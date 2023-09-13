«Сибирь»
Стартовый отрезок сезона «Сибирь» едва ли готова назвать успешным. Конечно, команда может разбирать соперников уровня «Барыса» — с большим трудом — но игры с топ-соперниками ей пока не даются.
Проведя в регулярке четыре матча, «Сибирь» смогла заработать 4 очка, с которыми (на момент игры «Барыса») занимает девятую строчку на Востоке. По забитым и пропущенным команда Дэвида Немировского также имеет один из худших показателей в конференции — 8:12.
Коэффициенты матча Сибирь — Амур
На прошлой неделе «Сибирь» дважды встретилась с «Барысом», возможно — прямым конкурентом в будущем. Оба раза новосибирцы победили, но с огромным трудом и долей везения (5:4 ОТ, 1:0 Б).
Последнюю встречу команда Немировского провела на своей новой арене против «Автомобилиста». Но рядом с екатеринбуржцами «Сибирь» смотрелась беспомощно и потерпела крупнейшее на данный момент поражение (1:6).
«Амур»
Хабаровский клуб успел провести пять матчей, но каждый представляет собой отдельный рассказ, который не относится к общей картине, из-за чего он остается одним из самых нестабильных в конференции.
В пяти матчах «Амур» добился двух побед, причем обе были подкреплены высокой результативностью. В то же время проигрывала команда Андрея Мартемьянова как на характере, так и безвольно. В таблице Востока она сейчас занимает седьмое место с 4 очками.
За весь стартовый период сезона «Амур» забросил 14 шайб при 16 пропущенных. В плане результативных действий хабаровский клуб является одним из лучших. Лидером бомбардирского состава стал Александр Хохлачев, успевший набрать 7 очков (3+4).
На прошлой неделе «Амур» провел три матча и в каждом проиграл, пропустив по 3+ шайбы. А в начале текущей уже успел подарить одну из трех главных сенсаций понедельника, разгромив «Авангард» в Омске (5:1).
Коэффициенты
На победу «Сибири» букмекеры дают коэффициент 2.01, на ничью — 3.90, а на победу «Амура» — 3.22.
Прогноз
«Сибирь» на старте сезона не впечатлила, хотя команда и провела упорные встречи с «Барысом» (одна с сумасшедшим спасением) и неплохой матч с «Авангардом», правда, с заслуженным по итогу поражением.
В остальном же коллектив Немировского пока не впечатляет в атаке, а тут еще и беда с травмой Мерфи образовалась, без которого будет еще труднее.
Ставка
В предстоящем матче, к которому оба клуба подходят с определенными проблемами оборонительного плана, хочется верить в результативный хоккей. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 2.01.
Дмитрий Шевченко и Артур Гиздатуллин в прошлой встрече сделали разницу. Если они сыграют так же уверенно (или подтянутся к общей реализации другие звезды), то в Новосибирске гости могут всерьез претендовать на очки. Наш альтернативный прогноз — «Амур» победит с форой 0 за 2.39.