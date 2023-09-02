«Нефтехимик»
В прошлом сезоне «Нефтехимику» удалось добиться кубковой квалификации, не помешали даже частые серии поражений. Маленькое чудо в Нижнекамске стало возможным благодаря безвольности «Трактора» и «Барыса».
Выйдя в плей-офф с восьмой строчки, «Нефтехимик» попал на «Ак Барс», с которым бился в течение шести матчей, но исход заранее был понятен. Ожидать ли от команды повторения успеха прошлой кампании? Это вряд ли.
Коэффициенты матча Нефтехимик — Динамо Минск
В межсезонье «Нефтехимик» потерял сразу нескольких важных хоккеистов, включая Павла Порядина и Вячеслава Лещенко, а из серьезных усилений можно отметить только переход Александра Дергачева. Увы, все это не добавляет веры в нижнекамский клуб.
В августе «Нефтехимик» провел продуктивную предсезонку, в которую вошли девять матчей. Но количество — это не всегда про качество, нижнекамцы оформили только две победы, а в каждой проигранной встрече не пропускали меньше трех голов.
«Динамо» Минск
В минувшей регулярке белорусская команда добилась попадания в топ-8, хотя имела риски прогореть. Помогли очные встречи со «Спартаком» и домашняя победа над «Северсталью».
В первом раунде плей-офф на «Динамо» Минск навалился СКА, с которыми команда продержалась шесть матчей, но ожидаемо вылетела. В итоге сезон 2022/23 стал последним для Крэйга Вудкрофта на посту главного тренера.
В новом чемпионате «Динамо» Минск пойдет по дистанции с Дмитрием Квартальновым. Изменения затронули и состав. В частности, из клуба ушли Дмитрий Алистров, Игорь Мартынов, Павел Варфоломеев и Седрик Пакетт.
Летняя предсезонка белорусов состояла из семи матчей. Три победы и четыре поражения — таков результат подготовительной кампании. Дважды минчане обыграли «Адмирал» (3:1, 4:1) и «Металлург» Мг (6:3).
Коэффициенты
Победу «Нефтехимика» букмекеры оценивают в 2.14, на ничью дается коэффициент 4.20, а на победу «Динамо» Минск — 2.90.
Прогноз
Фактор домашней арены делает «Нефтехимик» фаворитом. Но это только по мнению букмекеров. Летом нижнекамцы особо никем не усилились, а вот заметные потери были. И эти потери не могут не сказаться на будущих результатах команды, а «Динамо» Минск на фоне такого соперника точно не проявит слабость.
Ставка
Минимум на один балл гости способны опустошить новый турнирный баланс «Нефтехимика». Наши прогноз и ставка — «Динамо» Минск победит в матче за 1.95.
Учитывая вечные проблемы нижнекамцев в обороне и любовь белорусского клуба к результативному хоккею, в предстоящем матче можно рассчитывать на верх. Наш альтернативный прогноз — «Динамо» Минск не проиграет + ТБ 4.5 за 2.62.