В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Арене-2000» 3 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Локомотив» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

В прошлом сезоне «Локомотив» долго исполнял роль главного преследователя СКА в Западной конференции, оставаясь одним из самых стабильных клубов, если вынести за рамки две «армейские» команды.

В итоге ярославцы финишировали третьими, да еще и с лучшим показателем в защите среди всех представителей КХЛ. В плей-офф «Локомотив» без проблем разобрался с «Витязем», но оказался сыроват для серий с соперниками уровня ЦСКА.

Коэффициенты матча Локомотив — Торпедо 1X2Новым игрокам 1.584.704.90Бонус$9500

И в новом сезоне от команды Игоря Никитина большего ждать не стоит. Летом «Локомотив» усилили Ярослав Лихачев и Сергей Береглазов (самые заметные имена), но при этом были трансферы на выход, пусть и не такие значимые.

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В межсезонье «Локомотив» оказался одним из самых активных в плане подготовительных матчей. Ярославцы провели десять встреч, в семи удалось добиться побед. В пяти играх команда забрасывала по 4+ шайбы. Причем не только аутсайдерам, но и восточным крепышам вроде «Авангарда» (5:1) и «Салавата Юлаева» (5:1).

«Торпедо»

В прошлом сезоне торпедовцы были главными весельчаками и на Западе, и во всем чемпионате. Команда до последних туров умудрялась как-то сохранять свежесть (не только физическую) и выдавать результативные матчи с динамичным хоккеем, пусть и не всегда с пользой для себя.

За свое упорство команда Игоря Ларионова была вознаграждена четвертой позицией в Западной конференции, а в плей-офф нижегородцы дошли до второго раунда, в котором всухую проиграли СКА, выгнав перед этим из Кубка «Динамо» Москва.

Большой удачей «Торпедо» в межсезонье было сохранение Игоря Ларионова на посту главного тренера, а значит, молодой команде по-прежнему будут ставить атакующий хоккей с быстрыми передачами и активным движением.

Летняя кампания «Торпедо» состояла из семи матчей. Трижды нижегородцы проиграли, зато все свои победы выдали одной серией. Их соперниками в этот период были «Дизель» (2:1, 3:2), «Металлург» Нк (3:2 Б) и «Динамо» Минск (2:1 ОТ).

Коэффициенты

На победу «Локомотива» букмекеры дают коэффициент 1.57, на ничью — 4.80, а на победу «Торпедо» — 4.90.

Прогноз

В последние сезоны «Локомотив» искал ключи к успеху в большей степени за счет надежности в обороне. Кажется, в новой регулярке Игорь Никитин не планирует отходить от своей философии, как бы нас ни убеждали в обратном на предсезонке.

«Торпедо» — абсолютно другая по стилю команда, любящая открытую и временами бездумную игру, из-за чего наблюдать за ней — особое удовольствие. Но хватит ли им мастерства, чтобы навязать такой хоккей «Локомотиву» на его территории? Скорее всего, нет.

Ставка

Матч настолько противоположных команд может создать на льду непредсказуемую химию, но все же кажется, что хозяева начнут этот сезон с победы. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» победит + ТМ 5.5 за 2.39.

Перед решающим ударом ярославцы готовы выдержать паузу и понаблюдать за тем, что покажет соперник. Поэтому самое интересное в предстоящем матче может начаться после первого перерыва. Наш альтернативный прогноз — ничья в первом периоде за 2.39.