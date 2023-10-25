В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Амали Арене» 25 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа-Бэй»

В преддверии нового сезона «Тампе-Бэй» пророчили тяжелое начало регулярки, связанное во многом с отсутствием Андрея Василевского. К сожалению, нередко в начале чемпионата «Лайтнинг» страдают именно из-за проблем в воротах.

В шести матчах команда Джона Купера заработала 6 очков, с которыми занимает промежуточное седьмое место в Восточной конференции при равенстве набранных баллов с «Оттавой», «Коламбусом», «Рейнджерс», «Торонто» и «Каролиной».

За этот отрезок «Тампа-Бэй» отметилась 20 заброшенными шайбами при 24 пропущенных. В плане игры в обороне «Лайтнинг» демонстрируют второй худший показатель на Востоке, но по результативности входят в четверку сильнейших в конференции.

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Никита Кучеров на старте набрал 6+3 по системе «гол+пас» и стал лидером «Тампы» в клубном рейтинге бомбардиров. Однако реализации россиянина пока недостаточно, чтобы «Тампа-Бэй» стабильно побеждала. В четырех встречах из шести она проиграла. В последнем матче — уступила «Торонто» в овертайме (3:4 ОТ).

«Каролина»

Новый сезон «Каролина» решила начать максимально ярко, выдавая результативные матчи, которые, правда, не всегда дающие тот эффект, на который она рассчитывает. Пока у клуба из Роли достаточно проблем при игре в обороне, из-за чего поставить победы на поток не представляется возможным.

В активе «Каролины» 6 очков в шести матчах, а в таблице Восточной конференции она занимает девятое место, отставая от пяти конкурентов по дополнительным показателям, а также на один балл опережая «Нью-Джерси», «Айлендерс» и «Монреаль».

В шести встречах команда Рода Бриндамора забросила 28 шайб. На данный момент она является самой результативной во всем чемпионате, а молодой форвард Сет Джарви (4+3) возглавляет клубный рейтинг бомбардиров. Пропустить «Харрикейнз» успели 30 очков. И это худший показатель в обороне в НХЛ на данный момент.

Одну из трех побед (последнюю) «Каролина» одержала 18 октября. В рамках калифорнийской серии она разгромила «Сан-Хосе» (6:3). Затем состоялись неудачные выезды на территории «Сиэтла» (4:7) и «Колорадо» (4:6).

Коэффициенты

На победу «Тампы-Бэй» букмекеры дают коэффициент 2.83, на ничью — 4.64, а на победу «Каролины» — 2.24.

Прогноз

Два подряд поражения после хорошего старта — это не тот промежуточный результат, который удовлетворяет «Каролину». Но заострять внимание на произошедшем она не будет, уже в ближайшей встрече «Харрикейнз» вполне по силам все исправить.

«Тампа-Бэй» выдала близкий к катастрофическому старт регулярки . Ее командная форма лишний раз подчеркивает проблемы с вратарской позицией и игрой в обороне. Для забивной «Каролины» нет более подходящего момента посетить территорию «Лайтнинг».

Ставка

Учитывая высокую результативность «Харрикейнз», этот матч легко пробьет верх, а очки достанутся гостям. Наши прогноз и ставка — «Каролина» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.28.

На старте сезона команда Рода Бриндамора только раз забрасывала менее четырех шайб. Поэтому наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Каролины» больше 3.5 за 2.20.