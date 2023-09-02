В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 2 сентября. Начало встречи — в 17:30 мск. «Нефтехимик» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

В прошлом сезоне «Нефтехимику» удалось добиться кубковой квалификации, не помешали даже частые серии поражений. Маленькое чудо в Нижнекамске стало возможным благодаря безвольности «Трактора» и «Барыса».

Выйдя в плей-офф с восьмой строчки, «Нефтехимик» попал на «Ак Барс», с которым бился в течение шести матчей, но исход заранее был понятен. Ожидать ли от команды повторения успеха прошлой кампании? Это вряд ли.

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В межсезонье «Нефтехимик» потерял сразу нескольких важных хоккеистов, включая Павла Порядина и Вячеслава Лещенко, а из серьезных усилений можно отметить только переход Александра Дергачева. Увы, все это не добавляет веры в нижнекамский клуб.

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В августе «Нефтехимик» провел продуктивную предсезонку, в которую вошли девять матчей. Но количество — это не всегда про качество, нижнекамцы оформили только две победы, а в каждой проигранной встрече не пропускали меньше трех голов.

«Динамо» Минск

В минувшей регулярке белорусская команда добилась попадания в топ-8, хотя имела риски прогореть. Помогли очные встречи со «Спартаком» и домашняя победа над «Северсталью».

В первом раунде плей-офф на «Динамо» Минск навалился СКА, с которыми команда продержалась шесть матчей, но ожидаемо вылетела. В итоге сезон 2022/23 стал последним для Крэйга Вудкрофта на посту главного тренера.

В новом чемпионате «Динамо» Минск пойдет по дистанции с Дмитрием Квартальновым. Изменения затронули и состав. В частности, из клуба ушли Дмитрий Алистров, Игорь Мартынов, Павел Варфоломеев и Седрик Пакетт.

Летняя предсезонка белорусов состояла из семи матчей. Три победы и четыре поражения — таков результат подготовительной кампании. Дважды минчане обыграли «Адмирал» (3:1, 4:1) и «Металлург» Мг (6:3).

Коэффициенты

Победу «Нефтехимика» букмекеры оценивают в 2.14, на ничью дается коэффициент 4.20, а на победу «Динамо» Минск — 2.90.

Прогноз

Фактор домашней арены делает «Нефтехимик» фаворитом. Но это только по мнению букмекеров. Летом нижнекамцы особо никем не усилились, а вот заметные потери были. И эти потери не могут не сказаться на будущих результатах команды, а «Динамо» Минск на фоне такого соперника точно не проявит слабость.

Ставка

Минимум на один балл гости способны опустошить новый турнирный баланс «Нефтехимика». Наши прогноз и ставка — «Динамо» Минск победит в матче за 1.95.

Учитывая вечные проблемы нижнекамцев в обороне и любовь белорусского клуба к результативному хоккею, в предстоящем матче можно рассчитывать на верх. Наш альтернативный прогноз — «Динамо» Минск не проиграет + ТБ 4.5 за 2.62.