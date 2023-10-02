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    Чемпионы не оставят от гостей мокрого места

    ЦСКА — «Витязь». Ставка (к. 1.95), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 02 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Витязь»
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    ЦСКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 02 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 02 Октября 2023 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Витязь Витязь
  • Подольск
    •

    ЦСКА

    ЦСКА ещё далек от своей оптимальной формы, но постепенно начинает двигаться в верх по таблице конференции.

    Подопечные Федорова по делу выигрывают в последних поединках, но грубые ошибки продолжают случаться, но тренерский штаб работает над полным их устранением.

    Коэффициенты матча ЦСКА — Витязь

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  • 1.505.106.00Бонус$9500
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    В последней встрече против «Сочи» (7:1) у москвичей шла игра по всем фронтам, а вот в том же проигрышном матче против «Северстали» (1:2) за несколько дней до этого не получалось практически ничего.

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    Но «Витязь» — это не тот соперник, которому «армейцы» должны проигрывать, даже если их состояние далеко от оптимального.

    «Витязь»

    «Витязь» не демонстрирует по игре ничего такого, за что его можно было бы действительно похвалить.

    Подмосковный коллектив напоминает бледную тень самого себя образца прошлого сезона, и улучшения ситуации пока что никакого не предвидится.

    Ростер клуба стал значительно слабее по сравнению с прошлым чемпионатом, уровень командного взаимодействия оставляет желать лучшего.

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    Завьялов совсем не контролирует команду, и есть вероятность получить огромное количество голов в собственные ворота от ЦСКА.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.50, на ничью — 4.75, на гостей — 5.20.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: ЦСКА просто сильнее, и время оступаться попросту закончилось.

    Альтернативный прогноз: В предстоящем поединке «Витязь» пропустит достаточно шайб, чтобы матч получился результативным.

    Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.95.

    Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.45.

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    ЦСКА — «Витязь»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 02.10.2023. Прогнозы на хоккей. Чемпионы не оставят от гостей мокрого места
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