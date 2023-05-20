«Вегас»
«Вегас» по делу прошёл «Эдмонтон» в непростой серии, но канадский коллектив пока не готов к серьезным играм в матчах на выбывание.
В составе «Вегаса» все игроки работают на результат, поэтому не удивительно, какой объем работы выполняют все без исключения.
Коэффициенты матча Вегас — Даллас
Проблема с вратарями вроде, как пока не требует дополнительного вмешательства, поскольку Хилл может играть и делает это вполне даже неплохо.
В первом матче серии против грозного соперника будет непросто, но подопечным Кэссиди под силу победить.
«Даллас»
«Даллас» выиграл серию у «Кракен», и в седьмом решающем поединке серии показал себя максимально солидно, позволив забить одну шайбу сопернику, и то за 20 секунд до конца матча.
«Старз» спокойно могут выдержать серию и против «Вегаса», если касаться физических кондиций. Многое будет зависеть от того, насколько свежо себя будут чувствовать Джейми Бенн и Тайлер Сегин.
Плотная вязкая борьба — это не только стихия «Вегаса», но и «Далласа», поэтому у техасцев и Дебура есть неплохие шансы на выход в главный финал Кубка Стэнли.
Хоть главный тренер «звёзд» и будет играть против свой бывшей команды, которая не попала в плей-офф под его руководством в прошлом сезоне, но в
предстоящем поединке он е сможет её обыграть.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.30, на ничью — 4.40, на гостей — 2.80.
Прогноз и ставка
Прогноз: Хозяева не могут не победить в первом матче на своей площадке.
Альтернативный прогноз: Игра не получится результативной, поскольку от того, кто поведет в серии, и будет зависеть финальный исход.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.30.
Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 1.88.