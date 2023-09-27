В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 27 сентября. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сибирь»

Новосибирская команда наконец-то подобрала правильный игровой стиль, приносящий результаты, на которые рассчитывал тренер на старте сезона. В десяти матчах «Сибирь» набрала 13 очков и обосновалась на пятой строчке на Востоке.

За этот период новосибирцы забросили 24 шайбы и 26 пропустили — вполне обыденная статистика без выдающихся цифр в атаке или тотальных проблем в обороне. Команда Немировского научилась подстраиваться под соперников и здорово действовать по ситуации.

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Лучшим бомбардиром клуба является Тэйлор Бек. И едва ли для кого-то это стало открытием. В десяти матчах канадец набрал 9 очков (4+5). Вторым же по результативности является новичок Николай Прохоркин (3+4), хорошо знакомый в Питере.

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Еще на позапрошлой неделе «Сибирь» одержала победу над СКА (2:1) и с того момента больше никому не проигрывала. Текущая серия дошла до четырех матчей. После «армейцев» команда Немировского смяла «Авангард» (4:3), «Барыс» (4:2) и «Динамо» Москва (3:2).

СКА

На прошлой неделе СКА нашел в себе силы закопать как можно глубже серию неудач, преследовавшую ранее, и начать действовать решительнее, чтобы турнирное положение соответствовало высокому статусу.

Так, по итогам десяти матчей санкт-петербуржцы поднялись на шестую позицию с 10 очками. По-прежнему СКА является одним из худших на Западе по результативности (22 заброшенные шайбы), но пропустил он меньше остальных в конференции — 18 голов. В чемпионате по этому показателю сильнее является лишь «Салават Юлаев» (17).

При всех мощных трансферах лидером атаки СКА неожиданно стал форвард Владимир Алистров, который переехал в Санкт-Петербург из Минска в межсезонье. В десяти играх 22-летний нападающий набрал 9 очков (3+6).

На прошлой неделе команда Романа Ротенберга добилась двух крупных побед. Поочередно она разгромила «Северсталь» (4:1) и «Амур» (4:0), а понедельник СКА с минимальной разницей обыграл «Адмирал» (2:1).

Коэффициенты

На победу «Сибири» букмекеры дают коэффициент 3.60, на ничью — 4.10, а на победу СКА — 1.84.

Прогноз

Обе команды на данном этапе чемпионата пребывают в состоянии планомерного возвращения из игрового кризиса, в который были загнаны в дебюте сезона.

Но «Сибирь» за этот период успела выдать серию высококлассных матчей, в то время как СКА разминается лишь на аутсайдерах и говорить о его истинных кондициях пока трудно. Совсем недавно команда Немировского обыгрывала санкт-петербуржцев в гостях, и, кажется, она способна сделать то же самое на своей территории .

Ставка

Новосибирцы становятся палачами фаворитов. СКА, «Авангард» и «Динамо» Москва уже это прочувствовали на себе. Наши прогноз и ставка — «Сибирь» победит в матче за 2.62.

В трех победных встречах из четырех последних новосибирцы забрасывали минимум 3 шайбы. Поэтому в качестве альтернативы предлагаем ставку — индивидуальный тотал «Сибири» больше 2 за 2.20.