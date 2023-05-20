В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «T-Mobile Арене» 20 мая. Начало встречи — в 03:30 мск. «Вегас» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

«Вегас» по делу прошёл «Эдмонтон» в непростой серии, но канадский коллектив пока не готов к серьезным играм в матчах на выбывание.

В составе «Вегаса» все игроки работают на результат, поэтому не удивительно, какой объем работы выполняют все без исключения.

Коэффициенты матча Вегас — Даллас 1X2Новым игрокам 2.304.302.60Бонус$9500

Проблема с вратарями вроде, как пока не требует дополнительного вмешательства, поскольку Хилл может играть и делает это вполне даже неплохо.

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В первом матче серии против грозного соперника будет непросто, но подопечным Кэссиди под силу победить.

«Даллас»

«Даллас» выиграл серию у «Кракен», и в седьмом решающем поединке серии показал себя максимально солидно, позволив забить одну шайбу сопернику, и то за 20 секунд до конца матча.

«Старз» спокойно могут выдержать серию и против «Вегаса», если касаться физических кондиций. Многое будет зависеть от того, насколько свежо себя будут чувствовать Джейми Бенн и Тайлер Сегин.

Плотная вязкая борьба — это не только стихия «Вегаса», но и «Далласа», поэтому у техасцев и Дебура есть неплохие шансы на выход в главный финал Кубка Стэнли.

Хоть главный тренер «звёзд» и будет играть против свой бывшей команды, которая не попала в плей-офф под его руководством в прошлом сезоне, но в

предстоящем поединке он е сможет её обыграть.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.30, на ничью — 4.40, на гостей — 2.80.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева не могут не победить в первом матче на своей площадке.

Альтернативный прогноз: Игра не получится результативной, поскольку от того, кто поведет в серии, и будет зависеть финальный исход.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.30.

Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 1.88.