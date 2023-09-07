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    «Барыс» должным образом настроится на реванш

    «Сибирь» — «Барыс». Ставка и прогноз (к. 3.54) на хоккейный матч КХЛ 7 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Барыс»
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    Роман Старченко
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 7 сентября. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 07 Сентября 2023 года
    Сибирь
  • Новосибирск
    •  Сибирь 15:30 Барыс Барыс
  • Нур-Султан
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    «Сибирь»

    В новый сезон «Сибирь» втянули без разогрева. Команда вошла в насыщенные в плане событийности матчи, которые провела в гостях. Началась новая кампания с выезда в Омск, на встречу с «Авангардом». Она закончилась поражением (1:2).

    На «G-Drive Арене» «Сибирь», несмотря на казавшееся неизбежным превосходство соперника, сумела выдержать натиск первого периода, а во втором еще и вышла вперед. В меньшинстве отличился Алексей Яковлев. Но явное превосходство хозяев, о котором также свидетельствует статистика, вернуло баланс сил — фаворит дожал гостей из Новосибирска и оставил их без очков на старте.

    Коэффициенты матча Сибирь — Барыс

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  • 2.023.853.35Бонус$9500
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    Если в первом матче «Сибирь» вела в счете и упустила преимущество, то во втором сама была в роли отстающей. Да еще и какова была эта роль, ведь к 5-й минуте второго периода встречи с «Барысом» команда Дэвида Немировского горела 0:3.

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    С 7-й минуты началось чудесное воскрешение, которое стало возможным благодаря шайбам Ильи Морозова, Владимира Бутузова, Сергея Дубакина, Алексея Яковлева и Тревора Мерфи, забросившего шайбу в овертайме. Итог — волевая победа «Сибири» (5:4 ОТ) и вечер стыда для «Барыса».

    «Барыс»

    Последний по итогам прошлого сезона клуб Восточной конференции начал текущую регулярку с одним набранным баллом, хотя мог (и даже был обязан) претендовать на большее.

    В первом матче «Барыс» принимал «Салават Юлаев» и устроился на 0:3 к третьему периоду, после чего предпринял попытку вытащить себя из безнадежного положения. Попытка была близка к успеху, но для ничьей в основное время хозяевам не хватило совсем чуть-чуть (2:3).

    Имея статистическое преимущество по броскам в створ (28:22), «Барыс» так и не смог справиться с уфимцами, поэтому решил, что к матчу с «Сибирью» нужно прокачать реализацию. В итоге этот компонент был улучшен.

    Во второй игре команда Андрея Скабелки отметилась 4 шайбами при 37 бросках в створ, а реализация составила 10.81%. Для любого другого матча этого было бы достаточно, но «Барысу» не хватило хладнокровия, чтобы не упустить огромное преимущество и не проиграть в овертайме (4:5 ОТ).

    Коэффициенты

    На победу «Сибири» букмекеры дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.00, а на победу «Барыса» — 3.05.

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    Прогноз

    На старте сезона результаты «Барыса», как кажется, не соответствуют реальной картине игры. Команда Андрея Скабелки старается делать акцент на атаке, в то время как умение завершать моменты остается главной ее проблемой.

    В прошлом матче с «Сибирью» казахи упустили победу по своей же глупости, чего постараются избежать в ответной игре на льду соперника. Концентрация до последних минут — тот самый компонент, в котором гости из Астаны планируют прибавить в ближайшее время.

    Ставка

    Очный матч в Астане уверенно пробил тотал больше. От встречи в Новосибирске хотелось бы увидеть продолжение яркой и открытой игры, при этом при потенциальном ТБ пришло время «Барысу» заработать первые +2 в сезоне. Наши прогноз и ставка — «Барыс» не проиграет + ТБ 4.5 за 3.54.

    Если казахи начнут игру так, как дома, а затем не растеряют сосредоточенность, то дебютная победа никуда от них не ускользнет. Наш альтернативный прогноз — «Барыс» победит с форой 0 за 2.41.

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    «Сибирь» — «Барыс»: прогноз, ставка (3.54), статистика, коэффициенты матча 07.09.2023. Прогнозы на хоккей. «Барыс» должным образом настроится на реванш
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