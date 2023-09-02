ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеГрупповой этап ЛЧ. Халява для «Ман Сити», группа смерти для ПСЖ и повторение исторического финала Никита Нестеров с Кубком ГагаринаЧитаемый Запад против конкурентного Востока в измененном формате плей-офф. Каким будет новый сезон КХЛ? Чон Чхан Сон5 самых ярких побед «Корейского зомби»
  • 00:12
    • «Астон Вилла» вновь разгромила «Хиберниан» и вышла в групповой этап ЛК
  • 22:53
    • «Аякс» и «Олимпиакос» вышли в групповой этап Лиги Европы
    Все новости спорта

    СКА начнет сезон с победы, а сам матч порадует голами

    «Динамо» Москва — СКА. Ставка и прогноз (к. 2.53) на хоккейный матч КХЛ 2 сентября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Прогнозы на СКА
    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — СКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Толчинский
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать СКА. Игра пройдет на «ВТБ Арене» 2 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Динамо» Москва — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 02 Сентября 2023 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 17:00 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
    •

    «Динамо» Москва

    Прошлый сезон ожидаемо дался «Динамо» Москва непросто. В регулярном чемпионате команда не смогла забраться выше пятого места, а в Кубке Гагарина ее выступления прекратились в первом же раунде — в 6-матчевой серии с «Торпедо».

    Но чего ждать от столичного клуба в этот раз? Вероятно, повторение аналогичного результата, так как внутри «ВТБ Арены» не произошло ничего такого, что могло бы заставить думать иначе.

    Коэффициенты матча Динамо — СКА

    1X2Новым игрокам
  • 2.603.902.45Бонус$9500
    •

    Динамовцев по-прежнему тренирует Алексей Кудашов, а в качестве усилений стоит отметить приход Седрика Пакетта и Никиты Гусева. Но вряд ли даже с такими трансферами москвичи замахнутся на высокие стадии плей-офф.

    Все прогнозы на КХЛ

    Предсезонка «Динамо» Москва достойна похвалы. Команда не поленилась провести девять матчей. В пяти встречах были одержаны победы, причем дважды крупные, в конце августа. Так, динамовцы разгромили «Амур» (6:0) и «Витязь» (5:2).

    СКА

    В регулярном чемпионате сезона 2022/23 СКА не было равных. Команда выдала мощнейший старт и уже ни на мгновение не упустила лидерство. С продолжительными победными сериями питерцы в итоге набрали 105 очков, показали лучшую на две конференции атаку (243 гола) и вышли в плей-офф, став первым клубом лиги.

    В раунде на вылет СКА уверенно держался до финала Запада, в котором его хватило на 6 матчей с ЦСКА. Очевидно, что в новом чемпионате команда Романа Ротенберга планирует так же уверенно финишировать на дистанции, а вот в плей-офф — добраться до главной серии.

  • Читаемый Запад против конкурентного Востока в измененном формате плей-офф. Каким будет новый сезон КХЛ?
  • КХЛ 2023/24: превью предстоящего сезона
  • Вчера

    • В межсезонье СКА выдал самую шумную трансферную кампанию среди всех. Сперва клуб избавился от ненужных хоккеистов, а затем выдал волну топ-подписаний, включая Арсения Грицюка, Сергея Толчинского, Брендана Лайпсика и, конечно, Алекса Гальченюка.

    Летом питерцы провели восемь контрольных матчей и даже успели сыграть со сборной России U23, которой уступили по буллитам (5:6 Б). В остальных встречах СКА оформил пять побед и дважды потерпел поражение.

    Коэффициенты

    Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.50, аналогичный коэффициент дается на победу СКА. На ничью можно поставить за 3.90.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    В очередной раз питерцы здорово укомплектовали звенья. Звездные новички вместе и сохранившимся составом вновь делают СКА фаворитом любого матча, включая предстоящий на «ВТБ Арене». А что у «Динамо»? Команда тоже подписала несколько высококлассных игроков, но вряд ли это сравнится с тем, что есть у питерцев.

    Ставка

    Уже в дебюте сезона команда Ротенберга получила первый серьезный вызов. Но кажется, она к нему готова на сто процентов. Наши прогноз и ставка — СКА не проиграет + ТБ 4.5 за 2.53.

    Если же привязываться к тоталу, то вполне логичным выглядит вариант — победа СКА. На него дают коэффициент 2.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Медведев — О`Коннелл
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.86
  • Прогноз на матч Сербия — Италия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Германия — Грузия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч США — Черногория
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:40
    •  2.01
  • Прогноз на матч Испания — Латвия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 12:45
    •  2.42
  • Прогноз на матч Доминиканская Республика — Пуэрто-Рико
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Словения — Австралия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:10
    •  2.00
  • Прогноз на матч Литва — Греция
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:40
    •  1.90
  • Прогноз на матч Канада — Бразилия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Верес — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Ислочь — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Гойо — Веселы
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Дьере — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Маннарино — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Динамо» Москва — СКА: прогноз, ставка (2.53), статистика, коэффициенты матча 02.09.2023. Прогнозы на хоккей. СКА начнет сезон с победы, а сам матч порадует голами
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры