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    «Сибирь» сохранит свою победную серию нетронутой

    «Сибирь» — СКА. Ставка и прогноз (к. 2.62) на хоккейный матч КХЛ 27 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — СКА
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    Тэйлор Бек
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 27 сентября. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 27 Сентября 2023 года
    Сибирь
  • Новосибирск
    •  Сибирь 15:30 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
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    «Сибирь»

    Новосибирская команда наконец-то подобрала правильный игровой стиль, приносящий результаты, на которые рассчитывал тренер на старте сезона. В десяти матчах «Сибирь» набрала 13 очков и обосновалась на пятой строчке на Востоке.

    За этот период новосибирцы забросили 24 шайбы и 26 пропустили — вполне обыденная статистика без выдающихся цифр в атаке или тотальных проблем в обороне. Команда Немировского научилась подстраиваться под соперников и здорово действовать по ситуации.

    Коэффициенты матча Сибирь — СКА

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  • 3.804.301.85Бонус$9500
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    Лучшим бомбардиром клуба является Тэйлор Бек. И едва ли для кого-то это стало открытием. В десяти матчах канадец набрал 9 очков (4+5). Вторым же по результативности является новичок Николай Прохоркин (3+4), хорошо знакомый в Питере.

    Все прогнозы на КХЛ

    Еще на позапрошлой неделе «Сибирь» одержала победу над СКА (2:1) и с того момента больше никому не проигрывала. Текущая серия дошла до четырех матчей. После «армейцев» команда Немировского смяла «Авангард» (4:3), «Барыс» (4:2) и «Динамо» Москва (3:2).

    СКА

    На прошлой неделе СКА нашел в себе силы закопать как можно глубже серию неудач, преследовавшую ранее, и начать действовать решительнее, чтобы турнирное положение соответствовало высокому статусу.

    Так, по итогам десяти матчей санкт-петербуржцы поднялись на шестую позицию с 10 очками. По-прежнему СКА является одним из худших на Западе по результативности (22 заброшенные шайбы), но пропустил он меньше остальных в конференции — 18 голов. В чемпионате по этому показателю сильнее является лишь «Салават Юлаев» (17).

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    • При всех мощных трансферах лидером атаки СКА неожиданно стал форвард Владимир Алистров, который переехал в Санкт-Петербург из Минска в межсезонье. В десяти играх 22-летний нападающий набрал 9 очков (3+6).

    На прошлой неделе команда Романа Ротенберга добилась двух крупных побед. Поочередно она разгромила «Северсталь» (4:1) и «Амур» (4:0), а понедельник СКА с минимальной разницей обыграл «Адмирал» (2:1).

    Коэффициенты

    На победу «Сибири» букмекеры дают коэффициент 3.60, на ничью — 4.10, а на победу СКА — 1.84.

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    Прогноз

    Обе команды на данном этапе чемпионата пребывают в состоянии планомерного возвращения из игрового кризиса, в который были загнаны в дебюте сезона.

    Но «Сибирь» за этот период успела выдать серию высококлассных матчей, в то время как СКА разминается лишь на аутсайдерах и говорить о его истинных кондициях пока трудно. Совсем недавно команда Немировского обыгрывала санкт-петербуржцев в гостях, и, кажется, она способна сделать то же самое на своей территории.

    Ставка

    Новосибирцы становятся палачами фаворитов. СКА, «Авангард» и «Динамо» Москва уже это прочувствовали на себе. Наши прогноз и ставка — «Сибирь» победит в матче за 2.62.

    В трех победных встречах из четырех последних новосибирцы забрасывали минимум 3 шайбы. Поэтому в качестве альтернативы предлагаем ставку — индивидуальный тотал «Сибири» больше 2 за 2.20.

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    «Сибирь» — СКА: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 27.09.2023. Прогнозы на хоккей. «Сибирь» сохранит свою победную серию нетронутой
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