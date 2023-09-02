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    Для «Авангарда» не станет проблемой его первый соперник сезона

    «Авангард» — «Сибирь». Ставка и прогноз (к. 2.18) на хоккейный матч КХЛ 2 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Сибирь»
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    Иван Николишин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 2 сентября. Начало встречи — в 14:00 мск. «Авангард» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 02 Сентября 2023 года
    Авангард
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    «Авангард»

    В прошлом сезоне «Авангард» выступил так, как от него того и ждали. В регулярном чемпионате он занял второе место, будучи одним из сильнейших в нападении на Востоке, а в плей-офф добрался до финала конференции, но безвольно провел серию с «Ак Барсом».

    В планах на новый сезон «Авангард», вероятно, также держит пункт о борьбе за лидерство на Востоке и несколько успешных раундов в Кубке Гагарина. Правда, с определенным кадровыми потерями сделать это будет сложнее.

    Коэффициенты матча Авангард — Сибирь

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  • 1.754.054.20Бонус$9500
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    В межсезонье «Авангард» попрощался с несколькими ведущими форвардами, хотя и усиления были. Насколько они окажутся сопоставимыми — покажет время, но у Михаила Кравеца определенно есть понимание происходящего — некоторые новички хорошо проявили себя на предсезонке.

    Все прогнозы на КХЛ

    Подготовительная кампания «Авангарда» состояла из пяти матчей. В трех встречах были добыты результативные победы — над «Адмиралом» (5:2), «Нефтехимиком» (5:4 ОТ) и «Салаватом Юлаевым». Хуже омичам дались матчи с «Локомотивом» (1:5) и «Барысом» (3:4).

    «Сибирь»

    В сезоне 2022/23 «Сибирь» была одной из тех, кого принято называть «командой-сенсацией». Та гигантская работа, проделанная Андреем Мартемьяновым, позволила новосибирцам бороться за лидерство на Востоке и без рисков выйти в плей-офф.

    Однако к весенней партии «Сибирь» подходила на пустом заряде батареи, из-за чего случился ранний вылет от «Авангарда». Но Мартемьянова в команде больше нет, как и лидера прошлого сезона Александра Шарова, поэтому нового тренера — Дэвида Немировского — ждет по-настоящему трудный вызов.

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    • В рамках летней подготовки «Сибирь» провела шесть матчей. Большинство встреч выпало на топ-соперников, с которыми команда играла с переменчивым успехом. К примеру, минимально новосибирцы обыграли «Автомобилист» (1:0) и с таким же счетом уступили «Северстали» (0:1).

    Еще один тяжелейший матч состоялся 25 августа против СКА. В нем «Сибирь» была разгромлена (3:6). Что касается игр попроще, то в них для команды Немировского все сложилось удачно. «Сибирь» разобралась с «Динамо» Минск (3:2 Б) и «Сочи» (4:3).

    Коэффициенты

    Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.92, ничья — в 4.20, а победа «Сибири» — в 3.40.

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    Прогноз

    «Авангард» пережил ряд потрясений в виде потерь игроков, которые были заточены под большие задачи. Но даже без Грицюка, Найта или Бродхерста команда Михаила Кравеца входит в число фаворитов Восточной конференции.

    К тому же с подписанием Либора Шулака омичи станут универсальнее не только в защите, а Райан Спунер является прекрасным дополнением к атаке. На домашнем катке «Авангард» должен спокойно разбираться с «Сибирью», к которой на старте сезоне будет много вопросов.

    Ставка

    Пока «Сибирь» будет находиться в поисках себя без своего главного форварда прошлого сезона, хозяева предстоящего матча поймают момент и не облажаются на старте регулярки. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит с форой -1 за 2.18.

    В последних четырех очных матчах эти команды забивали суммарно 5 и более голов. В ожидании высокой результативности, основанной на обоюдной свежести в начале сезона, рекомендуем вариант — «Авангард» победит + ТБ 4.5 с коэффициентом 2.61.

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    «Авангард» — «Сибирь»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 02.09.2023. Прогнозы на хоккей. Для «Авангарда» не станет проблемой его первый соперник сезона
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