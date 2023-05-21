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    «Каролина» возьмет реванш и восстановит равенство в серии

    «Каролина» — «Флорида». Прогноз и ставка (к. 2.15) на хоккейный матч плей-офф НХЛ 21 мая 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Каролину Харрикейнз Прогнозы на Флориду Пантерз
    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Флорида»
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    Брэди Шей
    Во втором матче 1/2 финала Кубка Стэнли «Каролина» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «PNC-арене» 21 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Каролина» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 21 Мая 2023 года
    Каролина
  • Кубок Стэнли
    •  Каролина 03:00 Флорида Флорида
  • Кубок Стэнли
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    «Каролина»

    Глядя на гиперактивную и моментами дико фартовую «Флориду», «Каролина» знала, с какими трудностями ей предстоит разбираться на пути к финалу Кубка. Но никто в ростере «Харрикейнз» не мог предположить, как это противостояние начнется.

    В первом матче финала Востока «Каролину» заставили отбомбить самый продолжительный в истории франшизы. Встреча была проиграна — 2:3 ОТ. Откатать длиннющую партию и остаться ни с чем — это ли не оплеуха вселенского масштаба?

    За всю игру «Каролина» нанесла 65 бросков в створ и еще 42 раза бахнула мимо. По одной из ключевых метрик она оказалась лучше гостей из Санрайза. А вот реализация по такой встрече ожидаемо упала на дно — 3.08%.

    Все прогнозы на НХЛ

    По ходу матча «Каролина» выскочила вперед. За 12 секунд до первого перерыва отличился Сет Джарвис, отметивший десятое очко в плей-офф (5+5). В третьем периоде шайбу вонзил Стефан Ноусен, который и перевел игру в резиновые овертаймы. 30-летний бомбардир «Кейнс» реализовал большинство и набрал 7 очков (4+3).

    «Флорида»

    То, что сейчас творит «Флорида» — это ли не величие? С трудом пройдя кубковую квалификацию, «Пантерз» в статусе андердога упаковали в мешок мощнейший «Бостон», а затем за пять матчей распрощались с «Торонто».

    Серию с «Каролиной» команда Пола Мориса также начала по-царски — волевая победа в овертаймах кинг-сайз длины — 3:2 ОТ. В три основных периода и дополнительные двадцатиминутки «Флорида» вместила 60 ударов в створ. Их реализация оказалась на уровне 5%.

  • Кубок Стэнли. «Флорида» обыграла «Каролину» в четвертом овертайме
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    • Александр Барков и Картер Верхаге — две ключевые персоны, которые позволили победе состояться. Их шайбы во втором периоде — в отрезок с 15-й по 17-ю минуты — помогли «Пантерз» отквитать минусовую фору и дотянуть встречу до овертаймов.

    В четвертом по хронологии овертайме победную шайбу за 13 секунд до сирены вонзил Мэттью Ткачук. Бесспорно, список героев «Флориды» не мог считаться полноценным без Сергея Бобровского. Вратарь выдал 63 сэйва (96.92%).

    Коэффициенты

    На «Каролину» букмекеры дают коэффициент 2.15, на ничью — 4.30, а на «Флориду» — 2.80.

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    Прогноз

    После бесконечной шахматной партии «Каролине» в понуром настроении придется переключать себя в режим убийцы ради важнейшей победы дома.

    Уматывать при 0:2 на территорию бешеной «Флориды» с праймовым Бобровским — это самоубийство, на которое команда Бриндамора вряд ли решится, поэтому на «PNC-арене» она будет метать молнии ради победы.

    Ставка

    Восстановить равновесие — первостепенная задача для «Харрикейнз». На ее реализацию силы должны найтись. Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит за 2.15.

    В прошлой встрече соперники в сумме затолкали 4 шайбы. Такой же тотал был пробит и еще в пяти матчах «Каролины» в недавнем прошлом. Поэтому в качестве альтернативы рекомендуем ставку — «Каролина» победит + ТБ 3.5 с коэффициентом 2.20.

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    «Каролина» — «Флорида»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 21.05.2023. Прогнозы на хоккей. «Каролина» возьмет реванш и восстановит равенство в серии
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