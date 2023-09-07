В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 7 сентября. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сибирь»

В новый сезон «Сибирь» втянули без разогрева. Команда вошла в насыщенные в плане событийности матчи, которые провела в гостях. Началась новая кампания с выезда в Омск, на встречу с «Авангардом». Она закончилась поражением (1:2).

На «G-Drive Арене» «Сибирь», несмотря на казавшееся неизбежным превосходство соперника, сумела выдержать натиск первого периода, а во втором еще и вышла вперед. В меньшинстве отличился Алексей Яковлев. Но явное превосходство хозяев, о котором также свидетельствует статистика, вернуло баланс сил — фаворит дожал гостей из Новосибирска и оставил их без очков на старте.

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Если в первом матче «Сибирь» вела в счете и упустила преимущество, то во втором сама была в роли отстающей. Да еще и какова была эта роль, ведь к 5-й минуте второго периода встречи с «Барысом» команда Дэвида Немировского горела 0:3.

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С 7-й минуты началось чудесное воскрешение, которое стало возможным благодаря шайбам Ильи Морозова, Владимира Бутузова, Сергея Дубакина, Алексея Яковлева и Тревора Мерфи, забросившего шайбу в овертайме. Итог — волевая победа «Сибири» (5:4 ОТ) и вечер стыда для «Барыса».

«Барыс»

Последний по итогам прошлого сезона клуб Восточной конференции начал текущую регулярку с одним набранным баллом, хотя мог (и даже был обязан) претендовать на большее.

В первом матче «Барыс» принимал «Салават Юлаев» и устроился на 0:3 к третьему периоду, после чего предпринял попытку вытащить себя из безнадежного положения. Попытка была близка к успеху, но для ничьей в основное время хозяевам не хватило совсем чуть-чуть (2:3).

Имея статистическое преимущество по броскам в створ (28:22), «Барыс» так и не смог справиться с уфимцами, поэтому решил, что к матчу с «Сибирью» нужно прокачать реализацию. В итоге этот компонент был улучшен.

Во второй игре команда Андрея Скабелки отметилась 4 шайбами при 37 бросках в створ, а реализация составила 10.81%. Для любого другого матча этого было бы достаточно, но «Барысу» не хватило хладнокровия, чтобы не упустить огромное преимущество и не проиграть в овертайме (4:5 ОТ).

Коэффициенты

На победу «Сибири» букмекеры дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.00, а на победу «Барыса» — 3.05.

Прогноз

На старте сезона результаты «Барыса», как кажется, не соответствуют реальной картине игры. Команда Андрея Скабелки старается делать акцент на атаке, в то время как умение завершать моменты остается главной ее проблемой .

В прошлом матче с «Сибирью» казахи упустили победу по своей же глупости, чего постараются избежать в ответной игре на льду соперника. Концентрация до последних минут — тот самый компонент, в котором гости из Астаны планируют прибавить в ближайшее время.

Ставка

Очный матч в Астане уверенно пробил тотал больше. От встречи в Новосибирске хотелось бы увидеть продолжение яркой и открытой игры, при этом при потенциальном ТБ пришло время «Барысу» заработать первые +2 в сезоне. Наши прогноз и ставка — «Барыс» не проиграет + ТБ 4.5 за 3.54.

Если казахи начнут игру так, как дома, а затем не растеряют сосредоточенность, то дебютная победа никуда от них не ускользнет. Наш альтернативный прогноз — «Барыс» победит с форой 0 за 2.41.