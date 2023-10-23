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    «Локомотив» прервет серию поражений в тяжелейшем матче против СКА

    «Локомотив» — СКА. Ставка и прогноз (к. 2.00) на хоккейный матч КХЛ 23 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — СКА
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    «Локомотив» проигрывает в трех матчах подряд
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Арене-2000» 23 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Локомотив» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 23 Октября 2023 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 19:00 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
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    «Локомотив»

    Еще недавно ярославцы не знали проблем: да, команду донимали мимолетные осечки, но это не мешало ей уверенно лидировать на Западе, имея лучший показатель по набору очков во всем чемпионате. Три подряд поражения изменили ситуацию.

    Хотя «Локомотив» не сильно отстал от первого «Спартака» — на один балл при равенстве проведенных встреч — он позволил, чтобы к нему максимально близко подошли другие конкуренты. В частности, «Торпедо» и московское «Динамо».

    Коэффициенты матча Локомотив — СКА

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    В 21 игре команда Игоря Никитина заработала 29 очков, забросила 56 шайб при 39 пропущенных. Максим Шалунов (8+9) и Ярослав Лихачев (7+7) в данный момент являются главной ударной силой ярославцев. Что касается обороны, то она, несмотря на серию неудач, остается второй самой надежной в конференции.

    Все прогнозы на КХЛ

    Первое из трех поражений «Локомотив» потерпел 15 октября. В Омске он был разгромлен «Авангардом» (1:4). Через 4 дня команда Никитина была крупно обыграна ЦСКА в Москве (0:3). В последней встрече — в Балашихе — ярославцы уступили «Витязю» (1:2).

    СКА

    Когда СКА ставит победы на поток, это наводит на мысль о том, что совсем скоро санкт-петербургский выйдет на пик своей формы и начнет выносить всех вокруг. Но затем случается какое-нибудь сенсационное поражение и все начинается заново.

    На данном этапе регулярки такое непостоянство мешает команде Романа Ротенберга подняться выше седьмого места в Западной конференции, которое она занимает с 20 очками по итогам 19 встреч, отставая от шестого «Сочи» на 3 балла.

    За этот период СКА забросил 50 шайб, что во всей кубковой восьмерке является самым скромным показателем результативности. Зато по игре в обороне санкт-петербуржцам сейчас нет равных: 35 пропущенных делают защиту «армейцев» лучшей во всем чемпионате.

    На седьмой игровой неделе СКА провел два матча. Сперва на своем катке он не пощадил «Адмирал» (5:0), а затем, вопреки ожиданиям, всухую проиграл «Нефтехимику» в гостевой встрече (0:2).

    Коэффициенты

    На победу «Локомотива» букмекеры дают коэффициент 2.18, на ничью — 3.66, а на победу СКА — 3.02.

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    Прогноз

    Даже после трех подряд поражений «Локомотив» считают фаворитом этой пары. И речь тут не в том, что ярославцы играют дома, а в том, что санкт-петербуржцы сами далеки от своей лучшей формы. И недавний матч с «Нефтехимиком», а также поражение от «Локо» 11 октября, говорят о том, что команде Романа Ротенберга предстоит еще многое проработать, чтобы дойти до идеала.

    Мотивированные ярославцы, находящиеся в плохом настроении из-за недавних событий, приложат все усилия ради первой во второй половине месяца победы, а нынешний СКА — явно не тот соперник, которого стоит бояться.

    Ставка

    Помимо реализации, «Локомотив» постарается починить защиту, которая, будучи образцовой ранее, начала сбоить. Поэтому большого количества заброшенных шайб предстоящий матч не подарит. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.00.

    Прервать серию поражений недавнему лидеру Запада крайне важно, показав уверенную игру, которую не стоит выносить за рамки основного времени. Наш альтернативный прогноз — «Локомотив» победит за 2.18.

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    «Локомотив» — СКА: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 23.10.2023. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» прервет серию поражений в тяжелейшем матче против СКА
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