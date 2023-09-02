В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать СКА. Игра пройдет на «ВТБ Арене» 2 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Динамо» Москва — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

Прошлый сезон ожидаемо дался «Динамо» Москва непросто. В регулярном чемпионате команда не смогла забраться выше пятого места, а в Кубке Гагарина ее выступления прекратились в первом же раунде — в 6-матчевой серии с «Торпедо».

Но чего ждать от столичного клуба в этот раз? Вероятно, повторение аналогичного результата, так как внутри «ВТБ Арены» не произошло ничего такого, что могло бы заставить думать иначе.

Коэффициенты матча Динамо — СКА 1X2Новым игрокам 2.603.902.45Бонус$9500

Динамовцев по-прежнему тренирует Алексей Кудашов, а в качестве усилений стоит отметить приход Седрика Пакетта и Никиты Гусева. Но вряд ли даже с такими трансферами москвичи замахнутся на высокие стадии плей-офф.

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Предсезонка «Динамо» Москва достойна похвалы. Команда не поленилась провести девять матчей. В пяти встречах были одержаны победы, причем дважды крупные, в конце августа. Так, динамовцы разгромили «Амур» (6:0) и «Витязь» (5:2).

СКА

В регулярном чемпионате сезона 2022/23 СКА не было равных. Команда выдала мощнейший старт и уже ни на мгновение не упустила лидерство. С продолжительными победными сериями питерцы в итоге набрали 105 очков, показали лучшую на две конференции атаку (243 гола) и вышли в плей-офф, став первым клубом лиги.

В раунде на вылет СКА уверенно держался до финала Запада, в котором его хватило на 6 матчей с ЦСКА. Очевидно, что в новом чемпионате команда Романа Ротенберга планирует так же уверенно финишировать на дистанции, а вот в плей-офф — добраться до главной серии.

В межсезонье СКА выдал самую шумную трансферную кампанию среди всех. Сперва клуб избавился от ненужных хоккеистов, а затем выдал волну топ-подписаний, включая Арсения Грицюка, Сергея Толчинского, Брендана Лайпсика и, конечно, Алекса Гальченюка.

Летом питерцы провели восемь контрольных матчей и даже успели сыграть со сборной России U23, которой уступили по буллитам (5:6 Б). В остальных встречах СКА оформил пять побед и дважды потерпел поражение.

Коэффициенты

Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.50, аналогичный коэффициент дается на победу СКА. На ничью можно поставить за 3.90.

Прогноз

В очередной раз питерцы здорово укомплектовали звенья. Звездные новички вместе и сохранившимся составом вновь делают СКА фаворитом любого матча, включая предстоящий на «ВТБ Арене». А что у «Динамо»? Команда тоже подписала несколько высококлассных игроков, но вряд ли это сравнится с тем, что есть у питерцев.

Ставка

Уже в дебюте сезона команда Ротенберга получила первый серьезный вызов. Но кажется, она к нему готова на сто процентов. Наши прогноз и ставка — СКА не проиграет + ТБ 4.5 за 2.53.

Если же привязываться к тоталу, то вполне логичным выглядит вариант — победа СКА. На него дают коэффициент 2.50.