В седьмом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Бостон» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «ТД Гарден» 1 мая. Начало встречи — в 01:30 мск. «Бостон» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

По ходу серии, которая изначально казалась проходной, «Бостон» добился трех побед в четырех играх и вплотную подкрался к четвертьфиналу. Но при 3:1 он дома не реализовал вагон моментов и отлетел в овертайме (3:4 ОТ), а в Санрайзе срезался в основное время (5:7). Теперь в этом противостоянии равенство и запредельная интрига — 3:3.

Если в пятой игре в «ТД Гарден» «Бостон» поймал дикое невезение, а Бобровский выдал космический перфоманс, то в шестом раунде игра шла равно. За три периода матча 29 апреля «Брюинз» нанесли 34 удара в створ, превзойдя соперника лишь на один бросок.

С реализацией у гостей также все было хорошо — 14.71% — это солидный показатель. Правда, у «Пантерз» по этому компоненту цифры оказались покруче — 21.21%. Вратарь «Бостона» Линус Уллмарк выдал 26 сэйвов (81.25%).

Все прогнозы на НХЛ

По ходу встречи в Санрайзе «Бостон» потратил два периода на отыгрыш, после чего наконец-то вырвался вперед в третьей двадцатиминутке. Причем дважды. Но с 10-й по 20-ю минуты «Брюинз» пропустили еще трижды. Похоронным стал бросок в пустые за 28 секунд до финальной сирены.

«Флорида»

После двух крупных поражений на «FLA Live Арене» «Флорида» могла окончательно закиснуть и вылететь на ранней стадии плей-офф без особого сопротивления. Вместо этого «Пантерз» включили запредельные морально-волевые, на которых дотянули серию до седьмого захода.

По ходу шестого матча «Флорида» трижды вырывалась вперед. В течение двух периодов «Пантерз» ввалили три шайбы. По голу забили Монтор, Ткачук и Барков. При этом гости упорно не хотели сливаться и успешно камбэчили.

В лютую бойню игра переформатировалась в третьем периоде, когда уже «Флориде» нужно было врубать режим отыгрыша. Сперва команда Пола Мориса отлетала со счетом 3:4, а позже — с 4:5.

При этом каждый раз хозяева возвращались в игру относительно быстро. С 10-й по 20-ю минуты по одному киллер-панчу нанесли Ткачук, Луостаринен и Рейнхарт. Традиционно много работы было у Сергея Бобровского, который осилил 29 сэйвов (85.29%).

Коэффициенты

На «Бостон» букмекеры выкатывают коэффициент 1.79, на ничью — 5.00, а на «Флориду» — 3.86.

Прогноз

По своей глупости «Бостон», который подходил к этому противостоянию в статусе бесспорного фаворита, сжег преимущество в 3 победы и подписался на седьмой матч. Его команде Монтгомери повезло откатать дома.

Психологическое преимущество после двух подряд побед жадно забрала себе «Флорида», но «Бостон» — по-прежнему один из сильнейших клубов конференции. Если он рассчитывает пробежать как можно дальше по кубковой дистанции, ему необходимо уметь вытаскивать такие серии .

Ставка

В половине очных матчей, включая два последних, команды рубились в результативный хоккей с жирными наборами голов в обе стороны. В седьмой игре жара продолжится. Наши прогноз и ставка — тотал каждой команды больше 2.5 за 2.75.

При этом в потенциально «верховой» встрече резонно поверить в ребят, которые катают раунд дома и остаются одними из главных претендентов на выход в финал. Наш альтернативный прогноз — «Бостон» победит + ТБ 5.5 за 2.59.