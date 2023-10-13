В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 14 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

Санкт-петербургский клуб по-прежнему не может наладить игру таким образом, чтобы победы были поставлены на поток. После одного-двух удачных матчей СКА теряет очки, из-за чего их борьба за лидерство, о которой часто говорил тренерский штаб, откладывается на неопределенный срок.

После 16 матчей СКА остался на восьмом месте в Западной конференции с 16 очками в активе. Всего два балла отделяют «армейцев из Санкт-Петербурга» от будущего соперника, а от зоны первой пятерки они успели отстать на 5 очков.

За этот период команда Романа Ротенберга забросила 42 шайбы при 34 пропущенных. Первый гол в составе СКА успел отпраздновать очередной громкий новичок — Борна Рендулич, который был обменян из «Сочи». Оборона санкт-петербуржцев остается второй самой надежной на Западе.

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На прошлой неделе СКА одержал верх в «армейском» дерби на территории ЦСКА (3:2), после чего дома не пожалел «Куньлунь» (6:2). Но в матче 11 октября команду настигла новая беда — домашнее поражение от «Локомотива» (2:3).

«Динамо» Минск

Кажется, октябрь (хотя бы первая его половина) может стать месяцем имени «Динамо» Минск. Ведь к этому моменту белорусы еще ни разу не проиграли, а их турнирная ситуация — на фоне неудачных действий конкурентов — начала понемногу улучшаться.

В 15 матчах команда Дмитрия Квартальнова заработала 18 очков и поднялась на шестое место в Западной конференции. От двух «армейских» клубов, идущих ниже, минчане оторвались на один и два балла.

В 15 играх хоккеисты «Динамо» Минск отметились 47 заброшенными шайбами. Лидером атаки является 21-летний Виталий Пинчук (7+6). Оборона команды входит в четверку самых надежных в конференции.

В этом месяце «Динамо» Минск провело четыре встречи. В каждой была одержана победа. Трижды результативность белорусов доходила до 3+ заброшенных шайб. Их соперниками были «Барыс» (3:0), СКА (4:2), «Локомотив» (3:2 Б) и «Куньлунь» (4:0).

Коэффициенты

На победу СКА букмекеры дают коэффициент 1.80, на ничью — 4.40, а на победу «Динамо» Минск — 3.70.

Прогноз

В трех матчах из пяти последних с участием СКА общая результативность достигала отметки 6 заброшенных шайб или больше . При этом не в каждой игре команда из Санкт-Петербурга побеждала.

В частности, во встрече с «Динамо» Минск 4 октября она уступила (2:4), поэтому на своем катке фаворит погонится за реваншем. Позволят ли белорусы этому состояться — другой вопрос, но в высокой результативности предстоящей игры вряд ли можно усомниться.

Ставка

В составе СКА наконец-то начал забивать Гальченюк. Стабильно забрасывает шайбы и Толчинский, а теперь к этой компании присоединился Рендулич, который тоже успел отличиться в новой команде. Кажется, эти ребята не дадут заскучать публике «Ледового». Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.19.

Минчане подходят к этой игре с серией из четырех побед, в трех из которых был сформирован устойчивый перевес в 2+ шайбы. Возможно, в Санкт-Петербурге им повезет меньше, но крупного поражения гостям избежать удастся. Наш альтернативный прогноз — «Динамо» Минск победит с форой +1.5 за 1.87.