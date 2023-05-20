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    «Вегас» заберет первый матч серии?

    «Вегас» — «Даллас». Прогноз, ставка (к. 2.30) на матч плей-офф НХЛ, 20 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Даллас»
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    «Вегас»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «T-Mobile Арене» 20 мая. Начало встречи — в 03:30 мск. «Вегас» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 20 Мая 2023 года
    Вегас
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    •  Вегас 03:30 Даллас Даллас
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    «Вегас»

    «Вегас» по делу прошёл «Эдмонтон» в непростой серии, но канадский коллектив пока не готов к серьезным играм в матчах на выбывание.

    В составе «Вегаса» все игроки работают на результат, поэтому не удивительно, какой объем работы выполняют все без исключения.

    Коэффициенты матча Вегас — Даллас

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  • 2.304.302.60Бонус$9500
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    Проблема с вратарями вроде, как пока не требует дополнительного вмешательства, поскольку Хилл может играть и делает это вполне даже неплохо.

    Все прогнозы на НХЛ

    В первом матче серии против грозного соперника будет непросто, но подопечным Кэссиди под силу победить.

    «Даллас»

    «Даллас» выиграл серию у «Кракен», и в седьмом решающем поединке серии показал себя максимально солидно, позволив забить одну шайбу сопернику, и то за 20 секунд до конца матча.

    «Старз» спокойно могут выдержать серию и против «Вегаса», если касаться физических кондиций. Многое будет зависеть от того, насколько свежо себя будут чувствовать Джейми Бенн и Тайлер Сегин.

    Плотная вязкая борьба — это не только стихия «Вегаса», но и «Далласа», поэтому у техасцев и Дебура есть неплохие шансы на выход в главный финал Кубка Стэнли.

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    Хоть главный тренер «звёзд» и будет играть против свой бывшей команды, которая не попала в плей-офф под его руководством в прошлом сезоне, но в
    предстоящем поединке он е сможет её обыграть.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.30, на ничью — 4.40, на гостей — 2.80.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева не могут не победить в первом матче на своей площадке.

    Альтернативный прогноз: Игра не получится результативной, поскольку от того, кто поведет в серии, и будет зависеть финальный исход.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.30.

    Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 1.88.

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    «Вегас» — «Даллас»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 20.05.2023. Прогнозы на хоккей. «Вегас» заберет первый матч серии?
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