Все прогнозы на хоккей

На прошлой неделе СКА добился двух подряд побед над соперниками, находящимися на этапе спада. Поочередно он разобрался с «Локомотивом» (3:2) и «Куньлунем» (6:3). В последнем матче короткой серии «армейцев» пришел конец. Произошло это в безумной игре на льду «Сочи» (4:5).

«Ак Барс»

Кажется, «Ак Барс» и «Магнитка» устроили игру в поддавки, будто нарочно пропуская друг друга вперед, отказываясь пользоваться чужими ошибками. И пока оба клуба спорят за право возглавить Восток, выгодным моментом решила воспользоваться «Лада».

В таблице конференции «Ак Барс» опустился на третье место с 32 очками по итогам 23 матчей. Столько же баллов имеет второй «Металлург» Мг, а 33 очка набрала «Лада». Оба прямых конкурента провели на три игры больше.

Второй по результативности клуб Восточной конференции немного сбавил в этом компоненте. В двух матчах из трех на прошлой неделе «Ак Барс» проиграл, и только в одной встрече он забил больше гола.

Единственную победу команда Зинэтулы Билялетдинова одержала в матче с «Авангардом» (2:1 ОТ). Следом казанцы провалили важнейшую игру с «Ладой» (3:6), а вдогонку потеряли очки на территории «Нефтехимика» (1:2).

Коэффициенты

На победу СКА букмекеры дают коэффициент 2.35, на ничью — 4.00, а на победу «Ак Барса» — 2.65.

Прогноз

«Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге «Ак Барс» посетит не в лучшем расположении духа. Однако предыдущие поражения добавят казанцам решимости покончить с серией демонстративно — в матче против одного из самых статусных клубов Запада.

Последняя игра СКА вскрыла все слабые стороны , которые команда Зинэтулы Билялетдинова примет во внимание.

Ставка

При самых удачных раскладах казанцы могут покинуть площадку «Ледового» в статусе лидера Востока. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит в матче за 2.05.

В двух предыдущих очных матчах общая результативность этих команд доходила до 7 и более заброшенных шайб. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 4.5 за 1.80.