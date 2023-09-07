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    «Авангард» — «Автомобилист». Ставка и прогноз (к. 2.21) на хоккейный матч КХЛ 7 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Автомобилист»
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    «Авангард» в летнем матче с «Салаватом Юлаевым»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 7 сентября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Авангард» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 07 Сентября 2023 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 16:30 Автомобилист Автомобилист
  • Екатеринбург
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    «Авангард»

    «Авангард» успел провести только один матч, но это не помешало ему войти в тройку промежуточных лидеров Восточной конференции с 2 очками. В дебютной встрече сезона омичи принимали «Сибирь», с которой справились с большим трудом (2:1).

    По ходу встречи «Авангард» почти сразу завладел территориальным и игровым преимуществом — в первом периоде он нанес 14 бросков в створ, трижды отработал в большинстве, но ушел на перерыв без голов.

    Коэффициенты матча Авангард — Автомобилист

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    Позже проблемы команды Михаила Кравеца только усугубились. Во втором периоде «Авангард» пропустил шайбу в меньшинстве и взламывать «Сибирь» стало еще труднее. Сравнять счет удалось в начале третьего периода, отличился новичок Райан Спунер. Состояться же первой победе позволил Игорь Гераськин, пришедший из «Северстали».

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    В матче, который дался не так легко, как на это можно было рассчитывать в дебюте, «Авангард» имел заметное статистическое преимущество по броскам в створ (35:26), хотя реализация — 5.71% — оставляла желать лучшего.

    «Автомобилист»

    Начальному календарю «Автомобилиста» едва ли можно позавидовать. На старте длинного регулярного сезона ему достались сильнейшие представители Восточной конференции. Но пока екатеринбуржцы ни разу не ошиблись: заработали 4 очка и оказались вторыми в таблице.

    Оба матча «Автомобилист» провел на «Уралец-Арене». Первым его соперником был «Металлург» Мг, в дерби с которым команда Николая Заварухина добилась победы в овертайме, уступая по ходу третьего периода.

    Сперва в противостоянии с «Магниткой» для «Автомобилиста» все складывалось хорошо. Он открыл счет и лидировал два периода, после чего пропустил дважды за 10 минут до конца встречи. Заброшенная шайба Брукса Мэйсека за 5 минут до сирены перевела матч в овертайм, где Джесси Блэйкер снял все вопросы о победителе.

    Во второй игре «Автомобилист» встретился с «Салаватом Юлаевым». Результативность этого матча оказалась еще скромнее, а +2 на турнирный баланс уральцев легли благодаря Анатолию Голышеву, который оформил дубль (2:1).

    Коэффициенты

    На победу «Авангарда» букмекеры дают коэффициент 2.07, на ничью — 4.20, а на победу «Автомобилиста» — 3.00.

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    Прогноз

    На старте сезона «Автомобилист» справился с крепкими конкурентами Восточной конференции, но при этом без нужды играть на скоростях и демонстрировать лучшие атакующие приемы, благодаря которым матчи заканчивались бы высокой результативностью. Две шайбы в основное время — лимит, его команда Заварухина пока не превышала.

    То же самое можно сказать об «Авангарде», который отличился дважды в игре с «Сибирью». Первые матчи этих команд показали, что на начальном этапе регулярки они не будут растрачивать силы ради красоты атакующего хоккея, итог намного важнее.

    Ставка

    Учитывая результаты обеих команд в их стартовых матчах сезона, предположим, что и в очной игре они откажутся от высокой интенсивности. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 2.21.

    В двух предыдущих матчах екатеринбуржцы уходили на первый перерыв в статусе лидеров, поэтому в качестве альтернативы можно рассмотреть вариант — «Автомобилист» победит в первом периоде с форой 0 за 2.13.

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    «Авангард» — «Автомобилист»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 07.09.2023. Прогнозы на хоккей. В Омске ожидается скромная в плане заброшенных шайб игра
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