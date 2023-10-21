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    «Торпедо» сделает все, чтобы избежать четвертого подряд поражения

    «Торпедо» — «Амур». Ставка и прогноз (к. 1.85) на хоккейный матч КХЛ 21 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Амур»
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    Антон Силаев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Амур». Игра пройдет в КРК «Нагорный» 21 октября. Начало встречи — в 13:00 мск. «Торпедо» — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 21 Октября 2023 года
    Торпедо
  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 13:00 Амур Амур
  • Хабаровск
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    «Торпедо»

    Октябрьская кампания «Торпедо» является полной противоположностью того, к чему команда нас приучила в прошлом месяце: теперь ее статистика в большей степени состоит из поражений, а турнирная ситуация ухудшается на фоне успехов прямых конкурентов.

    В 20 матчах торпедовцы заработали 26 очков, с которыми опустились на четвертую строчку в Западной конференции. На 4 балла команда Игоря Ларионова отстает от первого «Спартака», который на эту минуту провел на игру больше.

    Коэффициенты матча Торпедо — Амур

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    Несмотря на проблемы, имеющие, скорее всего, временный характер, торпедовцы остаются одними из самых результативных на Западе — 62 заброшенные шайбы говорят сами за себя. В активной командной гонке форвардов вновь лидирует Василий Атанасов, ставший главным открытием сентября. Сейчас на его счету 19 очков (11+8).

    Все прогнозы на КХЛ

    В текущей серии поражений — три матча — в ворота «Торпедо» всегда забрасывали по 4 шайбы. На домашнем льду команда Игоря Ларионова проиграла «Спартаку» (2:4), «Северстали» (0:4) и «Сибири» (4:5 Б).

    «Амур»

    Вопреки ожиданиям, гостевая серия складывается для «Амура» весьма удачно. И о недавних двух поражениях от «Ак Барса» дома хабаровчане вряд ли помнят. Несколько хороших матчей и беды прямых конкурентов превратили их в фаворитов в битве за топ-8.

    На восьмой строчке в таблице Восточной конференции команда Андрея Мартемьянова находится благодаря 21 баллу, заработанному в 19 встречах. На 2 очка хабаровчане обходят девятую «Сибирь» и на 3 — десятый «Нефтехимик».

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    • В 19 матчах «Амур» отметился 42 заброшенными шайбами. Меньше него на Востоке забивают только «Лада», «Сибирь» и «Адмирал». Если говорить о ярчайших игроках атаки, то Александр Хохлачев (4+7) и Дмитрий Шевченко (7+3) прямо сейчас являются лучшими в клубном списке.

    Первую игру новой гостевой серии «Амур» провел 17 октября. На льду «Трактора» он добился волевой победы (3:2). В похожем стиле (проигрывая по ходу матча) хабаровчане разделались и с «Автомобилистом» в последней встрече (3:1).

    Коэффициенты

    На победу «Торпедо» букмекеры дают коэффициент 1.85, на ничью — 4.25, а на победу «Амура» — 3.48.

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    Прогноз

    Для «Торпедо», которому в сентябре не было равных, три поражения — это, безусловно, много. И в ближайшее время команда Игоря Ларионова приложит максимум усилий, чтобы вернуться к той форме, которую она демонстрировала на старте сезона.

    «Амур» выдал два хороших матча в рамках своей гостевой серии, однако даже рядом с далеким от идеала «Торпедо» он все равно остается аутсайдером, с помощью которого хозяева предстоящей встречи постараются остановить затянувшийся цикл неудач.

    Ставка

    В преддверии этой игры предлагаем поверить в команду Ларионова. Несмотря ни на что, ей по силам справиться с хабаровчанами. Наши прогноз и ставка — «Торпедо» победит за 1.85.

    Для того чтобы вновь обрести уверенность, торпедовцам необходима крупная победа, ведь они всегда стремятся играть в высокоскоростной хоккей и находиться на первых местах рейтингов результативности. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Торпедо» больше 3 за 1.95.

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    «Торпедо» — «Амур»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 21.10.2023. Прогнозы на хоккей. «Торпедо» сделает все, чтобы избежать четвертого подряд поражения
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