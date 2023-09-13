В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 13 сентября. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сибирь»

Стартовый отрезок сезона «Сибирь» едва ли готова назвать успешным. Конечно, команда может разбирать соперников уровня «Барыса» — с большим трудом — но игры с топ-соперниками ей пока не даются.

Проведя в регулярке четыре матча, «Сибирь» смогла заработать 4 очка, с которыми (на момент игры «Барыса») занимает девятую строчку на Востоке. По забитым и пропущенным команда Дэвида Немировского также имеет один из худших показателей в конференции — 8:12.

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На прошлой неделе «Сибирь» дважды встретилась с «Барысом», возможно — прямым конкурентом в будущем. Оба раза новосибирцы победили, но с огромным трудом и долей везения (5:4 ОТ, 1:0 Б).

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Последнюю встречу команда Немировского провела на своей новой арене против «Автомобилиста». Но рядом с екатеринбуржцами «Сибирь» смотрелась беспомощно и потерпела крупнейшее на данный момент поражение (1:6).

«Амур»

Хабаровский клуб успел провести пять матчей, но каждый представляет собой отдельный рассказ, который не относится к общей картине, из-за чего он остается одним из самых нестабильных в конференции.

В пяти матчах «Амур» добился двух побед, причем обе были подкреплены высокой результативностью. В то же время проигрывала команда Андрея Мартемьянова как на характере, так и безвольно. В таблице Востока она сейчас занимает седьмое место с 4 очками.

За весь стартовый период сезона «Амур» забросил 14 шайб при 16 пропущенных. В плане результативных действий хабаровский клуб является одним из лучших. Лидером бомбардирского состава стал Александр Хохлачев, успевший набрать 7 очков (3+4).

На прошлой неделе «Амур» провел три матча и в каждом проиграл, пропустив по 3+ шайбы. А в начале текущей уже успел подарить одну из трех главных сенсаций понедельника, разгромив «Авангард» в Омске (5:1).

Коэффициенты

На победу «Сибири» букмекеры дают коэффициент 2.01, на ничью — 3.90, а на победу «Амура» — 3.22.

Прогноз

«Сибирь» на старте сезона не впечатлила, хотя команда и провела упорные встречи с «Барысом» (одна с сумасшедшим спасением) и неплохой матч с «Авангардом», правда, с заслуженным по итогу поражением.

В остальном же коллектив Немировского пока не впечатляет в атаке, а тут еще и беда с травмой Мерфи образовалась, без которого будет еще труднее. «Амур» же сейчас на кураже . В обороне у него все плохо, но в атака, когда ловит вдохновение, проявляет себя здорово. Кто знает, вдруг победа над «Авангардом» станет триггером, и хабаровчане начнут прогрессировать?

Ставка

В предстоящем матче, к которому оба клуба подходят с определенными проблемами оборонительного плана, хочется верить в результативный хоккей. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 2.01.

Дмитрий Шевченко и Артур Гиздатуллин в прошлой встрече сделали разницу. Если они сыграют так же уверенно (или подтянутся к общей реализации другие звезды), то в Новосибирске гости могут всерьез претендовать на очки. Наш альтернативный прогноз — «Амур» победит с форой 0 за 2.39.